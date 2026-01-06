Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Em meio a tensão na base, Jerônimo promete definir chapa até março

Impasse está na composição para o Senado: três nomes pleiteiam espaço, mas há apenas duas vagas

  • Foto do(a) author(a) Rodrigo Daniel Silva

  • Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 16:13

Governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues
Governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O grupo político liderado pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) enfrenta um impasse na definição da chapa que disputará o governo da Bahia em 2026. O problema está na composição para o Senado: três nomes pleiteiam espaço, mas há apenas duas vagas. Apesar da tensão, Jerônimo afirmou nesta terça-feira (6) que a chapa será definida até março.

Na disputa estão os senadores Jaques Wagner (PT) e Angelo Coronel (PSD), ambos interessados na reeleição. O impasse se agravou com a entrada do ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), que não quer ficar sem mandato e articula para integrar a chapa, o que exigiria a saída de um dos atuais senadores.

Wagner defende a formação de uma chapa majoritariamente petista, o que excluiria Coronel. O senador do PSD, por sua vez, tem resistido à possibilidade de ser preterido e chegou a sinalizar uma eventual ruptura com o grupo. Ele admite migrar para a base do ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil).

Além disso, Coronel afirma que pode lançar uma candidatura avulsa ao Senado, movimento que poderia fragmentar o campo governista e ameaçar diretamente a tentativa de reeleição de Wagner. "O nosso prazo (para definir a chapa) é até março. Vou utilizar até a última hora que for preciso para a gente sair unido", declarou Jerônimo Rodrigues, em entrevista à rádio Metrópole nesta terça.

Na entrevista, o governador declarou que, se não houver consenso, vai usar a sua autoridade para definir a chapa. "Ai é a decisão (minha). Ai é o lugar. Não vamos deixar a oportunidade passar", ressaltou.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

'Minha aliança é com o povo da Bahia', diz ACM Neto sobre chapa do PT com Jerônimo, Rui e Wagner

Opinião: candidatura avulsa de Coronel embaralha o jogo - e ameaça reeleição de Wagner?

Real Time Big Data: Desaprovação ao governo Jerônimo é maior que a aprovação, veja os números

ACM Neto lidera com 44% e abre vantagem sobre Jerônimo, indica pesquisa

Mais recentes

Imagem - 'Trabalhador não pode curtir a folga sem dor de cabeça pra ir e voltar pra casa', diz ACM Neto sobre filas no ferry

'Trabalhador não pode curtir a folga sem dor de cabeça pra ir e voltar pra casa', diz ACM Neto sobre filas no ferry
Imagem - 'Jerônimo quebrou a Bahia e tenta jogar a culpa nos outros', dispara Nelson Leal ao rebater governador

'Jerônimo quebrou a Bahia e tenta jogar a culpa nos outros', dispara Nelson Leal ao rebater governador
Imagem - 'Minha aliança é com o povo da Bahia', diz ACM Neto sobre chapa do PT com Jerônimo, Rui e Wagner

'Minha aliança é com o povo da Bahia', diz ACM Neto sobre chapa do PT com Jerônimo, Rui e Wagner

MAIS LIDAS

Imagem - Saiba quais bairros têm os imóveis mais caros de Salvador
01

Saiba quais bairros têm os imóveis mais caros de Salvador

Imagem - Ganhador da Mega da Virada perde prêmio de R$ 1 milhão por não retirar dinheiro no prazo
02

Ganhador da Mega da Virada perde prêmio de R$ 1 milhão por não retirar dinheiro no prazo

Imagem - Avô de Neymar ganhou na Mega-Sena e gastou prêmio todo em apenas dois meses
03

Avô de Neymar ganhou na Mega-Sena e gastou prêmio todo em apenas dois meses

Imagem - Flagrado em vídeo: quem é o homem que espancou e matou professor em ponto de ônibus
04

Flagrado em vídeo: quem é o homem que espancou e matou professor em ponto de ônibus