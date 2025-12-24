Acesse sua conta
Jovem é baleado na cabeça e morre após alertar homem sobre criança  com cigarro

A vítima chegou a ser socorrida por familiares, mas não resistiu

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 19:33

Homem foi socorrido para Hospital de Base de Rio Preto, mas não resistiu
Homem foi socorrido para Hospital de Base de Rio Preto, mas não resistiu Crédito: Reprodução

O jovem Abnael de Jesus Alves, 22 anos, morreu após ser baleado com um tiro na cabeça, durante uma confraternização na zona rural de Santa Rita d’Oeste, no estado de São Paulo. Os tiros teriam sido disparados após a vítima alertar o suspeito, um homem de 35 anos, que uma criança estava com um cigarro na boca.

Ainda não há a confirmação se o autor dos disparos possui alguma relação familiar com a criança. O crime ocorreu no último sábado (20). A vítima chegou a ser socorrida por familiares, mas não resistiu e morreu nessa terça-feira (23), no Hospital de Base de Rio Preto. De acordo com informações do boletim de ocorrência da polícia, Abnael questionou o suspeito sobre o cigarro, quando começou uma briga.

Após iniciada a confusão, o homem atirou contra a cabeça da vítima e fugiu. A bala ficou alojada. O jovem foi levado à Santa Casa em estado grave. Ele foi entubado e encaminhado ao Hospital de Base em Rio Preto, onde morreu. A ocorrência foi registrada como homicídio. Até o momento, ninguém foi preso.

