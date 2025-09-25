Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 25 de setembro de 2025 às 22:02
O ramo da perfumaria é amplo, com fragrâncias para todos os gostos, dos mais mais caros aos mais baratos, no entanto, nem sempre as opções consideradas mais sofisticadas como as internacionais cabem no bolso de todos, por causa do alto valor, que pode ultrapassar facilmente os R$ 1 mil reais.
Perfumes
Como solução, existem os perfumes contratipos, ainda pouco conhecidos. Essas fragrâncias são inspiradas em perfumes de marcas e grifes famosas, criadas por fórmulas próprias que replicam o aroma original por um preço mais acessível, mas de maneira regulamentada, passando longe de falsificações.
Eles buscam reproduzir o cheiro icônico de perfumes renomados, usando análises químicas para identificar e recriar moléculas aromáticas, tornando a experiência de um perfume de luxo acessível a um público maior.
Nesse universo dos perfumes, existem diversos especialistas e influenciadores digitais, como é o caso de Luis Jordão, que há anos produz conteúdos relacionados a perfumaria e indicou alguns contratipos idênticos a perfumes de luxo internacionais. Veja lista com 5 fragrâncias: