Veja 4 perfumes baratos idênticos à importados que custam caro

Perfumes tem fragrâncias semelhantes a grande importados, mas custam bem menos

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  Felipe Sena

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 20:59

Perfumes pode
Crédito: Reprodução | Freepik

A perfumaria tem uma vastidão de fragrâncias para todos os gostos, mas nem todas cabem no bolso por causa do alto valor, principalmente aquelas importadas e de grifes famosas. No entanto, é possível encontrar fragrâncias muito parecidas, quase idênticas, com valor bem mais acessível. Confira quatro perfumes e seus semelhantes importados:

Perfumes podem ser facilmente encontrados

Perfumes por Reprodução
Perfumes por Reprodução
Perfumes por Reprodução
Perfumes por Reprodução
1 de 4
Perfumes por Reprodução

1 - Absolute Sport La Rive X Chanel

O Chanel Men é um dos perfumes mais desejados pelos homens. Escolha de diversos famosos, o perfume tem um valor bem salgado, chegando a custar mais de R$ 1 mil reais o frasco. No entanto, o Absolute Sport La Rive pode bater de frente com esse, chegando a custar R$ 78.

2 - Hadi Elixir X Sauvage Dior

Escolha de diversos famosos, o Sauvage Dior já chegou a bater recorde de vendas em 2022, e assim como o Chanel pode custar mais de R$ 1 mil reais o frasco. O perfume tem um concorrente à altura: Hadi Elixir. Da perfumaria nacional, a fragrância se assemelha muito com o Sauvage e custa R$ 114 o frasco de 50 ml.

3 - Eudora (Eau de Parfum) X Coco Mademoiselle (Chanel)

Conhecida por perfumes com fixação de longa duração e também da perfumaria nacional, a Eudora tem uma linha repleta de perfumes de qualidade, entre eles está o clássico Eudora, que leva o mesmo nome da marca apenas. O perfume custa entre R$ 160 a R$ 230 e se assemelha ao carissimo Coco Mademoiselle, que pode chegar a mais de R$ 1 mil reais.

4 - Good Girl (Carolina Herrera) X Floratta Red (O Boticário)

O Good Girl, de Carolina Herrera tem um frasco icônico em formato de salto, podendo ser encontrado por valores podem passar os R$ 500 reais, no entanto, tem um concorrente o simple Floratta Red, de O Boticário, que custa um pouco mais de R$ 100 reais, mas pode ser encontrado com valores ainda menor em promoções.

