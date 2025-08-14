Anvisa determina a suspensão das vendas de lote falso de lubrificante K-Med

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Perla Ribeiro
Publicado em 14 de agosto de 2025 às 08:41
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão de um lote falsificado do Gel Lubrificante Íntimo K-Med 2 em 1, fabricado por empresa desconhecida. A medida, divulgada na última quarta-feira (13), atinge apenas o lote L2407415 e proíbe o seu armazenamento, a sua comercialização, a sua distribuição, a sua propaganda e o seu uso.
A medida foi tomada após a verdadeira empresa detentora do registro identificar um produto semelhante ao seu, do lote L2407415, sendo comercializado no site de vendas on-line da Shopee. O produto falso traz informações sobre a data de fabricação e de validade diferentes do produto original.
O lote verdadeiro do produto tem como data de fabricação 03/2023 e validade até 03/2026. Dessa forma, a vigilância sanitária alerta que, qualquer unidade do lote L2407415 com datas diferentes está irregular e não deve ser utilizada em nenhuma hipótese. Como se trata de produto falsificado, não há nenhuma garantia sobre o seu conteúdo, origem ou qualidade.
Por meio de nota, a agência adverte ainda que os consumidores que identificarem unidades falsas podem comunicar o fato, pelos Canais de Atendimento, ou à Vigilância Sanitária (Visa) local, por meio dos canais disponíveis para consulta no portal da Anvisa.