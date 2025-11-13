Acesse sua conta
Nutróloga dá o veredito: essa fruta é essencial para regularizar o intestino e proteger o fígado

Rica em fibras e antioxidantes, essa fruta tão comum auxilia na digestão, regula o intestino e ainda ajuda a proteger o fígado

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 15:39

Com pectina e compostos naturais, a fruta favorece a saúde intestinal e contribui para o controle do colesterol.
Com pectina e compostos naturais, a fruta favorece a saúde intestinal e contribui para o controle do colesterol. Crédito: Freepik

Manter um intestino saudável é um objetivo que sempre depende de uma boa orientação médica. No entanto, prestar atenção ao que comemos pode ajudar muito a atingir esse ideal. O que poucos sabem é que existe uma fruta que, segundo especialistas, tem grande poder de influência na saúde intestinal.

Em entrevista ao Correio 24h, a médica nutróloga, Suzana Viana, que tem pós-graduação em Gastroenterologia, revela que a maçã é a grande aliada da regularidade digestiva.

“Ela é rica em pectina, fibra solúvel que regula o trânsito intestinal, e ajuda tanto na prisão de ventre quanto em episódios de diarreia leve”, afirma a especialista. Mas também há muitas outras vantagens.

Maçã: a fruta amiga do intestino

Fruta acessível, saborosa e muito versátil, a maçã possui diversas propriedades que beneficiam o intestino, explica Viana. As vantagens vão desde ajuda na eliminação de toxinas ao controle do colesterol.

“A maçã favorece o crescimento de bactérias benéficas no intestino, melhorando a microbiota e a digestão. Além disso, a casca contém quercetina, um antioxidante com ação anti-inflamatória intestinal.”

Fígado também é beneficiado

Ainda sobre as vantagens para o intestino, a médica também revela os benefícios para o fígado conquistados por quem inclui a maçã na dieta.

“A pectina e os compostos antioxidantes auxiliam na eliminação de toxinas, reduzindo a carga sobre o fígado”, explica.

A pectina é uma fibra solúvel natural encontrada em frutas, especialmente em maçã e frutas cítricas. Ela é muito usada na produção de geleias e alimentos funcionais, ajudando também na digestão e controle do colesterol.

Viana ainda traz outros ganhos proporcionados por esse tipo de fibra. “Acaba também contribuindo para o controle do colesterol, já que a pectina se liga aos ácidos biliares e facilita sua excreção.”

Para quem sofre de problemas no fígado, o alimento é indispensável, quando inserido na dieta sob orientação médica. “Os polifenóis da maçã têm efeito hepatoprotetor, ajudando a prevenir inflamações hepáticas leves”, acrescenta.

Quais são os benefícios da maçã?

  • Regula o trânsito intestinal, ajudando tanto na prisão de ventre quanto em casos leves de diarreia.
  • Favorece o crescimento de bactérias benéficas e melhora a microbiota intestinal.
  • Contribui para a eliminação de toxinas e auxilia no funcionamento do fígado.
  • Ajuda no controle do colesterol, pois a pectina se liga aos ácidos biliares e facilita sua excreção.
  • Contém quercetina, antioxidante com ação anti-inflamatória intestinal.
  • Possui polifenóis com efeito hepatoprotetor, que ajudam a prevenir inflamações no fígado.
  • É uma fruta acessível, saborosa e versátil, ideal para incluir em dietas equilibradas.

Diante de tantas vantagens, a maçã se torna uma fruta altamente recomendada para quem deseja manter a saúde intestinal e hepática em dia, além de ser super prática e saborosa.

