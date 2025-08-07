Eduardo Bolsonaro pode perder mandato, sinaliza presidente da Câmara de Deputados

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 7 de agosto de 2025 às 20:19
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que "não há previsibilidade para o exercício do mandato à distância" na Casa quando questionado sobre a situação do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que se mudou para os Estados Unidos com a família.
"Temos um problema político-jurídico que envolve o deputado Eduardo Bolsonaro, que tomou a decisão de ir aos Estados Unidos e ficar lá defendendo teses que lhe são caras. E essas teses, nós temos que respeitar, ele está no exercício, apesar de não concordar com alguns movimentos que ele tem feito", afirmou, em entrevista à Coluna Igor Gadelha, do Portal Metrópoles.
Bolsonaro e seus filhos
Ele ainda explicou que não há "base no regimento que permita a continuação do mandato em outro país. "É importante dizer que iremos tratar todo deputado com base no regimento. Não há previsibilidade para o exercício do mandato à distância no nosso regimento" disse.
Para Motta, Eduardo fez uma escolha quando se mudou para os Estados Unidos e sabia o "que não seria possível manter".
"O parlamentar, quando decidiu ir aos Estados Unidos, ele tinha um objetivo, sabia também daquilo que não seria possível manter, quando optou ficar à distância do seu mandato, do Estado que representa", analisou o presidente da Câmara.
Punições americanas
Já o deputado, repetindo ameaças feitas na semana anterior, disse que Hugo Motta também pode ser alvo de sanções do governo Trump caso "não cumpra o seu papel enquanto representante da sociedade".
"Eu não falo pelo governo americano, mas pode sim haver, como por exemplo ocorreu para Rodrigo Pacheco, que perdeu o seu visto Ele perdeu o visto devido ao grande volume de pedidos de impeachment do Alexandre de Moraes que nunca sequer foram analisados. Então o Pacheco, ex-presidente do Senado, foi visto como uma parte, uma peça que sustenta esse regime. Se continuar nessa toada de Alexandre de Moraes abusando do poder e nada sendo feito, pode sim, possivelmente, nas cenas dos próximos capítulos, isso daí ocorrer", falou Eduardo.