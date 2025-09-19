DICA

Conheça as versões econômicas dos perfumes importados mais amados do mundo

A diferença entre perfumes originais e similares diminuiu com a evolução da tecnologia

Fernanda Varela

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 15:58

Crédito: Imagem: Olena Yakobchuk | ShutterStock

Entre os perfumes importados mais desejados pelo público feminino, alguns se destacaram por seus aromas sofisticados e exclusividade, como Yves Saint Laurent Libre, Dior J’adore, Chloé Rose Tangerine, além de novidades lançadas mais recentemente, como Giorgio Armani My Way Floral e Le Male Elixir 2025, de Jean Paul Gaultier.

Perfumes que 'imitam' importados 1 de 5

A diferença entre perfumes originais e similares diminuiu com a evolução da tecnologia de extração de aromas e ingredientes sintéticos de qualidade. Alternativas acessíveis podem oferecer experiências olfativas próximas aos importados, permitindo que quem deseja aromas sofisticados aproveite fragrâncias de impacto sem gastar demais.

Para quem quer economizar, diversas marcas nacionais e fast fashion oferecem alternativas inspiradas nos best-sellers globais. O Boticário, Natura, Eudora e até a Zara ampliaram suas linhas de perfumes com aromas semelhantes, garantindo experiências olfativas próximas aos importados por preços mais acessíveis.

Para escolher o perfume ideal, é importante considerar preferências pessoais, ocasiões de uso e orçamento. Testar alternativas econômicas pode ajudar a encontrar aromas que agradem sem comprometer o bolso. Durabilidade e projeção do aroma são pontos essenciais: enquanto a durabilidade indica quanto tempo o perfume permanece perceptível na pele, a projeção mostra até onde o aroma se espalha.

Veja como substituir perfumes clássicos:

* Chanel No. 5: aldeídos, ylang-ylang, jasmim e rosa sobre base de sândalo e baunilha. Alternativa: Zara Femme, com frésia, peônia e âmbar.

* Dior Sauvage: bergamota, pimenta Sichuan e ambroxan. Alternativa: Natura Essencial Exclusivo Masculino, com especiarias e fundo amadeirado.

* Yves Saint Laurent Black Opium: café, flor de laranjeira e patchouli. Alternativa: Avon Far Away Rebel, com frutas, flor de laranjeira e notas amadeiradas.

* Gucci Bloom: jasmim e tuberosa. Alternativa: Eudora La Victorie, com flores brancas e base adocicada.