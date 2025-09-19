Acesse sua conta
Esposa de Waguinho explica por que decidiu perdoar traições do pagodeiro cantor: 'Deus me sinalizou'

Pastora, ela explica como a fé restaurou seu casamento

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 15:35

Waguinho e a esposa
Waguinho e a esposa Crédito: Reprodução

A pastora Fabíola Bastos, casada com o ex-pagodeiro Waguinho, ex-vocalista do grupo Os Morenos e conhecido pelo sucesso Mina de Fé, contou no podcast PodCrê como a fé a guiou a perdoar o marido após as traições. Ela explicou que o processo de conversão de Waguinho e a restauração do casamento dependeram de escolhas difíceis e do aprofundamento espiritual.

Fabíola lembrou que, mesmo ciente da existência de outros filhos do cantor, sempre procurou lidar com a situação com misericórdia. “O senhor começou a falar que eu precisava liberar o perdão para o meu marido e para a outra pessoa. Eu estava ferida e não entendia por que Deus estava requerendo tanto isso”, relatou.

A pastora destacou que o perdão não foi algo simples de aplicar. “Quando a gente fala, parece que é fácil; e eu sei que não é. Mas é possível, quando você entende que as feridas e as dores que você carrega só fazem mal a você e não a quem te feriu. Quem te feriu, às vezes, nem está ligado nisso. E eu comecei a entender que aquilo me fazia mal até em relação ao meu próprio esposo.”

Após reflexão e oração, Fabíola percebeu a importância de se curar para que o casamento pudesse ser restaurado. “Deus me sinalizou que eu estava curada. Eu entendi que Deus queria uma Fabíola curada para poder trazer um Waguinho liberto porque, se Deus o traz de volta do jeito que eu estava ferida, eu poderia colocar tudo a perder”, disse.

Tags:

Casamento Pagodeiros Separação Waguinho

