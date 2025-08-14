Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Defesa fala em 'massacre' contra Bolsonaro e diz que não há provas de tentativa de golpe

Advogados afirmam criticam delação de Mauro Cid e alegam julgamento parcial, pedindo absolvição

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves
  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Carol Neves

  • Estadão

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 07:48

Jair Bolsonaro
Jair Bolsonaro Crédito: Divulgação

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apresentou na noite desta quarta-feira (13)  ao Supremo Tribunal Federal (STF), suas alegações finais no processo em que ele é acusado de liderar uma articulação para se manter no poder após ser derrotado nas eleições de 2022.

No documento, os advogados classificam as acusações como "absurdas" e solicitam a absolvição de Bolsonaro, dizendo que ele sofre um "massacre". Afirmam que não há provas que o liguem aos atos de 8 de janeiro de 2023 ou ao suposto plano “Punhal Verde e Amarelo”, que previa o assassinato de autoridades do Estado. A defesa também pede que o julgamento ocorra de forma imparcial.

Segundo os advogados, o processo seria “tão histórico quanto inusitado” e refletiria um cenário no qual Bolsonaro estaria sendo alvo de condenação antecipada pela imprensa. “Os réus são tratados como golpistas, como culpados, muito antes de a defesa ser apresentada. Uma parte expressiva do país, a maioria da imprensa não quer um julgamento, quer apenas conhecer a quantidade de pena a ser imposta”, diz o texto.

A defesa argumenta ainda que as provas reunidas não justificam uma condenação. “Não há como condenar Jair Bolsonaro com base na prova produzida nos autos, que demonstrou fartamente que ele determinou a transição, evitou o caos com os caminhoneiros e atestou aos seus eleitores que o mundo não acabaria em 31 de dezembro”, afirmam.

Jair Bolsonaro

Bolsonaro ao lado de advogado por Antonio Augusto/STF
Bolsonaro segura Constituição de 1988 antes de interrogatório por Antonio Augusto/STF
Jair Bolsonaro por Ton Molina/STF
Jair Bolsonaro por Gustavo Moreno/STF
Jair Bolsonaro por Ton Molina/STF
Bolsonaro por Ton Molina/STF
Jair Bolsonaro por Vinícius Schmidt/ METRÓPOLES
O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por Kebec Nogueira/ Metrópoles
Jair Bolsonaro foi intimado na quarta-feira (23) por Reprodução
Jair Bolsonaro por Divulgação
Ex-presidente Jair Bolsonaro divulgou vídeo em que fala sobre seu estado de saúde por Reprodução
Jair Bolsonaro por Reprodução
Bolsonaro em ato que aconteceu na Avenida Paulista por Reprodução
Bolsonaro e aliados durante julgamento do STF por Gustavo Moreno/STF
Bolsonaro criticou Moraes e voltou a por Wilton Junior/Estadão Conteúdo
Jair Bolsonaro por Antonio Augusto/STF
Bolsonaro por Reprodução
Jair Bolsonaro por Reprodução
Ex-presidente Jair Bolsonaro por Isac Nóbrega/PR
Ex-presidente Jair Bolsonaro por Carolina Antunes/PR
Ex-presidente Jair Bolsonaro por Alan Santos/PR
Ex-presidente Jair Bolsonaro por Alan Santos/PR
Ex-presidente Jair Bolsonaro por Alan Santos/PR
Ex-presidente Jair Bolsonaro por Alan Santos/PR
Ex-presidente Jair Bolsonaro por Alan Santos/PR
Ex-presidente Jair Bolsonaro por Alan Santos/PR
Ex-presidente Jair Bolsonaro por Alan Santos/PR
Ex-presidente Jair Bolsonaro por Isac Nóbrega/PR
Ex-presidente Jair Bolsonaro por Marcos Corrêa/PR
Ex-presidente Jair Bolsonaro por Isac Nóbrega/PR
Perfume de Bolsonaro por Divulgação
Jair Bolsonaro por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Bolsonaro por Valter Campanato/Agência Brasil
Jair Bolsonaro por Valter Campanato/Agência Brasil
Ex-presidente da República, Jair Bolsonaro por Evaristo SA/AFP
Jair Bolsonaro por Agência Brasil
1 de 36
Bolsonaro ao lado de advogado por Antonio Augusto/STF

Delação de Cid

Os advogados também alegam que houve cerceamento de defesa, com pouco tempo para examinar as provas, e pedem a anulação da delação de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Criticam o uso de métodos semelhantes aos da Operação Lava Jato, como prisões preventivas e restrições a visitas familiares, supostamente para forçar o acordo de colaboração.

Eles destacam que não há no processo a minuta de decreto que previa a prisão de autoridades, e questionam a credibilidade de Cid. “A falha na acusação é profunda. Descortina que essa narrativa sobre um decreto com prisões diversas existiu apenas na palavra não corroborada do delator, e exibe o vazio da presunção de que as minutas teriam sido alteradas pelo ex-presidente”, afirmam.

Criticam também o fato de a PGR querer aproveitar apenas parte do que foi dito por Cid: “É a primeira vez na história que se vê o requerimento para a aceitação parcial de uma delação”.

