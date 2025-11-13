Nutróloga dá o veredito: essa fruta é essencial para regularizar o intestino e proteger o fígado

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 13 de novembro de 2025 às 15:39
Manter um intestino saudável é um objetivo que sempre depende de uma boa orientação médica. No entanto, prestar atenção ao que comemos pode ajudar muito a atingir esse ideal. O que poucos sabem é que existe uma fruta que, segundo especialistas, tem grande poder de influência na saúde intestinal.
Em entrevista ao Correio 24h, a médica nutróloga, Suzana Viana, que tem pós-graduação em Gastroenterologia, revela que a maçã é a grande aliada da regularidade digestiva.
“Ela é rica em pectina, fibra solúvel que regula o trânsito intestinal, e ajuda tanto na prisão de ventre quanto em episódios de diarreia leve”, afirma a especialista. Mas também há muitas outras vantagens.
Frutas com vitamina C
Fruta acessível, saborosa e muito versátil, a maçã possui diversas propriedades que beneficiam o intestino, explica Viana. As vantagens vão desde ajuda na eliminação de toxinas ao controle do colesterol.
“A maçã favorece o crescimento de bactérias benéficas no intestino, melhorando a microbiota e a digestão. Além disso, a casca contém quercetina, um antioxidante com ação anti-inflamatória intestinal.”
Ainda sobre as vantagens para o intestino, a médica também revela os benefícios para o fígado conquistados por quem inclui a maçã na dieta.
“A pectina e os compostos antioxidantes auxiliam na eliminação de toxinas, reduzindo a carga sobre o fígado”, explica.
A pectina é uma fibra solúvel natural encontrada em frutas, especialmente em maçã e frutas cítricas. Ela é muito usada na produção de geleias e alimentos funcionais, ajudando também na digestão e controle do colesterol.
Viana ainda traz outros ganhos proporcionados por esse tipo de fibra. “Acaba também contribuindo para o controle do colesterol, já que a pectina se liga aos ácidos biliares e facilita sua excreção.”
Para quem sofre de problemas no fígado, o alimento é indispensável, quando inserido na dieta sob orientação médica. “Os polifenóis da maçã têm efeito hepatoprotetor, ajudando a prevenir inflamações hepáticas leves”, acrescenta.
Diante de tantas vantagens, a maçã se torna uma fruta altamente recomendada para quem deseja manter a saúde intestinal e hepática em dia, além de ser super prática e saborosa.