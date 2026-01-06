POLÍTICA

Jaques Wagner classifica governo Jerônimo Rodrigues como 'mediano'

A declaração foi dada durante entrevista ao programa Boa Tarde Bahia, da TV Band

Pombo Correio

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 20:35

Senador Jaques Wagner Crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado

O senador Jaques Wagner (PT) afirmou que o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), tem uma avaliação "mediana", mas reúne condições políticas e administrativas para disputar a reeleição. A declaração foi dada durante entrevista ao programa Boa Tarde Bahia, da TV Band.

Ao comentar especulações sobre uma possível candidatura do ex-governador Rui Costa (PT) ao Palácio de Ondina, Wagner descartou a hipótese e defendeu o que chamou de “naturalidade da política”. Segundo ele, não há motivo para antecipar um debate sucessório enquanto Jerônimo cumpre seu primeiro mandato.

“Eu não vejo nenhuma possibilidade disso acontecer. Eu sou pela naturalidade da política. A política não pode ser afrontada. A naturalidade qual é: o governador Jerônimo está em seu primeiro mandato, tem direito à reeleição”, afirmou.

Wagner avaliou ainda que Jerônimo não enfrenta rejeição do eleitorado. Para o senador, apesar de a gestão não ter índices elevados de aprovação, o governador apresenta resultados e mantém presença constante no interior do estado.

“Não é nenhum governador rejeitado. Ao contrário, tem uma avaliação que você pode chamar de mediana, mas, na minha opinião, tem muito trabalho prestado. Visitou muito, é um cara humilde, que roda bem”, completou.

Críticas

O deputado federal Paulo Azi, presidente do União Brasil na Bahia, rebateu as declarações do senador Jaques Wagner. Para ele, ao admitir que a gestão estadual tem desempenho apenas "mediano", Wagner confirma a percepção de grande parte da população baiana, que convive com problemas persistentes na segurança pública, na saúde e na falta de oportunidades de emprego.