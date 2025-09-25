Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Conhece contratipos? Veja 5 perfumes baratos idênticos à fragrâncias de luxo carissímas

Perfumes imitam fragrâncias de luxo, mas tem valor mais acessível

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 22:02

pERFUMES
pERFUMES Crédito: Reprodução

O ramo da perfumaria é amplo, com fragrâncias para todos os gostos, dos mais mais caros aos mais baratos, no entanto, nem sempre as opções consideradas mais sofisticadas como as internacionais cabem no bolso de todos, por causa do alto valor, que pode ultrapassar facilmente os R$ 1 mil reais.

Perfumes

Perfumes por Shutterstock
Perfumes por Shutterstock
Perfumes por Shutterstock
Perfumes por Shutterstock
1 de 4
Perfumes por Shutterstock

Leia mais

Imagem - Descubra quais são os 11 melhores perfumes masculinos de 2025

Descubra quais são os 11 melhores perfumes masculinos de 2025

Imagem - Veja 4 perfumes baratos idênticos à importados que custam caro

Veja 4 perfumes baratos idênticos à importados que custam caro

Imagem - Conheça as versões econômicas dos perfumes importados mais amados do mundo

Conheça as versões econômicas dos perfumes importados mais amados do mundo

Como solução, existem os perfumes contratipos, ainda pouco conhecidos. Essas fragrâncias são inspiradas em perfumes de marcas e grifes famosas, criadas por fórmulas próprias que replicam o aroma original por um preço mais acessível, mas de maneira regulamentada, passando longe de falsificações.

Eles buscam reproduzir o cheiro icônico de perfumes renomados, usando análises químicas para identificar e recriar moléculas aromáticas, tornando a experiência de um perfume de luxo acessível a um público maior.

Nesse universo dos perfumes, existem diversos especialistas e influenciadores digitais, como é o caso de Luis Jordão, que há anos produz conteúdos relacionados a perfumaria e indicou alguns contratipos idênticos a perfumes de luxo internacionais. Veja lista com 5 fragrâncias:

1 - Brasili (Thera Cosméticos) X Pacific Thill (Louis Vuitton)

Perfume é semelhante ao da grife Louis Vuitton
Perfume é semelhante ao da grife Louis Vuitton Crédito: Reprodução

2 - Ni (Par Fun) X Ani Nishane

Aromas de perfumes são bem parecidos
Aromas de perfumes são bem parecidos Crédito: Reprodução

3 - Essenza Nobile (In The Box) X Vibrato (Sospiro)

Perfumes são parecidos e
Perfumes são parecidos e Crédito: Reprodução

4 - Un Jardin (Maison Viegas) X Un Jardin Sur Le Nil (Hermès)

Perfumes Hermés é um dos mais desejados
Perfumes Hermés é um dos mais desejados Crédito: Reprodução

5 - Real King (Nuancielo) X Aventus (Creed)

Aventus é um dos perfumes mais caros
Aventus é um dos perfumes mais caros Crédito: Reprodução

Leia mais

Imagem - 6 exames indicados para avaliar sintomas fora do comum

6 exames indicados para avaliar sintomas fora do comum

Imagem - Veja como atalhos emocionais podem gerar mais adoecimento psíquico

Veja como atalhos emocionais podem gerar mais adoecimento psíquico

Imagem - 5 receitas práticas e ricas em proteína vegetal para o almoço

5 receitas práticas e ricas em proteína vegetal para o almoço

Mais recentes

Imagem - Lucas Guimarães troca de hotel em Salvador após saber que quarto já foi de Michael Jackson: 'Deus é mais'

Lucas Guimarães troca de hotel em Salvador após saber que quarto já foi de Michael Jackson: 'Deus é mais'
Imagem - Afonso recebe notícia que pode mudar desfecho em 'Vale Tudo'

Afonso recebe notícia que pode mudar desfecho em 'Vale Tudo'
Imagem - Ticiane comenta mudança da família e provoca sobre futuro na Globo: 'Vamos ficar juntos'

Ticiane comenta mudança da família e provoca sobre futuro na Globo: 'Vamos ficar juntos'

MAIS LIDAS

Imagem - Descubra qual é o seu Anjo da Guarda com sua data de nascimento
01

Descubra qual é o seu Anjo da Guarda com sua data de nascimento

Imagem - Advogada que fraudou processos no INSS contava com ajuda de ‘gerente apaixonado’
02

Advogada que fraudou processos no INSS contava com ajuda de ‘gerente apaixonado’

Imagem - Caso de 'suruba no ônibus' tem reviravolta após descoberta da polícia
03

Caso de 'suruba no ônibus' tem reviravolta após descoberta da polícia

Imagem - Tarot de 25 de setembro: cartas da virada revelam caminhos para cada signo
04

Tarot de 25 de setembro: cartas da virada revelam caminhos para cada signo