Michelle quase foi presa ao tentar tomar celular de agente durante operação da PF contra Bolsonaro

Larissa Almeida
Publicado em 10 de agosto de 2025 às 14:05
A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro protagonizou um momento de tensão durante a operação da Polícia Federal que cumpriu mandados de busca e apreensão contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, no mês passado, em Brasília. Na ocasião, ele foi obrigado a usar tornozeleira eletrônica por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.
Testemunhas afirmam que Michelle tentou tomar o celular das mãos de um agente, em um ato que quase resultou em prisão em flagrante. Presentes no local relataram que a reação foi interpretada como um “chilique” e aumentou o clima de tensão durante a ação.
A operação foi gravada na íntegra pela PF. Segundo relatos, os vídeos quase foram divulgados depois que Jair e Eduardo Bolsonaro sugeriram que um pen drive encontrado no banheiro do imóvel havia sido plantado por um policial.
Fontes afirmam que Michelle questionou procedimentos adotados pelos policiais e se exaltou ao longo da abordagem. Apesar do impasse, a prisão não foi efetivada, e ela permaneceu no imóvel acompanhando o marido.
No mesmo dia, a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) criticou a forma como a operação foi conduzida, alegando constrangimento à ex-primeira-dama. “Se era apenas para conduzi-lo, para colocar uma tornozeleira, por que entraram na casa fortemente armados? E por que forjaram situação de tamanho constrangimento a uma mulher de pijama?”, declarou.
Damares também exaltou o comportamento de Michelle durante a ação. “Encontraram lá uma mãe que, como uma leoa, brigou por sua filha e, como esposa, brigou por seu lar. Nasceu uma grande líder”, disse.