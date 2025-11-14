ACM Neto condena fala de Jerônimo sobre 'deixar os pacientes no corredor' dos hospitais

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pombo Correio
Publicado em 14 de novembro de 2025 às 20:16
O ex-prefeito de Salvador e vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, reagiu nesta sexta-feira (14) à declaração do governador Jerônimo Rodrigues (PT), que disse ter orientado sua secretária de Saúde, Roberta Santana, a “deixar os pacientes no corredor” dos hospitais. A crítica de Neto foi feita durante coletiva de imprensa no lançamento do Natal Luz, em Conceição do Coité.
No evento, o ex-prefeito afirmou que o comentário de Jerônimo revela "insensibilidade e desconhecimento" sobre a "gravidade" da situação da saúde pública da Bahia.
“Jerônimo, o paciente que vai ao Hospital Clériston Andrade ou a qualquer hospital da Bahia não está indo lá fazer turismo, não está indo lá para diversão, está indo lá porque quer sobreviver. Sobreviver. E o governador não consegue sequer entender isso".
ACM Neto contextualizou a crítica citando indicadores negativos do estado nas áreas de segurança, educação, economia e saúde. De acordo com o ex-prefeito, não há coerência entre o discurso do governo e a realidade vivida pela população mais pobre. “Eles ainda têm coragem de dizer que cuidam dos mais pobres. Não é possível. Quem morre na violência é o pobre. Quem morre na fila da regulação é o pobre, que não tem como pagar plano de saúde".