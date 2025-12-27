Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'Minha aliança é com o povo da Bahia', diz ACM Neto sobre chapa do PT com Jerônimo, Rui e Wagner

“Quando o povo quer mudar, o povo faz a sua escolha, vai pra urna de maneira independente, escolhe o seu governador e ponto final", declarou o ex-prefeito de Salvador

  • Foto do(a) author(a) Pombo Correio

  • Pombo Correio

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 10:35

Ex-prefeito de Salvador, ACM Neto
Ex-prefeito de Salvador, ACM Neto Crédito: Divulgação

O vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, comentou a possível chapa majoritária do PT na Bahia, que teria o governador Jerônimo Rodrigues como candidato à reeleição e os ex-governadores Rui Costa e Jaques Wagner como nomes para o Senado. A declaração foi dada em entrevista ao programa Frequência News, da Rádio Boa FM, de Itabuna.

ACM Neto afirmou que sua estratégia segue sendo o contato direto com a população e disse confiar que o desejo de mudança vai prevalecer entre os baianos.

“A minha estratégia é uma só: estar junto do povo. Minha aliança é com o povo da Bahia. Foi assim que em 2012 eu ganhei a prefeitura de Salvador. Eu não tinha um vereador de mandato no meu partido, o governador era contra mim, a presidente era contra mim, o ex-presidente era contra mim. Era todo mundo. Só que eu tinha ao meu lado quem realmente decidia, que era o povo”, afirmou.

Neto relembrou que, mesmo diante de grupos políticos unidos, acredita que a decisão final ocorre nas urnas, de forma independente. Segundo ele, alianças amplas não garantem vitória quando há insatisfação popular.

“Quando o povo quer mudar, o povo faz a sua escolha, vai pra urna de maneira independente, escolhe o seu governador e ponto final. Eles podem vir de galera, de bando, como vierem do lado de lá, que a gente vai fazer campanha na rua, comendo poeira, do lado das pessoas e falando a verdade”, declarou.

O ex-prefeito de Salvador disse ainda que os eleitores sentem quando existe um desejo real de mudança e que isso pode ser determinante no resultado da eleição. Ele ponderou, no entanto, que a decisão cabe exclusivamente à população.

“Se houver esse sentimento no coração das pessoas, esse desejo de mudança vai prevalecer e a gente ganha. Agora, se eles conseguirem convencer que merecem mais quatro anos, que vinte anos não foram suficientes, paciência. É uma decisão da democracia, é uma decisão do povo. Mas eu tenho muita confiança de que vai prevalecer o desejo de mudança”, concluiu.

Mais recentes

Imagem - Evangélicos, Lula e Bolsonaro: como a religião virou peça-chave da eleição de 2026

Evangélicos, Lula e Bolsonaro: como a religião virou peça-chave da eleição de 2026
Imagem - A cada 10 projetos enviados por Jerônimo para Alba, nove tramitaram sem discussão

A cada 10 projetos enviados por Jerônimo para Alba, nove tramitaram sem discussão
Imagem - Em mensagem de Natal, ACM Neto reúne família e se surpreende com recado da filha

Em mensagem de Natal, ACM Neto reúne família e se surpreende com recado da filha

MAIS LIDAS

Imagem - Chef premiada denuncia furto de ceias por motorista de aplicativo e prejuízo de R$ 4 mil
01

Chef premiada denuncia furto de ceias por motorista de aplicativo e prejuízo de R$ 4 mil

Imagem - Crianças mortas a marretadas ao tentar proteger a mãe chamavam o padrasto de pai
02

Crianças mortas a marretadas ao tentar proteger a mãe chamavam o padrasto de pai

Imagem - Anjo da Guarda deste sábado (27 de dezembro) anuncia fim da angústia e virada emocional para 3 signos
03

Anjo da Guarda deste sábado (27 de dezembro) anuncia fim da angústia e virada emocional para 3 signos

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (27 de dezembro): o dia ativa movimento, foco e preparação para novos ciclos
04

Cor e número da sorte de hoje (27 de dezembro): o dia ativa movimento, foco e preparação para novos ciclos