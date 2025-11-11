Acesse sua conta
Confronto entre facções no Recôncavo deixa 5 presos e um ferido após ação da polícia

Comando Vermelho e Bonde do Maluco disputam territórios na região

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 20:55

Após uma intensa troca de tiros entre o Comando Vermelho (CV) e o Bonde do Maluco (BDM) no Recôncavo Baiano, as polícias Civil e Militar interceptaram seis criminosos no início da noite desta terça-feira (11). Eles foram encontrados na cidade de São Félix, durante reforço do patrulhamento ostensivo.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), cinco deles foram presos e um acabou ferido após o confronto. Com os suspeitos, foram localizadas pistolas, carregadores, munições e porções de drogas.

A reportagem apurou que as trocas de tiros foram provocadas por uma invasão do Comando Vermelho, que tenta tomar o território de atuação do Bonde do Maluco. A Polícia Militar confirmou, em nota, que colocou em prática um protocolo de reforço das ações contra o crime organizado na região de São Félix, com apoio da Polícia Civil.

Áudios e vídeos compartilhados por moradores relataram momentos de tensão na região da Ponte da Pedra do Cavalo, que liga os municípios de São Félix e Cachoeira.

Em Muritiba, a cerca de quatro quilômetros de São Félix, a prefeitura emitiu um comunicado orientando os moradores a ficarem em casa após os tiroteios. As atividades nas unidades básicas de saúde e as aulas nas escolas municipais foram suspensas, assim como o funcionamento das repartições públicas.

Equipes das polícias Militar e Civil seguem reforçando a segurança na região da Barragem de Pedra do Cavalo.

Histórico

No mês passado, uma operação contra grupos criminosos com atuação nas cidades de São Félix e Cachoeira cumpriu nove mandados de busca e apreensão. Dois acampamentos usados pelos suspeitos foram destruídos.

No local, foram apreendidos dez aparelhos celulares, balaclavas, roupas camufladas, capas de coletes balísticos, carregadores de armas e porções de maconha prontas para a venda, além de materiais abandonados pelos suspeitos durante a fuga.

A ação ocorreu duas semanas após a notícia de que criminosos teriam proibido a circulação de moradores entre cidades vizinhas, separadas pelo Rio Paraguaçu e ligadas pela histórica Ponte Dom Pedro II. Um aviso de toque de recolher chegou a ser compartilhado por moradores, como mostrou o Correio.

O clima de medo fez com que a classe estudantil organizada do Centro de Artes, Humanidades e Letras (CAHL), da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), em Cachoeira, suspendesse as atividades acadêmicas entre os dias 1º e 3 de outubro.

“O conflito transcorre não somente em Cachoeira e São Félix, mas entre grupos rivais que residem em ambos os municípios e que ameaçam o deslocamento e o livre trânsito de pessoas que vivem, trabalham e estudam nos dois lados da ponte”, diz o comunicado.

