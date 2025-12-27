'Minha aliança é com o povo da Bahia', diz ACM Neto sobre chapa do PT com Jerônimo, Rui e Wagner

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pombo Correio
Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 10:35
O vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, comentou a possível chapa majoritária do PT na Bahia, que teria o governador Jerônimo Rodrigues como candidato à reeleição e os ex-governadores Rui Costa e Jaques Wagner como nomes para o Senado. A declaração foi dada em entrevista ao programa Frequência News, da Rádio Boa FM, de Itabuna.
ACM Neto afirmou que sua estratégia segue sendo o contato direto com a população e disse confiar que o desejo de mudança vai prevalecer entre os baianos.
“A minha estratégia é uma só: estar junto do povo. Minha aliança é com o povo da Bahia. Foi assim que em 2012 eu ganhei a prefeitura de Salvador. Eu não tinha um vereador de mandato no meu partido, o governador era contra mim, a presidente era contra mim, o ex-presidente era contra mim. Era todo mundo. Só que eu tinha ao meu lado quem realmente decidia, que era o povo”, afirmou.
Neto relembrou que, mesmo diante de grupos políticos unidos, acredita que a decisão final ocorre nas urnas, de forma independente. Segundo ele, alianças amplas não garantem vitória quando há insatisfação popular.
“Quando o povo quer mudar, o povo faz a sua escolha, vai pra urna de maneira independente, escolhe o seu governador e ponto final. Eles podem vir de galera, de bando, como vierem do lado de lá, que a gente vai fazer campanha na rua, comendo poeira, do lado das pessoas e falando a verdade”, declarou.
O ex-prefeito de Salvador disse ainda que os eleitores sentem quando existe um desejo real de mudança e que isso pode ser determinante no resultado da eleição. Ele ponderou, no entanto, que a decisão cabe exclusivamente à população.
“Se houver esse sentimento no coração das pessoas, esse desejo de mudança vai prevalecer e a gente ganha. Agora, se eles conseguirem convencer que merecem mais quatro anos, que vinte anos não foram suficientes, paciência. É uma decisão da democracia, é uma decisão do povo. Mas eu tenho muita confiança de que vai prevalecer o desejo de mudança”, concluiu.