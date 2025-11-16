POLÍTICA

Governo Lula desembolsa R$ 344 mil em desfile com Janja em Paris

A informação foi divulgada pelo colunista Igor Gadelha, do portal Metrópoles

Pombo Correio

Publicado em 16 de novembro de 2025 às 14:41

Janja e Brigitte Macron em Paris Crédito: Divulgação

O evento com estilistas brasileiras em Paris que contou com a presença da primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, custou R$ 344,4 mil aos cofres públicos. A despesa foi bancada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, comandado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB).

A informação, que foi divulgada pelo colunista Igor Gadelha, do portal Metrópoles, foi enviada pela pasta em resposta a um requerimento do deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO), que pediu detalhes sobre os gastos do desfile “Brasil, Criativo por Natureza”. Segundo o governo, o valor foi desembolsado pela ApexBrasil, agência responsável por organizar o evento realizado em junho.

Janja esteve no desfile ao lado da primeira-dama francesa, Brigitte Macron. A apresentação aconteceu no Café de l’Homme, restaurante com vista privilegiada para a Torre Eiffel.

As duas acompanharam a exibição de peças assinadas por cinco estilistas brasileiras: Angela Brito, Flavia Aranha, Marina Bitu, Rafaella Caniello e Celina Hissa. Embora estivesse em Paris, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não participou.

Organização beneficiada

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) firmou um contrato de R$ 27,9 milhões com a Organização de Estados Ibero-Americanos (OEI) para realizar a cobertura jornalística da COP-30, em Belém. A informação foi divulgada pela Coluna do Estadão.

A entidade, que mantém interlocução próxima com integrantes do PT e com a primeira-dama Janja já acumulou ao menos R$ 710 milhões em acordos de cooperação no governo Lula - um aumento de 800% em relação à gestão Bolsonaro (PL).

A EBC afirmou que o valor está alinhado ao mercado e destacou que o serviço contratado prevê a transmissão de mais de 42 debates do evento. A OEI, por sua vez, afirmou seguir padrões internacionais de governança e negou qualquer tipo de favorecimento.