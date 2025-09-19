Coleção completa da 'G Magazine' é vendida por R$ 18 mil; veja quais edições são mais raras

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 19 de setembro de 2025 às 14:45
A coleção completa das 171 edições da "G Magazine", revista que marcou época e saiu de circulação em 2013, está à venda na web por R$ 18 mil. O anúncio surgiu pouco antes do retorno da publicação, cuja primeira edição será estrelada por Oswaldo Cardoso, filho de David Cardoso.
G Magazine
A revista ficou conhecida por trazer famosos como o ex-jogador Vampeta, o cantor Latino, Alexandre Frota e Mateus Carrieri posando nus. Segundo Lucas Hit, dono do sebo que comercializa a coleção, algumas edições são especialmente raras e disputadas pelos colecionadores. Entre elas estão as capas com Alexandre Frota, Mateus Carrieri, Victor Wagner, Vampeta, David Cardoso, Rodrigo Pavanello, Latino e Rafael Vanucci.
Mesmo edições com homens menos conhecidos também têm grande procura devido à baixa tiragem na época. Entre os mais desejados estão exemplares com Iran do BBB, Márcio Aguiar, Alex Sanches, Rafael Alencar, Evandro Silveira e Daniboy. Segundo Hit, qualquer edição da revista atualmente é considerada rara, tornando a coleção completa um item de alto valor para fãs e colecionadores.