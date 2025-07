2 DE JULHO

Lula encaminha projeto para criar Dia Nacional da Consolidação da Independência do Brasil

Presidente estará em Salvador nesta quarta-feira (2)

"É verdade que Dom Pedro fez o grito da independência, mas pouca gente sabe que foi no dia 2 de julho de 1823 que os baianos conseguiram fazer com que os portugueses voltassem para Portugal definitivamente", disse ele, em vídeo publicado na rede social X.>

Lula comenta ainda que isso não é conhecido da história, "porque não está nos livros didáticos brasileiros". Mais cedo, procurado pelo CORREIO, o Ministério da Educação (MEC) informou que não há impedimento para a inclusão do "2 de Julho - marco histórico da Independência do Brasil na Bahia” nos editais do Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD).>