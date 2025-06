INDEPENDÊNCIA DA BAHIA

Lula vai participar do desfile de 2 de Julho, em Salvador

Presidente estará presente na celebração pelo 4º ano seguido

O presidente Lula (PT) estará presente nas comemorações dos 202 anos da Independência na Bahia no próximo dia 2 de julho, em Salvador. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do chefe do executivo. >

A programação do cortejo está marcada para começar às 8h, com o tradicional hasteamento das bandeiras, seguido da deposição de flores no monumento ao General Labatut. Em seguida, será realizada a entrega simbólica dos carros emblemáticos da Cabocla e do Caboclo.>