Leia mais

Imagem - Bolsonaro diz que não promoveu ação golpista ou atos do 8 de janeiro

Bolsonaro diz que não promoveu ação golpista ou atos do 8 de janeiro

Imagem - Com soluços, Bolsonaro pede, e Moraes libera exames em hospital, mas pede atestado

Com soluços, Bolsonaro pede, e Moraes libera exames em hospital, mas pede atestado

Imagem - Michelle quase foi presa ao tentar tomar celular de agente durante operação da PF contra Bolsonaro

Michelle quase foi presa ao tentar tomar celular de agente durante operação da PF contra Bolsonaro

Reunião com militares

A defesa nega que Bolsonaro tenha tentado envolver as Forças Armadas em um golpe. Segundo o documento, as reuniões com comandantes militares ocorreram com o objetivo de discutir medidas de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), diante de ameaças de bloqueios de rodovias por caminhoneiros.

Os advogados rebatem o depoimento do brigadeiro Baptista Júnior, que alegou ter deixado uma reunião por suspeitar de intenções golpistas. “Se em algum momento as discussões foram ou não desviadas para outras medidas, isto é percepção subjetiva e pessoal do brigadeiro, não fato”, afirmam.

Para a defesa, também há incoerência em alegar que Bolsonaro planejou prender o ministro Alexandre de Moraes e, ao mesmo tempo, participar de um complô para assassiná-lo. “Além de tudo isso, \[Bolsonaro] também seria responsável pelos atos de 08 de janeiro, mesmo que o primeiro 'plano de golpe' não tenha se consumado porque a maioria dos militares não o apoiavam. Uma contradição óbvia”, escreveram.

Acusações e possível pena

Bolsonaro é acusado de cinco crimes pela Procuradoria-Geral da República (PGR): organização criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Somadas, as penas podem alcançar até 43 anos de prisão, considerando os agravantes.

Segundo a PGR, o ex-presidente não apenas tinha conhecimento das ações golpistas, como teria liderado o plano para impedir a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva.

A defesa rebate dizendo que, mesmo que todas as condutas descritas pela PGR fossem verdadeiras, seriam apenas “atos preparatórios”, que não configuram crime de acordo com a legislação brasileira.

Outros réus do "núcleo crucial" também entregam alegações finais

Além de Bolsonaro, outras figuras centrais do processo apresentaram suas defesas antes do fim do prazo nesta quarta-feira. São eles: Alexandre Ramagem, Anderson Torres, Augusto Heleno, Walter Braga Netto, Paulo Sérgio Nogueira e Almir Garnier. Todos pedem absolvição.

A defesa de Ramagem, deputado federal e ex-diretor da Abin, destacou que ele deixou o governo em março de 2022, antes do período de intensificação das ações investigadas, e argumentou que a denúncia fere a lógica, já que ele havia acabado de ser eleito para o Congresso.

Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, teve sua defesa centrada na tentativa de desvincular sua viagem aos Estados Unidos dos atos de 8 de janeiro. Os advogados afirmam que a acusação é “um roteiro ficcional” e pedem que o caso seja julgado por uma Vara Criminal no Distrito Federal, e não pelo STF.

Já a equipe jurídica de Augusto Heleno solicitou a anulação do processo desde o interrogatório, alegando prejuízo à ampla defesa, além de questionar a imparcialidade do ministro Alexandre de Moraes.

A defesa de Braga Netto, preso preventivamente desde dezembro, afirma que ele não cometeu crime e contesta a validade da delação de Mauro Cid e o uso de “imagens adulteradas” como prova.

O general Paulo Sérgio Nogueira declarou, por meio de seus advogados, que sempre foi contrário a qualquer iniciativa golpista. Segundo o documento, ele alertava Bolsonaro sobre os riscos de seguir conselhos de aliados radicais.

Por fim, a defesa de Almir Garnier refutou a versão de que ele teria oferecido tropas para apoiar uma ruptura institucional. Também pediu absolvição e questionou o testemunho do brigadeiro Baptista Júnior.

Próximos passos

Com o encerramento das alegações finais dos réus do chamado "núcleo crucial", o relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, poderá agora preparar seu relatório e sugerir uma data para julgamento na Primeira Turma do STF. A definição da sessão cabe ao ministro Cristiano Zanin, presidente da Turma. Sessões das terças-feiras de setembro estão reservadas para esse julgamento, conforme apurou o jornal *O Estado de S. Paulo*.

Mais recentes

Imagem - Inquilino mata filho de proprietário após cobrança de aluguel

Inquilino mata filho de proprietário após cobrança de aluguel
Imagem - Justiça bloqueia mais de R$ 220 milhões a Aracaju por disputa territorial com cidade vizinha

Justiça bloqueia mais de R$ 220 milhões a Aracaju por disputa territorial com cidade vizinha
Imagem - Homem invade casa e mata ex-companheira a facadas na frente do filho de 6 anos

Homem invade casa e mata ex-companheira a facadas na frente do filho de 6 anos

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura abre inscrição para concurso com mais de 100 vagas e salários de até R$ 21,6 mil
01

Prefeitura abre inscrição para concurso com mais de 100 vagas e salários de até R$ 21,6 mil

Imagem - Prefeitura publica concurso com 67 vagas imediatas e salários de até R$ 12,6 mil
02

Prefeitura publica concurso com 67 vagas imediatas e salários de até R$ 12,6 mil

Imagem - Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91
03

Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91

Imagem - Concursos para Tribunais de Contas com nível médio têm salários de até R$ R$ 39.753,22
04

Concursos para Tribunais de Contas com nível médio têm salários de até R$ R$ 39.753,22