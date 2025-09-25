DICA

Conhece contratipos? Veja 5 perfumes baratos idênticos à fragrâncias de luxo carissímas

Perfumes imitam fragrâncias de luxo, mas tem valor mais acessível

Felipe Sena

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 22:02

pERFUMES Crédito: Reprodução

O ramo da perfumaria é amplo, com fragrâncias para todos os gostos, dos mais mais caros aos mais baratos, no entanto, nem sempre as opções consideradas mais sofisticadas como as internacionais cabem no bolso de todos, por causa do alto valor, que pode ultrapassar facilmente os R$ 1 mil reais.

Como solução, existem os perfumes contratipos, ainda pouco conhecidos. Essas fragrâncias são inspiradas em perfumes de marcas e grifes famosas, criadas por fórmulas próprias que replicam o aroma original por um preço mais acessível, mas de maneira regulamentada, passando longe de falsificações.

Eles buscam reproduzir o cheiro icônico de perfumes renomados, usando análises químicas para identificar e recriar moléculas aromáticas, tornando a experiência de um perfume de luxo acessível a um público maior.

Nesse universo dos perfumes, existem diversos especialistas e influenciadores digitais, como é o caso de Luis Jordão, que há anos produz conteúdos relacionados a perfumaria e indicou alguns contratipos idênticos a perfumes de luxo internacionais. Veja lista com 5 fragrâncias:

1 - Brasili (Thera Cosméticos) X Pacific Thill (Louis Vuitton)

Perfume é semelhante ao da grife Louis Vuitton Crédito: Reprodução

2 - Ni (Par Fun) X Ani Nishane

Aromas de perfumes são bem parecidos Crédito: Reprodução

3 - Essenza Nobile (In The Box) X Vibrato (Sospiro)

Perfumes são parecidos e Crédito: Reprodução

4 - Un Jardin (Maison Viegas) X Un Jardin Sur Le Nil (Hermès)

Perfumes Hermés é um dos mais desejados Crédito: Reprodução

5 - Real King (Nuancielo) X Aventus (Creed)