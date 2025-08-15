Acesse sua conta
Zanin marca julgamento de Bolsonaro no STF; veja quando vai começar

Presidente da Primeira Turma atendeu a pedido de Moraes após o fim do prazo para alegações finais na última quarta-feira (13)

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio
  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Yan Inácio

  • Estadão

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 15:43

Jair Bolsonaro chora em igreja
Jair Bolsonaro chora em igreja Crédito: Vinícius Schmidt/Metrópoles

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin marcou as datas para o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros integrantes do “núcleo duro” da tentativa de golpe de estado em 2022. As sessões extraordinárias estão agendadas para os dias 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro.

Presidente da Primeira Turma, Zanin atendeu a um pedido do relator Alexandre de Moraes, após o fim do prazo para que as defesas apresentem suas alegações finais, que acabou na última quarta-feira (13). Na ocasião, os advogados de Bolsonaro apresentaram um documento no qual classificam as acusações como "absurdas" e solicitam a absolvição de Bolsonaro, dizendo que ele sofre um "massacre".

Eles também afirmaram que não há provas que o liguem aos atos de 8 de janeiro de 2023 ou ao suposto plano “Punhal Verde e Amarelo”, que previa o assassinato de autoridades do Estado. A defesa também pede que o julgamento ocorra de forma imparcial.

Veja registros de Jair Bolsonaro com a tornozeleira eletrônica

Jair Bolsonaro, neste domingo (3), em chamada com o filho Flávio Bolsonaro por Reprodução/ Instagram
Ele também foi filmado com a tornozeleira eletrônica, em casa, enquanto fazia chamada com o filho Flávio Bolsonaro por Reprodução
A chamada foi transmitida durante o ato em Copacabana por Divulgação
O ex-presidente Jair Bolsonaro posou ao lado do deputado Filipe Barros com a tornozeleira eletrônica exposta durante sua ida à Câmara de Deputados, no último dia 21 por Reprodução
Na saída da Câmara, Bolsonaro mostrou tornozeleira eletrônica por Wilton Júnior/ Estadão Conteúdo
Jair Bolsonaro mostra tornozeleira eletrônica  por Reprodução/ CNN
Ele também foi fotografado ao lado da família usando a tornozeleira eletrônica por Reprodução
Bolsonaro passou a usar tornozeleira após decisão do Supremo Tribunal Federal, através do ministro Alexandre de Moraes por Wilson Junior/Estadão Conteúdo
Jair Bolsonaro, neste domingo (3), em chamada com o filho Flávio Bolsonaro por Reprodução/ Instagram

Veja os horários das sessões

02/09

Sessão 1: 9h às 12h

Sessão 2: 14h às 19h

03/09

Sessão única: 9h às 12h

09/09

Sessão 1: 9h às 12h

Sessão 2: 14h às 19h

10/09

Sessão única: 9h às 12h

12/09

Sessão 1: 9h às 12h

Sessão 2: 14h às 19h

Sessão 1: 9h às 12h

Sessão 2: 14h às 19h

