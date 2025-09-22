Acesse sua conta
Descubra quais são os 11 melhores perfumes masculinos de 2025

Do fresco ao amadeirado, veja opções que passam confiança e estilo em cada borrifada

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 15:00

Perfume
Perfume Crédito: Daryna7/Shutterstock.com

Perfume é muito mais do que um detalhe: ele tem o poder de transmitir confiança, reforçar a identidade e até mesmo se tornar uma forma sutil de expressão pessoal. As melhores opções masculinas combinam versatilidade, boa fixação e originalidade, fugindo do óbvio e do genérico.

Entre os destaques do ano, a Cypress & Grapevine Cologne Intense, da Jo Malone, é considerada a escolha principal: fresca, elegante e perfeita para qualquer estação. Outras opções de peso incluem a Polo 67, da Ralph Lauren, que une qualidade e bom preço, e a Bois Pacifique, de Tom Ford, um amadeirado complexo e sofisticado.

Segundo a especialista Jeniece Trizzino, da Scentbird, escolher uma fragrância é uma experiência pessoal. Por isso, vale testar versões menores ou kits de amostra antes da compra definitiva.

A seguir, confira as recomendações de perfumes masculinos que marcaram 2025, em um ranking da revista Forbes:

Melhores perfumes masculinos de 2025

Jo Malone Cypress & Grapevine Colônia Intensa por Divulgação
Ralph Lauren Polo 67 por Divulgação
Krigler Lindauer Löwe 08 por Divulgação
Chanel Bleu de Chanel por Divulgação
Tom Ford Bois Pacifique por Divulgação
Dior Sauvage Elixir por Divulgação
Yves Saint Laurent Myslf por Divulgação
Commodity Juice Expressive por Divulgação
Acqua Di Parma Colonia por Divulgação
Huron Sea Salt + Driftwood por Divulgação
Arquiste A Grove By The Sea por Divulgação
1 de 11
Jo Malone Cypress & Grapevine Colônia Intensa por Divulgação

Melhor perfume masculino geral

Jo Malone Cypress & Grapevine Cologne Intense

Notas: cipreste, videira, musgo

Família olfativa: amadeirada aromática

Tamanho: 50 ml

Versátil, combina frescor e notas amadeiradas. Indicado tanto para o dia quanto para a noite.

Melhor custo-benefício

Ralph Lauren Polo 67

Notas: bergamota, abacaxi, sálvia, zimbro, vetiver, patchouli

Família olfativa: amadeirada aromática

Tamanho: 75 ml

Equilíbrio entre preço acessível, versatilidade e ótima durabilidade.

Melhor fragrância de luxo

Krigler Lindauer Löwe 08

Notas: chá verde, mandarina, rosa, gerânio, cedro, âmbar

Família olfativa: cítrica

Tamanho: 50 ml

Inspirada nos Alpes, traduz força e refinamento. Perfeita para viagens e ocasiões especiais.

Melhor para homens jovens

Chanel Bleu de Chanel

Notas: cítricos, ládano, sândalo, cedro

Família olfativa: amadeirada aromática

Tamanho: 50 ml

Ícone moderno, combina frescor com sofisticação atemporal.

Melhor perfume amadeirado

Tom Ford Bois Pacifique

Notas: cúrcuma, sândalo, carvalho

Família olfativa: amadeirada picante

Tamanho: 50 ml

Combina madeiras nobres e especiarias em um perfil intenso e elegante.

Melhor perfume picante

Dior Sauvage Elixir

Notas: grapefruit, noz-moscada, canela, lavanda, sândalo, patchouli, vetiver, alcaçuz

Família olfativa: amadeirada picante

Tamanho: 60 ml

Alta concentração, projeção marcante e ideal para noites frias.

Melhor perfume floral masculino

Yves Saint Laurent Myslf

Notas: bergamota, flor de laranjeira, patchouli

Família olfativa: floral amadeirada

Tamanho: 100 ml

Fresco e refinado, lançado em 2023, se tornou favorito no dia a dia.

Melhor fragrância frutada

Commodity Juice Expressive

Notas: framboesa, ruibarbo, morango, rosa, amberwood

Família olfativa: floral frutada

Tamanho: 100 ml

Leve e vibrante, ideal para primavera e verão.

Melhor colônia cítrica

Acqua Di Parma Colonia

Notas: limão, bergamota, laranja, lavanda, alecrim, vetiver, sândalo

Família olfativa: cítrica

Tamanho: 50 ml

Um clássico da perfumaria italiana desde 1916, fresco e atemporal.

Melhor colônia versátil para o ano todo:

Huron Sea Salt + Driftwood

Notas: mandarina, cardamomo, anis, madeira à deriva, vetiver, cedro

Família olfativa: aquática fresca

Tamanho: 50 ml

Refrescante, marcante e discreta, perfeita para qualquer ocasião.

Melhor perfume niche:

Arquiste A Grove By The Sea

Notas: figo adriático, azeite, pinho do Mediterrâneo, cipreste

Família olfativa: fougère aromática

Tamanho: 100 ml

Combina ingredientes raros como folhas de figo, azeitonas pretas, tomilho, alecrim e agulhas de pinheiro, inspirados na ilha croata de Lopud.

Como escolher o perfume masculino ideal?

Concentração

De colônias leves a elixires intensos, cada tipo tem duração diferente:

Eau de cologne: 2% a 5% de concentração, dura cerca de 1 a 2 horas.

Eau de toilette: 5% a 15% de concentração, dura cerca de 3 a 5 horas.

Eau de parfum: 5% a 15% de concentração, com duração de 6 a 8 horas ou mais.

Elixir: 20% a 30% ou mais de concentração, com duração de 8 a 12 horas ou mais.

Notas olfativas

Frescas, amadeiradas, florais ou picantes, as notas são  os componentes individuais do aroma.

Notas de topo: percebidas inicialmente, geralmente mais leves.

Notas de coração: surgem em seguida e formam o corpo da fragrância.

Notas de base: duram mais tempo e dão profundidade.

Estação do ano

Não há uma regra rígida, mas há quem prefira fragrâncias frescas, cítricas e aquáticas na primavera e verão, optando por escolhas mais quentes e intensas, como amadeiradas e de especiarias, no outono e inverno.

Tamanho: aposte em versões menores ou kits de descoberta antes de investir em frascos grandes.

Tags:

Perfumes Perfume

