Zanin marca julgamento de Bolsonaro no STF; veja quando vai começar

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Estadão
Publicado em 15 de agosto de 2025 às 15:43
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin marcou as datas para o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros integrantes do “núcleo duro” da tentativa de golpe de estado em 2022. As sessões extraordinárias estão agendadas para os dias 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro.
Presidente da Primeira Turma, Zanin atendeu a um pedido do relator Alexandre de Moraes, após o fim do prazo para que as defesas apresentem suas alegações finais, que acabou na última quarta-feira (13). Na ocasião, os advogados de Bolsonaro apresentaram um documento no qual classificam as acusações como "absurdas" e solicitam a absolvição de Bolsonaro, dizendo que ele sofre um "massacre".
Eles também afirmaram que não há provas que o liguem aos atos de 8 de janeiro de 2023 ou ao suposto plano “Punhal Verde e Amarelo”, que previa o assassinato de autoridades do Estado. A defesa também pede que o julgamento ocorra de forma imparcial.
Veja registros de Jair Bolsonaro com a tornozeleira eletrônica
02/09
Sessão 1: 9h às 12h
Sessão 2: 14h às 19h
03/09
Sessão única: 9h às 12h
09/09
Sessão 1: 9h às 12h
Sessão 2: 14h às 19h
10/09
Sessão única: 9h às 12h
02/09
Sessão 1: 9h às 12h
Sessão 2: 14h às 19h
03/09
Sessão única: 9h às 12h
09/09
Sessão 1: 9h às 12h
Sessão 2: 14h às 19h
10/09
Sessão única: 9h às 12h
12/09
Sessão 1: 9h às 12h
Sessão 2: 14h às 19h
Sessão 1: 9h às 12h
Sessão 2: 14h às 19h