Descubra quais são os 11 melhores perfumes masculinos de 2025

Giuliana Mancini
Publicado em 22 de setembro de 2025 às 15:00
Perfume é muito mais do que um detalhe: ele tem o poder de transmitir confiança, reforçar a identidade e até mesmo se tornar uma forma sutil de expressão pessoal. As melhores opções masculinas combinam versatilidade, boa fixação e originalidade, fugindo do óbvio e do genérico.
Entre os destaques do ano, a Cypress & Grapevine Cologne Intense, da Jo Malone, é considerada a escolha principal: fresca, elegante e perfeita para qualquer estação. Outras opções de peso incluem a Polo 67, da Ralph Lauren, que une qualidade e bom preço, e a Bois Pacifique, de Tom Ford, um amadeirado complexo e sofisticado.
Segundo a especialista Jeniece Trizzino, da Scentbird, escolher uma fragrância é uma experiência pessoal. Por isso, vale testar versões menores ou kits de amostra antes da compra definitiva.
A seguir, confira as recomendações de perfumes masculinos que marcaram 2025, em um ranking da revista Forbes:
Melhores perfumes masculinos de 2025
Melhor perfume masculino geral
Jo Malone Cypress & Grapevine Cologne Intense
Notas: cipreste, videira, musgo
Família olfativa: amadeirada aromática
Tamanho: 50 ml
Versátil, combina frescor e notas amadeiradas. Indicado tanto para o dia quanto para a noite.
Melhor custo-benefício
Ralph Lauren Polo 67
Notas: bergamota, abacaxi, sálvia, zimbro, vetiver, patchouli
Família olfativa: amadeirada aromática
Tamanho: 75 ml
Equilíbrio entre preço acessível, versatilidade e ótima durabilidade.
Melhor fragrância de luxo
Krigler Lindauer Löwe 08
Notas: chá verde, mandarina, rosa, gerânio, cedro, âmbar
Família olfativa: cítrica
Tamanho: 50 ml
Inspirada nos Alpes, traduz força e refinamento. Perfeita para viagens e ocasiões especiais.
Melhor para homens jovens
Chanel Bleu de Chanel
Notas: cítricos, ládano, sândalo, cedro
Família olfativa: amadeirada aromática
Tamanho: 50 ml
Ícone moderno, combina frescor com sofisticação atemporal.
Os melhores perfumes para quem odeia cheiros doces
Melhor perfume amadeirado
Tom Ford Bois Pacifique
Notas: cúrcuma, sândalo, carvalho
Família olfativa: amadeirada picante
Tamanho: 50 ml
Combina madeiras nobres e especiarias em um perfil intenso e elegante.
Melhor perfume picante
Dior Sauvage Elixir
Notas: grapefruit, noz-moscada, canela, lavanda, sândalo, patchouli, vetiver, alcaçuz
Família olfativa: amadeirada picante
Tamanho: 60 ml
Alta concentração, projeção marcante e ideal para noites frias.
Melhor perfume floral masculino
Yves Saint Laurent Myslf
Notas: bergamota, flor de laranjeira, patchouli
Família olfativa: floral amadeirada
Tamanho: 100 ml
Fresco e refinado, lançado em 2023, se tornou favorito no dia a dia.
Melhor fragrância frutada
Commodity Juice Expressive
Notas: framboesa, ruibarbo, morango, rosa, amberwood
Família olfativa: floral frutada
Tamanho: 100 ml
Leve e vibrante, ideal para primavera e verão.
Melhor colônia cítrica
Acqua Di Parma Colonia
Notas: limão, bergamota, laranja, lavanda, alecrim, vetiver, sândalo
Família olfativa: cítrica
Tamanho: 50 ml
Um clássico da perfumaria italiana desde 1916, fresco e atemporal.
Melhor colônia versátil para o ano todo:
Huron Sea Salt + Driftwood
Notas: mandarina, cardamomo, anis, madeira à deriva, vetiver, cedro
Família olfativa: aquática fresca
Tamanho: 50 ml
Refrescante, marcante e discreta, perfeita para qualquer ocasião.
Melhor perfume niche:
Arquiste A Grove By The Sea
Notas: figo adriático, azeite, pinho do Mediterrâneo, cipreste
Família olfativa: fougère aromática
Tamanho: 100 ml
Combina ingredientes raros como folhas de figo, azeitonas pretas, tomilho, alecrim e agulhas de pinheiro, inspirados na ilha croata de Lopud.
Concentração
De colônias leves a elixires intensos, cada tipo tem duração diferente:
Eau de cologne: 2% a 5% de concentração, dura cerca de 1 a 2 horas.
Eau de toilette: 5% a 15% de concentração, dura cerca de 3 a 5 horas.
Eau de parfum: 5% a 15% de concentração, com duração de 6 a 8 horas ou mais.
Elixir: 20% a 30% ou mais de concentração, com duração de 8 a 12 horas ou mais.
Notas olfativas
Frescas, amadeiradas, florais ou picantes, as notas são os componentes individuais do aroma.
Notas de topo: percebidas inicialmente, geralmente mais leves.
Notas de coração: surgem em seguida e formam o corpo da fragrância.
Notas de base: duram mais tempo e dão profundidade.
Estação do ano
Não há uma regra rígida, mas há quem prefira fragrâncias frescas, cítricas e aquáticas na primavera e verão, optando por escolhas mais quentes e intensas, como amadeiradas e de especiarias, no outono e inverno.
Tamanho: aposte em versões menores ou kits de descoberta antes de investir em frascos grandes.