Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cantor gospel morre após levar choque em loja

Keven Costa, de 25 anos, trabalhava em estabelecimento de Goiânia

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 20:30

Sepultamento aconteceu nesta quarta-feira (24)
Sepultamento aconteceu nesta quarta-feira (24) Crédito: Reprodução/Redes sociais

O cantor de música gospel Keven Costa, de 25 anos, morreu vítima de uma descarga elétrica dentro de uma loja na terça-feira (23), em Goiânia (GO). Keven também atuava como eletricista e estava trabalhando no momento do choque, segundo a TV Anhanguera. 

Nas redes sociais, a esposa do cantor, Iohanny Costa, lamentou a morte do companheiro. "Com profundo pesar, nós, da família, comunicamos o falecimento de Keven. Agradecemos desde já o carinho, as orações e a compreensão de todos", disse. O sepultamento aconteceu no início da tarde desta quarta-feira (24), no cemitério Vale do Cerrado, em Goiânia. 

O Corpo de Bombeiros informou que Keven foi encontrado a cerca de seis metros de altura e inconsciente, sobre o cinto de segurança. O resgate da vítima foi feito com o auxílio de uma empilhadeira.

Mais recentes

Imagem - Pilotos e comissários podem entrar em greve a partir de 1° de janeiro

Pilotos e comissários podem entrar em greve a partir de 1° de janeiro
Imagem - Jovem é baleado na cabeça e morre após alertar homem sobre criança  com cigarro

Jovem é baleado na cabeça e morre após alertar homem sobre criança  com cigarro
Imagem - Governo torna obrigatória exibição de filmes brasileiros nos cinemas

Governo torna obrigatória exibição de filmes brasileiros nos cinemas

MAIS LIDAS

Imagem - Decisão tomada: supermercados vão fechar aos domingos a partir de 2026; veja onde
01

Decisão tomada: supermercados vão fechar aos domingos a partir de 2026; veja onde

Imagem - Bruno Reis anuncia data de entrega do novo viaduto da Avenida ACM
02

Bruno Reis anuncia data de entrega do novo viaduto da Avenida ACM

Imagem - Justiça derruba liminar e mantém novas regras da CNH para todo o país; entenda
03

Justiça derruba liminar e mantém novas regras da CNH para todo o país; entenda

Imagem - Motivo revelado: por que Paolla Oliveira e Diogo Nogueira se separaram
04

Motivo revelado: por que Paolla Oliveira e Diogo Nogueira se separaram