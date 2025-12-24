Acesse sua conta
Governo torna obrigatória exibição de filmes brasileiros nos cinemas

Medida determina que salas comerciais devem incluir obras brasileiras em sua programação ao longo de 2026

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 19:30

FutFestBol:Cinema Walter da Silveira
Decreto só é válido para 2026  Crédito: Divulgação

Foi publicado nesta quarta-feira (24) o decreto que torna obrigatória, em 2026, a exibição de filmes brasileiros nas salas de cinema de todo o país. A medida, publicada no Diário Oficial da União, regulamenta a Cota de Tela para o próximo ano, estabelecendo um número mínimo de sessões de longas-metragens nacionais. A Agência Nacional do Cinema (Ancine) deverá fiscalizar e definir os critérios. 

Assinado também pela ministra da Cultura, Margareth Menezes, o decreto define as regras que deverão ser observadas pelos exibidores ao longo de 2026.

A Cota de Tela estabelece a obrigatoriedade de exibição de obras nacionais por um número mínimo de dias ao longo do ano, levando em consideração o porte dos cinemas e a quantidade de salas em funcionamento.

O governo afirma que a medida é uma maneira de estimular o setor audiovisual, incrementando sua produção, circulação, geração de empregos e renda.

"A regulamentação específica para 2026 está alinhada à retomada das políticas de fomento ao audiovisual promovidas pelo Governo do Brasil, que incluem investimentos na produção independente, na modernização do parque exibidor e na ampliação do acesso da população às salas de cinema", diz o governo, em nota. 

