ENTENDA

Governo torna obrigatória exibição de filmes brasileiros nos cinemas

Medida determina que salas comerciais devem incluir obras brasileiras em sua programação ao longo de 2026

Maysa Polcri

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 19:30

Decreto só é válido para 2026 Crédito: Divulgação

Foi publicado nesta quarta-feira (24) o decreto que torna obrigatória, em 2026, a exibição de filmes brasileiros nas salas de cinema de todo o país. A medida, publicada no Diário Oficial da União, regulamenta a Cota de Tela para o próximo ano, estabelecendo um número mínimo de sessões de longas-metragens nacionais. A Agência Nacional do Cinema (Ancine) deverá fiscalizar e definir os critérios.

Assinado também pela ministra da Cultura, Margareth Menezes, o decreto define as regras que deverão ser observadas pelos exibidores ao longo de 2026.

A Cota de Tela estabelece a obrigatoriedade de exibição de obras nacionais por um número mínimo de dias ao longo do ano, levando em consideração o porte dos cinemas e a quantidade de salas em funcionamento.

O governo afirma que a medida é uma maneira de estimular o setor audiovisual, incrementando sua produção, circulação, geração de empregos e renda.