Conheça a fruta que ajuda a prevenir infartos e controla a pressão arterial

Rica em antioxidantes, fibras e potássio, ela é aliada natural do coração e do bem-estar

Agência Correio

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 09:40

Jambo Crédito: Shutterstock

O jambo, fruta tropical de sabor suave e refrescante, tem ganhado destaque por seus efeitos benéficos à saúde cardiovascular. Rico em antioxidantes e nutrientes essenciais, ele ajuda a proteger os vasos sanguíneos, reduz inflamações e favorece o equilíbrio da pressão arterial.

Entre seus principais compostos estão os flavonoides e as antocianinas, substâncias que combatem os radicais livres e reduzem os danos causados pela oxidação celular. Esse efeito antioxidante preserva a integridade das artérias, diminuindo o risco de obstruções e endurecimento dos vasos, condições que podem levar ao infarto e a outras complicações cardíacas.

O consumo regular da fruta também melhora a circulação e reduz processos inflamatórios silenciosos, que afetam o sistema vascular com o passar dos anos. O resultado é um coração mais protegido e um organismo com maior vitalidade.

Além disso, o jambo contém fibras solúveis, que reduzem a absorção de gorduras no intestino e ajudam a controlar os níveis de colesterol. Ao diminuir o colesterol ruim (LDL) e favorecer o bom (HDL), as fibras contribuem diretamente para um perfil lipídico mais saudável.

Outro destaque é a presença de vitamina C e potássio. A vitamina C atua na proteção das células, fortalece o sistema imunológico e combate o estresse oxidativo, prevenindo o envelhecimento precoce. Já o potássio ajuda a equilibrar o efeito do sódio no organismo, mantendo a pressão arterial sob controle e o ritmo cardíaco estável.

Os benefícios do jambo também alcançam o bem-estar mental. Por reduzir inflamações e favorecer a saúde intestinal, a fruta estimula a produção de neurotransmissores que regulam o humor e o sono. Alimentos antioxidantes como o jambo podem ajudar na prevenção de ansiedade, estresse e até quadros leves de depressão.