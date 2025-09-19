Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 19 de setembro de 2025 às 20:59
A perfumaria tem uma vastidão de fragrâncias para todos os gostos, mas nem todas cabem no bolso por causa do alto valor, principalmente aquelas importadas e de grifes famosas. No entanto, é possível encontrar fragrâncias muito parecidas, quase idênticas, com valor bem mais acessível. Confira quatro perfumes e seus semelhantes importados:
Perfumes podem ser facilmente encontrados
O Chanel Men é um dos perfumes mais desejados pelos homens. Escolha de diversos famosos, o perfume tem um valor bem salgado, chegando a custar mais de R$ 1 mil reais o frasco. No entanto, o Absolute Sport La Rive pode bater de frente com esse, chegando a custar R$ 78.
Escolha de diversos famosos, o Sauvage Dior já chegou a bater recorde de vendas em 2022, e assim como o Chanel pode custar mais de R$ 1 mil reais o frasco. O perfume tem um concorrente à altura: Hadi Elixir. Da perfumaria nacional, a fragrância se assemelha muito com o Sauvage e custa R$ 114 o frasco de 50 ml.
Conhecida por perfumes com fixação de longa duração e também da perfumaria nacional, a Eudora tem uma linha repleta de perfumes de qualidade, entre eles está o clássico Eudora, que leva o mesmo nome da marca apenas. O perfume custa entre R$ 160 a R$ 230 e se assemelha ao carissimo Coco Mademoiselle, que pode chegar a mais de R$ 1 mil reais.
O Good Girl, de Carolina Herrera tem um frasco icônico em formato de salto, podendo ser encontrado por valores podem passar os R$ 500 reais, no entanto, tem um concorrente o simple Floratta Red, de O Boticário, que custa um pouco mais de R$ 100 reais, mas pode ser encontrado com valores ainda menor em promoções.