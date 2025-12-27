POLÍTICA

'Minha aliança é com o povo da Bahia', diz ACM Neto sobre chapa do PT com Jerônimo, Rui e Wagner

“Quando o povo quer mudar, o povo faz a sua escolha, vai pra urna de maneira independente, escolhe o seu governador e ponto final", declarou o ex-prefeito de Salvador

Pombo Correio

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 10:35

Ex-prefeito de Salvador, ACM Neto Crédito: Divulgação

O vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, comentou a possível chapa majoritária do PT na Bahia, que teria o governador Jerônimo Rodrigues como candidato à reeleição e os ex-governadores Rui Costa e Jaques Wagner como nomes para o Senado. A declaração foi dada em entrevista ao programa Frequência News, da Rádio Boa FM, de Itabuna.

ACM Neto afirmou que sua estratégia segue sendo o contato direto com a população e disse confiar que o desejo de mudança vai prevalecer entre os baianos.

“A minha estratégia é uma só: estar junto do povo. Minha aliança é com o povo da Bahia. Foi assim que em 2012 eu ganhei a prefeitura de Salvador. Eu não tinha um vereador de mandato no meu partido, o governador era contra mim, a presidente era contra mim, o ex-presidente era contra mim. Era todo mundo. Só que eu tinha ao meu lado quem realmente decidia, que era o povo”, afirmou.

Neto relembrou que, mesmo diante de grupos políticos unidos, acredita que a decisão final ocorre nas urnas, de forma independente. Segundo ele, alianças amplas não garantem vitória quando há insatisfação popular.

“Quando o povo quer mudar, o povo faz a sua escolha, vai pra urna de maneira independente, escolhe o seu governador e ponto final. Eles podem vir de galera, de bando, como vierem do lado de lá, que a gente vai fazer campanha na rua, comendo poeira, do lado das pessoas e falando a verdade”, declarou.

O ex-prefeito de Salvador disse ainda que os eleitores sentem quando existe um desejo real de mudança e que isso pode ser determinante no resultado da eleição. Ele ponderou, no entanto, que a decisão cabe exclusivamente à população.