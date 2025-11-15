Três plantas ideais para cultivar em casa e ter uma horta cheia de frutos no verão

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 15 de novembro de 2025 às 14:00
Novembro é o mês certo para quem quer ver o jardim florescer, e frutificar. O clima quente e úmido favorece o crescimento rápido e saudável de espécies como morango, melão e tomate-cereja. Com alguns cuidados simples, você pode garantir uma colheita farta e saborosa já nos primeiros meses do verão.
Se o objetivo é colher frutas frescas e coloridas direto do quintal, comece agora. Estas três plantas se adaptam bem ao calor e trazem sabor, aroma e vida para qualquer espaço, do canteiro ao vaso suspenso.
Plantas frutíferas para cultivar em novembro
Os morangos são ideais para quem busca resultados rápidos no jardim. Em apenas três meses após o plantio, já é possível colher os primeiros frutos. O segredo está em usar solo fértil e bem drenado, garantindo que as raízes não fiquem encharcadas. Mudas ou sementes podem ser cultivadas em vasos, floreiras ou diretamente no solo, desde que recebam boa luz solar.
Outra vantagem é que o cultivo em vasos suspensos ajuda a proteger os frutos de pragas e fungos do solo. Além disso, essa técnica otimiza o espaço e cria um visual charmoso para varandas e quintais. Para quem planta em regiões mais quentes, o uso de cobertura com palha (mulching) ajuda a manter a umidade e a temperatura estável.
Vale lembrar que, em boa parte do Brasil, o cultivo de morangos costuma começar entre agosto e outubro. Mas, em regiões mais amenas, novembro ainda é um ótimo mês para iniciar, basta ajustar a irrigação e observar as condições do clima local.
O melão é uma fruta que adora o calor e se desenvolve facilmente sob sol pleno. Suas trepadeiras rasteiras tomam conta do espaço e liberam um aroma adocicado no jardim. Além de bonita, a planta atrai abelhas, promovendo uma polinização natural que ajuda na formação dos frutos.
Para garantir um bom desenvolvimento, prepare o solo com matéria orgânica e mantenha a umidade constante. O espaçamento ideal é de um metro entre as mudas, permitindo que as ramas cresçam livremente. Cultivar em canteiros elevados ajuda na drenagem e facilita o manejo.
Um truque essencial: coloque uma base de madeira ou pedra sob cada fruto enquanto ele cresce. Isso evita o contato direto com o solo, reduzindo o risco de fungos e garantindo uma casca perfeita até a colheita. No Sudeste, o plantio entre setembro e fevereiro é ideal, e novembro está exatamente no ponto certo da janela de cultivo.
Para quem tem pouco espaço, o tomate-cereja é a opção ideal. Ele cresce bem em vasos, floreiras e pequenos canteiros, desde que receba luz solar direta. Essa variedade é resistente, de ciclo curto e altamente produtiva, o que a torna uma das favoritas para hortas domésticas.
Mantenha a adubação em dia para estimular a frutificação contínua. Faça podas leves, retirando os ramos inferiores para melhorar a ventilação e evitar doenças. Uma estrutura de apoio, como estacas ou treliças, ajuda o caule a crescer firme e facilita a colheita.
Além de saborosos, os tomates-cereja trazem cor e vida ao jardim. São perfeitos para saladas, lanches e receitas rápidas. E, com os cuidados certos, é possível colher por vários meses seguidos, um verdadeiro presente do verão.
Plantar em novembro é o primeiro passo para um verão cheio de cores e aromas. Morangos, melões e tomates-cereja transformam qualquer espaço em um pequeno oásis frutífero, atraindo polinizadores e promovendo um ecossistema equilibrado.
Cuidar de suas próprias frutas não é apenas uma prática sustentável, é também uma forma de bem-estar. O contato com a terra, a observação do crescimento e o sabor da primeira colheita trazem uma sensação única de recompensa.
Lembre-se: planeje bem a irrigação, escolha o solo adequado e invista em adubos naturais. Com paciência e constância, seu jardim pode se tornar o cenário perfeito para celebrar o verão com muito sabor.