Elegância e frescor: os melhores perfumes do Boticário para usar no fim de ano

Se você busca fragrâncias que deixam rastro, transmitem elegância e garantem elogios nas celebrações, confira nossa seleção exclusiva

Agência Correio

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 16:00

Conheça as melhores fragrâncias para o final do ano Crédito: Freepik

No encerramento do ciclo anual, cada detalhe do visual comunica algo sobre nós, e o perfume é a assinatura invisível que sela essa mensagem. Mais do que apenas um cheiro agradável, a escolha certa pode projetar confiança, sofisticação e cuidado pessoal em eventos sociais. O Boticário oferece opções que competem com importados, sendo ideais para quem deseja marcar presença de forma memorável.

Lily Soleil: A elegância solar para eventos diurnos

O Lily Soleil é a escolha perfeita para quem busca uma transição suave entre a sofisticação do lírio e a energia do sol. Esta fragrância destaca-se por sua luminosidade, combinando notas florais intensas com um fundo quente que abraça a pele sem sobrecarregar o olfato alheio. É o aroma ideal para almoços de confraternização ou festas ao ar livre que exigem um toque de classe.

Sua fixação é um dos grandes diferenciais, mantendo o frescor por horas e garantindo que você se sinta perfumada durante todo o evento. Ao utilizar este perfume, você transmite a imagem de uma mulher solar, confiante e extremamente bem-apresentada. O frasco de 75ml sai por R$ 209,90, um investimento em elegância atemporal.

Para quem não abre mão do requinte, o rastro deixado por esta fragrância é sutil, porém inconfundível. Ele funciona como um acessório invisível que complementa desde vestidos leves até looks mais estruturados. É, sem dúvida, uma aposta segura para quem deseja ser lembrada pela sofisticação logo no primeiro contato.

Botica 214 Sevilla Dorada: Intensidade e brilho para a noite

Se o seu objetivo é causar um impacto imediato em festas noturnas, o Botica 214 Sevilla Dorada é a escolha de maior personalidade desta lista. Inspirado no calor e na arquitetura vibrante de Sevilha, ele traz notas quentes e especiadas que evocam um luxo exótico. É o perfume das celebrações grandiosas, onde o brilho e a intensidade são os protagonistas da noite.

Esta fragrância foi desenhada para quem gosta de perfumes que "chegam antes" e permanecem no ambiente após a partida. Com um toque adocicado elegante, ele evita o óbvio e mergulha em uma complexidade sensorial que atrai olhares e desperta curiosidade. Por R$ 189,90, ele oferece uma performance digna de grandes grifes internacionais.