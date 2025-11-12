INSEGURANÇA

'O baiano de bem não tem condições de andar nem mesmo à luz do dia', diz ACM Neto sobre violência no Recôncavo

Moradores de São Félix, Cachoeira e Muritiba viveram momentos de pânico; tráfego na BR-101 foi interrompido por causa da troca de tiros

Pombo Correio

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 10:01

Ex-prefeito de Salvador e vice-presidente do União Brasil, ACM Neto, lamentou a escalada da violência no Recôncavo Crédito: Divulgação

O ex-prefeito de Salvador e vice-presidente do União Brasil, ACM Neto, lamentou a escalada da violência no Recôncavo Baiano e criticou a falta de ação do governo estadual diante dos tiroteios registrados nesta terça-feira (11) em São Félix. A cidade viveu momentos de pânico durante a madrugada e as primeiras horas da manhã, com reflexos também em Cachoeira e Muritiba. O tráfego na BR-101 chegou a ser interrompido por causa da troca de tiros.

“O cidadão de bem não tem condições de andar nem mesmo à luz do dia tranquilamente pela sua cidade. O bandido está tocando o terror, está amedrontando, acuando as famílias. Nós temos relatos do interior indicando que tem bandido entrando em casa e tirando moradores à força”, afirmou Neto.

Ele também criticou a postura do governador Jerônimo Rodrigues (PT) e defendeu uma política mais firme contra o crime. “E ainda vem o governador dizer que tem que tratar bandido com amor e carinho. Bandido tem que ser tratado como bandido. É preciso ter lei, é preciso ter ordem. É preciso que o bandido entenda que, se cometer um crime, vai pagar por ele”, disse.

Para ACM Neto, o governo da Bahia tem se limitado a discursos e propagandas enquanto a violência avança. “Enquanto o governador acha que tudo se resolve com discurso, as famílias vivem com medo. Pais e mães rezam para ver seus filhos voltarem vivos da escola. Essa é a dura realidade da Bahia hoje”, concluiu.