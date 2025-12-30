Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Elegância e frescor: os melhores perfumes do Boticário para usar no fim de ano

Se você busca fragrâncias que deixam rastro, transmitem elegância e garantem elogios nas celebrações, confira nossa seleção exclusiva

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 16:00

Conheça as melhores fragrâncias para o final do ano
Conheça as melhores fragrâncias para o final do ano Crédito: Freepik

No encerramento do ciclo anual, cada detalhe do visual comunica algo sobre nós, e o perfume é a assinatura invisível que sela essa mensagem. Mais do que apenas um cheiro agradável, a escolha certa pode projetar confiança, sofisticação e cuidado pessoal em eventos sociais. O Boticário oferece opções que competem com importados, sendo ideais para quem deseja marcar presença de forma memorável.

Melhores perfumes

Perfume Botica 214 Sevilla Dorada: Intensidade e brilho para a noite por Reprodução
Perfume Lily Soleil: A elegância solar para eventos diurnos por Reprodução
Aventus é um dos perfumes mais caros por Reprodução
Perfumes Hermés é um dos mais desejados por Reprodução
Perfumes são parecidos e por Reprodução
Aromas de perfumes são bem parecidos por Reprodução
Perfume é semelhante ao da grife Louis Vuitton por Reprodução
Perfume Essencial Sentir Deo Parfum Feminino por Reprodução
Perfume Phebo Santalum por Reprodução
Perfumes por Reprodução
Perfumes por Reprodução
Perfumes por Reprodução
Perfumes por Reprodução
Perfumes pode por Reprodução | Freepik
Perfumes que 'imitam' importados por Divulgação
Perfumes que 'imitam' importados por Divulgação
Perfumes que 'imitam' importados por Divulgação
Perfumes que 'imitam' importados por Divulgação
Perfumes que 'imitam' importados por Divulgação
Perfumes nacionais rivalizam com importados caros por Gerada por IA
Perfumes para quem gosta de chocolate por Shutterstock
Perfumes primaveris por Pexels
Allure Chanel Feminino por Reprodução (Redes Sociais/Internet)
Liz Sublime Desodorante Colônia por Reprodução (Redes Sociais/Internet)
perfume Gucci Flora Gorgeous Gardenia Geminino por Reprodução (Redes Sociais/Internet)
Montblanc Signature Eau de Parfum por Reprodução (Redes Sociais/Internet)
1 de 26
Perfume Botica 214 Sevilla Dorada: Intensidade e brilho para a noite por Reprodução

Lily Soleil: A elegância solar para eventos diurnos

O Lily Soleil é a escolha perfeita para quem busca uma transição suave entre a sofisticação do lírio e a energia do sol. Esta fragrância destaca-se por sua luminosidade, combinando notas florais intensas com um fundo quente que abraça a pele sem sobrecarregar o olfato alheio. É o aroma ideal para almoços de confraternização ou festas ao ar livre que exigem um toque de classe.

Sua fixação é um dos grandes diferenciais, mantendo o frescor por horas e garantindo que você se sinta perfumada durante todo o evento. Ao utilizar este perfume, você transmite a imagem de uma mulher solar, confiante e extremamente bem-apresentada. O frasco de 75ml sai por R$ 209,90, um investimento em elegância atemporal.

LEIA MAIS 

Os 5 perfumes brasileiros que deixam importados de luxo para trás

Frescos e elegantes: os 6 melhores perfumes para usar no dia a dia

Elegância e poder: os 5 perfumes masculinos mais admirados do mundo

Conhece contratipos? Veja 5 perfumes baratos idênticos à fragrâncias de luxo carissímas

O perfume ideal para cada signo do zodíaco: saiba qual é o seu

Para quem não abre mão do requinte, o rastro deixado por esta fragrância é sutil, porém inconfundível. Ele funciona como um acessório invisível que complementa desde vestidos leves até looks mais estruturados. É, sem dúvida, uma aposta segura para quem deseja ser lembrada pela sofisticação logo no primeiro contato.

Botica 214 Sevilla Dorada: Intensidade e brilho para a noite

Se o seu objetivo é causar um impacto imediato em festas noturnas, o Botica 214 Sevilla Dorada é a escolha de maior personalidade desta lista. Inspirado no calor e na arquitetura vibrante de Sevilha, ele traz notas quentes e especiadas que evocam um luxo exótico. É o perfume das celebrações grandiosas, onde o brilho e a intensidade são os protagonistas da noite.

Esta fragrância foi desenhada para quem gosta de perfumes que "chegam antes" e permanecem no ambiente após a partida. Com um toque adocicado elegante, ele evita o óbvio e mergulha em uma complexidade sensorial que atrai olhares e desperta curiosidade. Por R$ 189,90, ele oferece uma performance digna de grandes grifes internacionais.

Usar o Sevilla Dorada no Réveillon ou em jantares de gala é uma estratégia para quem deseja transmitir segurança e um estilo marcante. Ele harmoniza perfeitamente com climas festivos, onde a sensualidade e o poder devem andar de mãos dadas. É uma fragrância que não apenas perfuma, mas conta uma história de sofisticação e mistério.

Mais recentes

Imagem - Veja 5 frases poderosas para dizer na virada do ano e atrair abundância e prosperidade

Veja 5 frases poderosas para dizer na virada do ano e atrair abundância e prosperidade
Imagem - Viih Tube e Eliezer passam por perrengues nos EUA durante viagem de Ano-Novo em família

Viih Tube e Eliezer passam por perrengues nos EUA durante viagem de Ano-Novo em família
Imagem - Relações passam por teste antes da virada e Universo pede maturidade dos signos hoje (30 de dezembro)

Relações passam por teste antes da virada e Universo pede maturidade dos signos hoje (30 de dezembro)

MAIS LIDAS

Imagem - Bahia fecha a contratação do atacante Cristian Olivera por empréstimo
01

Bahia fecha a contratação do atacante Cristian Olivera por empréstimo

Imagem - Piada polêmica, pais irritados e Virgínia: saiba o motivo do término de Ana Castela e Zé Felipe
02

Piada polêmica, pais irritados e Virgínia: saiba o motivo do término de Ana Castela e Zé Felipe

Imagem - Oportunidades surgem onde você menos espera e podem mudar a vida financeira de 2 signos nesta terça (30 de dezembro)
03

Oportunidades surgem onde você menos espera e podem mudar a vida financeira de 2 signos nesta terça (30 de dezembro)

Imagem - Sessão da Tarde exibe um dos filmes mais aclamados da Disney nesta terça-feira (30 de dezembro)
04

Sessão da Tarde exibe um dos filmes mais aclamados da Disney nesta terça-feira (30 de dezembro)