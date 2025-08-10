Acesse sua conta
Michelle quase foi presa ao tentar tomar celular de agente durante operação da PF contra Bolsonaro

Fontes afirmam que Michelle questionou procedimentos adotados pelos policiais

  • Foto do(a) author(a) Larissa Almeida

  • Larissa Almeida

Publicado em 10 de agosto de 2025 às 14:05

Jair e Michelle Bolsonaro
Jair e Michelle Bolsonaro Crédito: Vinícius Nunes/Metrópoles

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro protagonizou um momento de tensão durante a operação da Polícia Federal que cumpriu mandados de busca e apreensão contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, no mês passado, em Brasília. Na ocasião, ele foi obrigado a usar tornozeleira eletrônica por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.

Testemunhas afirmam que Michelle tentou tomar o celular das mãos de um agente, em um ato que quase resultou em prisão em flagrante. Presentes no local relataram que a reação foi interpretada como um “chilique” e aumentou o clima de tensão durante a ação.

A operação foi gravada na íntegra pela PF. Segundo relatos, os vídeos quase foram divulgados depois que Jair e Eduardo Bolsonaro sugeriram que um pen drive encontrado no banheiro do imóvel havia sido plantado por um policial.

Fontes afirmam que Michelle questionou procedimentos adotados pelos policiais e se exaltou ao longo da abordagem. Apesar do impasse, a prisão não foi efetivada, e ela permaneceu no imóvel acompanhando o marido.

No mesmo dia, a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) criticou a forma como a operação foi conduzida, alegando constrangimento à ex-primeira-dama. “Se era apenas para conduzi-lo, para colocar uma tornozeleira, por que entraram na casa fortemente armados? E por que forjaram situação de tamanho constrangimento a uma mulher de pijama?”, declarou.

Damares também exaltou o comportamento de Michelle durante a ação. “Encontraram lá uma mãe que, como uma leoa, brigou por sua filha e, como esposa, brigou por seu lar. Nasceu uma grande líder”, disse.

