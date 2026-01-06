POLÍTICA

Em meio a tensão na base, Jerônimo promete definir chapa até março

Impasse está na composição para o Senado: três nomes pleiteiam espaço, mas há apenas duas vagas

Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 16:13

Governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O grupo político liderado pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) enfrenta um impasse na definição da chapa que disputará o governo da Bahia em 2026. O problema está na composição para o Senado: três nomes pleiteiam espaço, mas há apenas duas vagas. Apesar da tensão, Jerônimo afirmou nesta terça-feira (6) que a chapa será definida até março.

Na disputa estão os senadores Jaques Wagner (PT) e Angelo Coronel (PSD), ambos interessados na reeleição. O impasse se agravou com a entrada do ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), que não quer ficar sem mandato e articula para integrar a chapa, o que exigiria a saída de um dos atuais senadores.

Wagner defende a formação de uma chapa majoritariamente petista, o que excluiria Coronel. O senador do PSD, por sua vez, tem resistido à possibilidade de ser preterido e chegou a sinalizar uma eventual ruptura com o grupo. Ele admite migrar para a base do ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil).

Além disso, Coronel afirma que pode lançar uma candidatura avulsa ao Senado, movimento que poderia fragmentar o campo governista e ameaçar diretamente a tentativa de reeleição de Wagner. "O nosso prazo (para definir a chapa) é até março. Vou utilizar até a última hora que for preciso para a gente sair unido", declarou Jerônimo Rodrigues, em entrevista à rádio Metrópole nesta terça.