Coleção completa da 'G Magazine' é vendida por R$ 18 mil; veja quais edições são mais raras

A revista ficou conhecida por trazer famosos

Fernanda Varela

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 14:45

G Magazine Crédito: Reprodução

A coleção completa das 171 edições da "G Magazine", revista que marcou época e saiu de circulação em 2013, está à venda na web por R$ 18 mil. O anúncio surgiu pouco antes do retorno da publicação, cuja primeira edição será estrelada por Oswaldo Cardoso, filho de David Cardoso.

A revista ficou conhecida por trazer famosos como o ex-jogador Vampeta, o cantor Latino, Alexandre Frota e Mateus Carrieri posando nus. Segundo Lucas Hit, dono do sebo que comercializa a coleção, algumas edições são especialmente raras e disputadas pelos colecionadores. Entre elas estão as capas com Alexandre Frota, Mateus Carrieri, Victor Wagner, Vampeta, David Cardoso, Rodrigo Pavanello, Latino e Rafael Vanucci.