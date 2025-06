POLÍTICA

Com popularidade em queda, Lula virá para Dois de Julho em Salvador

Evento histórico comemora a Independência do Estado da Bahia

Com a popularidade em queda, o presidente Lula decidiu também intensificar suas viagens pelo Brasil nas próximas semanas. Uma das agendas já marcadas é a ida do petista a Salvador para participar da tradicional celebração da Independência da Bahia, em 2 de julho.>

Segundo apurou a coluna, Lula deve participar do tradicional desfile do Dois de Julho na capital baiana. O evento histórico, que marca a expulsão definitiva das tropas portuguesas do estado da Bahia, é comemorado com desfiles cívicos e culturais pelas ruas de Salvador.>