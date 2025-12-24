Cantor gospel morre após levar choque em loja

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 20:30
O cantor de música gospel Keven Costa, de 25 anos, morreu vítima de uma descarga elétrica dentro de uma loja na terça-feira (23), em Goiânia (GO). Keven também atuava como eletricista e estava trabalhando no momento do choque, segundo a TV Anhanguera.
Nas redes sociais, a esposa do cantor, Iohanny Costa, lamentou a morte do companheiro. "Com profundo pesar, nós, da família, comunicamos o falecimento de Keven. Agradecemos desde já o carinho, as orações e a compreensão de todos", disse. O sepultamento aconteceu no início da tarde desta quarta-feira (24), no cemitério Vale do Cerrado, em Goiânia.
O Corpo de Bombeiros informou que Keven foi encontrado a cerca de seis metros de altura e inconsciente, sobre o cinto de segurança. O resgate da vítima foi feito com o auxílio de uma empilhadeira.