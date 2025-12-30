Acesse sua conta
Márcia Sensitiva faz alerta direto sobre a saúde de Taís Araujo em 2026

Espiritualista também falou sobre Luan Santana e Xamã; veja

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 13:45

Márcia Sensitiva e Taís Araújo
Márcia Sensitiva e Taís Araújo Crédito: Reprodução

A saúde aparece como um ponto de atenção nas previsões de Márcia Sensitiva para alguns famosos em 2026. Entre eles, Taís Araujo, que viveu a Raquel no remake de "Vale Tudo", da Globo, é o nome que mais chama atenção. A espiritualista faz um alerta direto para a atriz sobre a necessidade de cuidados ao longo do ano que vem. 

Segundo Márcia, o período pede mais cautela, observação e responsabilidade com o próprio corpo, especialmente para evitar que pequenos sinais se transformem em algo maior.

"Como a saúde pode enfrentar um momento frágil, é bom a atriz fazer um check-up completo e verificar se está tudo bem. Taís deverá observar tudo que passa a sua volta e estudar as melhores saídas. Ela deverá ter cautela em suas escolhas e não agir precipitadamente", disse a apresentadora, em entrevista para a revista Contigo.

Apartamento de Taís Araujo e Lázaro Ramos

Apartamento de Taís Araujo e Lázaro Ramos por Reprodução/YouTube

Além de Taís, outros famosos também recebem alertas relacionados à saúde em 2026. Entre eles, Luan Santana e Xamã, que devem redobrar a atenção com excessos e possíveis fragilidades físicas.

"Atenção à coluna e problemas ósseos. Por se tratar de um ano bem cármico, poderá sofrer muita cobrança. O aprendizado será árduo", afirmou Márcia sobre Luan, acrescentando: "ele deve aproveitar a energia de 2025 para reconstruir as finanças com bases mais sólidas".

Luan Santana, esposa e filha

Luan Santana, esposa e filhos em Portugal por Reprodução / Instagram

Já no caso de Xamã, o alerta é para os 'excessos'. "É o momento de viver o novo e partir para a conquista, mas com paciência. Na saúde, muito cuidado com a tendência a imprudências e excessos nesta fase", falou.

Xamã

Xamã viverá o traficante Bagdá por Divulgação

Márcia Sensitiva Saúde Taís Araujo Famosos Luan Xamã

