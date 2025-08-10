TENSÃO

Michelle quase foi presa ao tentar tomar celular de agente durante operação da PF contra Bolsonaro

Fontes afirmam que Michelle questionou procedimentos adotados pelos policiais

Larissa Almeida

Publicado em 10 de agosto de 2025 às 14:05

Jair e Michelle Bolsonaro Crédito: Vinícius Nunes/Metrópoles

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro protagonizou um momento de tensão durante a operação da Polícia Federal que cumpriu mandados de busca e apreensão contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, no mês passado, em Brasília. Na ocasião, ele foi obrigado a usar tornozeleira eletrônica por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.

Testemunhas afirmam que Michelle tentou tomar o celular das mãos de um agente, em um ato que quase resultou em prisão em flagrante. Presentes no local relataram que a reação foi interpretada como um “chilique” e aumentou o clima de tensão durante a ação.

A operação foi gravada na íntegra pela PF. Segundo relatos, os vídeos quase foram divulgados depois que Jair e Eduardo Bolsonaro sugeriram que um pen drive encontrado no banheiro do imóvel havia sido plantado por um policial.

Fontes afirmam que Michelle questionou procedimentos adotados pelos policiais e se exaltou ao longo da abordagem. Apesar do impasse, a prisão não foi efetivada, e ela permaneceu no imóvel acompanhando o marido.

No mesmo dia, a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) criticou a forma como a operação foi conduzida, alegando constrangimento à ex-primeira-dama. “Se era apenas para conduzi-lo, para colocar uma tornozeleira, por que entraram na casa fortemente armados? E por que forjaram situação de tamanho constrangimento a uma mulher de pijama?”, declarou.