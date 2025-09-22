FRAGRÂNCIAS

Descubra quais são os 11 melhores perfumes masculinos de 2025

Do fresco ao amadeirado, veja opções que passam confiança e estilo em cada borrifada

Giuliana Mancini

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 15:00

Perfume Crédito: Daryna7/Shutterstock.com

Perfume é muito mais do que um detalhe: ele tem o poder de transmitir confiança, reforçar a identidade e até mesmo se tornar uma forma sutil de expressão pessoal. As melhores opções masculinas combinam versatilidade, boa fixação e originalidade, fugindo do óbvio e do genérico.

Entre os destaques do ano, a Cypress & Grapevine Cologne Intense, da Jo Malone, é considerada a escolha principal: fresca, elegante e perfeita para qualquer estação. Outras opções de peso incluem a Polo 67, da Ralph Lauren, que une qualidade e bom preço, e a Bois Pacifique, de Tom Ford, um amadeirado complexo e sofisticado.

Segundo a especialista Jeniece Trizzino, da Scentbird, escolher uma fragrância é uma experiência pessoal. Por isso, vale testar versões menores ou kits de amostra antes da compra definitiva.

A seguir, confira as recomendações de perfumes masculinos que marcaram 2025, em um ranking da revista Forbes:

Melhores perfumes masculinos de 2025 1 de 11

Melhor perfume masculino geral

Jo Malone Cypress & Grapevine Cologne Intense

Notas: cipreste, videira, musgo

Família olfativa: amadeirada aromática

Tamanho: 50 ml

Versátil, combina frescor e notas amadeiradas. Indicado tanto para o dia quanto para a noite.

Melhor custo-benefício

Ralph Lauren Polo 67

Notas: bergamota, abacaxi, sálvia, zimbro, vetiver, patchouli

Família olfativa: amadeirada aromática

Tamanho: 75 ml

Equilíbrio entre preço acessível, versatilidade e ótima durabilidade.

Melhor fragrância de luxo

Krigler Lindauer Löwe 08

Notas: chá verde, mandarina, rosa, gerânio, cedro, âmbar

Família olfativa: cítrica

Tamanho: 50 ml

Inspirada nos Alpes, traduz força e refinamento. Perfeita para viagens e ocasiões especiais.

Melhor para homens jovens

Chanel Bleu de Chanel

Notas: cítricos, ládano, sândalo, cedro

Família olfativa: amadeirada aromática

Tamanho: 50 ml

Ícone moderno, combina frescor com sofisticação atemporal.

Os melhores perfumes para quem odeia cheiros doces 1 de 8

Melhor perfume amadeirado

Tom Ford Bois Pacifique

Notas: cúrcuma, sândalo, carvalho

Família olfativa: amadeirada picante

Tamanho: 50 ml

Combina madeiras nobres e especiarias em um perfil intenso e elegante.

Melhor perfume picante

Dior Sauvage Elixir

Notas: grapefruit, noz-moscada, canela, lavanda, sândalo, patchouli, vetiver, alcaçuz

Família olfativa: amadeirada picante

Tamanho: 60 ml

Alta concentração, projeção marcante e ideal para noites frias.

Melhor perfume floral masculino

Yves Saint Laurent Myslf

Notas: bergamota, flor de laranjeira, patchouli

Família olfativa: floral amadeirada

Tamanho: 100 ml

Fresco e refinado, lançado em 2023, se tornou favorito no dia a dia.

Melhor fragrância frutada

Commodity Juice Expressive

Notas: framboesa, ruibarbo, morango, rosa, amberwood

Família olfativa: floral frutada

Tamanho: 100 ml

Leve e vibrante, ideal para primavera e verão.

Melhor colônia cítrica

Acqua Di Parma Colonia

Notas: limão, bergamota, laranja, lavanda, alecrim, vetiver, sândalo

Família olfativa: cítrica

Tamanho: 50 ml

Um clássico da perfumaria italiana desde 1916, fresco e atemporal.

Melhor colônia versátil para o ano todo:

Huron Sea Salt + Driftwood

Notas: mandarina, cardamomo, anis, madeira à deriva, vetiver, cedro

Família olfativa: aquática fresca

Tamanho: 50 ml

Refrescante, marcante e discreta, perfeita para qualquer ocasião.

Melhor perfume niche:

Arquiste A Grove By The Sea

Notas: figo adriático, azeite, pinho do Mediterrâneo, cipreste

Família olfativa: fougère aromática

Tamanho: 100 ml

Combina ingredientes raros como folhas de figo, azeitonas pretas, tomilho, alecrim e agulhas de pinheiro, inspirados na ilha croata de Lopud.

Como escolher o perfume masculino ideal?

Concentração

De colônias leves a elixires intensos, cada tipo tem duração diferente:

Eau de cologne: 2% a 5% de concentração, dura cerca de 1 a 2 horas.

Eau de toilette: 5% a 15% de concentração, dura cerca de 3 a 5 horas.

Eau de parfum: 5% a 15% de concentração, com duração de 6 a 8 horas ou mais.

Elixir: 20% a 30% ou mais de concentração, com duração de 8 a 12 horas ou mais.

Notas olfativas

Frescas, amadeiradas, florais ou picantes, as notas são os componentes individuais do aroma.

Notas de topo: percebidas inicialmente, geralmente mais leves.

Notas de coração: surgem em seguida e formam o corpo da fragrância.

Notas de base: duram mais tempo e dão profundidade.

Estação do ano

Não há uma regra rígida, mas há quem prefira fragrâncias frescas, cítricas e aquáticas na primavera e verão, optando por escolhas mais quentes e intensas, como amadeiradas e de especiarias, no outono e inverno.