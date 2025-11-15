JARDINAGEM

Três plantas ideais para cultivar em casa e ter uma horta cheia de frutos no verão

Temperaturas amenas e dias mais longos fazem deste mês o momento perfeito para começar um jardim frutífero

Agência Correio

Publicado em 15 de novembro de 2025 às 14:00

Essa época do ano é ideal para plantas frutíferas Crédito: Freepik

Novembro é o mês certo para quem quer ver o jardim florescer, e frutificar. O clima quente e úmido favorece o crescimento rápido e saudável de espécies como morango, melão e tomate-cereja. Com alguns cuidados simples, você pode garantir uma colheita farta e saborosa já nos primeiros meses do verão.

Se o objetivo é colher frutas frescas e coloridas direto do quintal, comece agora. Estas três plantas se adaptam bem ao calor e trazem sabor, aroma e vida para qualquer espaço, do canteiro ao vaso suspenso.

Morango: doce, rápido e perfeito para iniciantes

Os morangos são ideais para quem busca resultados rápidos no jardim. Em apenas três meses após o plantio, já é possível colher os primeiros frutos. O segredo está em usar solo fértil e bem drenado, garantindo que as raízes não fiquem encharcadas. Mudas ou sementes podem ser cultivadas em vasos, floreiras ou diretamente no solo, desde que recebam boa luz solar.

Outra vantagem é que o cultivo em vasos suspensos ajuda a proteger os frutos de pragas e fungos do solo. Além disso, essa técnica otimiza o espaço e cria um visual charmoso para varandas e quintais. Para quem planta em regiões mais quentes, o uso de cobertura com palha (mulching) ajuda a manter a umidade e a temperatura estável.

Vale lembrar que, em boa parte do Brasil, o cultivo de morangos costuma começar entre agosto e outubro. Mas, em regiões mais amenas, novembro ainda é um ótimo mês para iniciar, basta ajustar a irrigação e observar as condições do clima local.

Melão: aroma, sabor e muita adaptação ao calor

O melão é uma fruta que adora o calor e se desenvolve facilmente sob sol pleno. Suas trepadeiras rasteiras tomam conta do espaço e liberam um aroma adocicado no jardim. Além de bonita, a planta atrai abelhas, promovendo uma polinização natural que ajuda na formação dos frutos.

Para garantir um bom desenvolvimento, prepare o solo com matéria orgânica e mantenha a umidade constante. O espaçamento ideal é de um metro entre as mudas, permitindo que as ramas cresçam livremente. Cultivar em canteiros elevados ajuda na drenagem e facilita o manejo.

Um truque essencial: coloque uma base de madeira ou pedra sob cada fruto enquanto ele cresce. Isso evita o contato direto com o solo, reduzindo o risco de fungos e garantindo uma casca perfeita até a colheita. No Sudeste, o plantio entre setembro e fevereiro é ideal, e novembro está exatamente no ponto certo da janela de cultivo.

Tomate-cereja: compacto, produtivo e cheio de sabor

Para quem tem pouco espaço, o tomate-cereja é a opção ideal. Ele cresce bem em vasos, floreiras e pequenos canteiros, desde que receba luz solar direta. Essa variedade é resistente, de ciclo curto e altamente produtiva, o que a torna uma das favoritas para hortas domésticas.

Mantenha a adubação em dia para estimular a frutificação contínua. Faça podas leves, retirando os ramos inferiores para melhorar a ventilação e evitar doenças. Uma estrutura de apoio, como estacas ou treliças, ajuda o caule a crescer firme e facilita a colheita.

Além de saborosos, os tomates-cereja trazem cor e vida ao jardim. São perfeitos para saladas, lanches e receitas rápidas. E, com os cuidados certos, é possível colher por vários meses seguidos, um verdadeiro presente do verão.

Um jardim cheio de vida e sabor

Plantar em novembro é o primeiro passo para um verão cheio de cores e aromas. Morangos, melões e tomates-cereja transformam qualquer espaço em um pequeno oásis frutífero, atraindo polinizadores e promovendo um ecossistema equilibrado.

Cuidar de suas próprias frutas não é apenas uma prática sustentável, é também uma forma de bem-estar. O contato com a terra, a observação do crescimento e o sabor da primeira colheita trazem uma sensação única de recompensa.