Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Coleção completa da 'G Magazine' é vendida por R$ 18 mil; veja quais edições são mais raras

A revista ficou conhecida por trazer famosos

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 14:45

G Magazine
G Magazine Crédito: Reprodução

A coleção completa das 171 edições da "G Magazine", revista que marcou época e saiu de circulação em 2013, está à venda na web por R$ 18 mil. O anúncio surgiu pouco antes do retorno da publicação, cuja primeira edição será estrelada por Oswaldo Cardoso, filho de David Cardoso.

G Magazine

G Magazine por Reprodução
G Magazine por Reprodução
G Magazine por Reprodução
G Magazine por Reprodução
G Magazine por Reprodução
G Magazine por Reprodução
G Magazine por Reprodução
G Magazine por Reprodução
G Magazine por Reprodução
G Magazine por Reprodução
G Magazine por Reprodução
G Magazine por Reprodução
G Magazine por Reprodução
G Magazine por Reprodução
G Magazine por Reprodução
G Magazine por Reprodução
G Magazine por Reprodução
G Magazine por Reprodução
G Magazine por Reprodução
G Magazine por Reprodução
G Magazine por Reprodução
1 de 21
G Magazine por Reprodução

A revista ficou conhecida por trazer famosos como o ex-jogador Vampeta, o cantor Latino, Alexandre Frota e Mateus Carrieri posando nus. Segundo Lucas Hit, dono do sebo que comercializa a coleção, algumas edições são especialmente raras e disputadas pelos colecionadores. Entre elas estão as capas com Alexandre Frota, Mateus Carrieri, Victor Wagner, Vampeta, David Cardoso, Rodrigo Pavanello, Latino e Rafael Vanucci.

Leia mais

Imagem - Revoltada, fã processa Joelma e pede indenização e retratação pública

Revoltada, fã processa Joelma e pede indenização e retratação pública

Imagem - Após vencer sepse, transplantes e UTI, Faustão realizará sonho em casamento intimista

Após vencer sepse, transplantes e UTI, Faustão realizará sonho em casamento intimista

Imagem - Reviravolta em 'Vale Tudo': Maria de Fátima volta a morar com Raquel e vira balconista de padaria

Reviravolta em 'Vale Tudo': Maria de Fátima volta a morar com Raquel e vira balconista de padaria

Mesmo edições com homens menos conhecidos também têm grande procura devido à baixa tiragem na época. Entre os mais desejados estão exemplares com Iran do BBB, Márcio Aguiar, Alex Sanches, Rafael Alencar, Evandro Silveira e Daniboy. Segundo Hit, qualquer edição da revista atualmente é considerada rara, tornando a coleção completa um item de alto valor para fãs e colecionadores.

Mais recentes

Imagem - 3 signos terão revelações do tarot que vão transformar suas vidas; veja previsões

3 signos terão revelações do tarot que vão transformar suas vidas; veja previsões
Imagem - 'Vale Tudo': Polícia encontra digitais de Celina e Heleninha em arma que matou Odete Roitman

'Vale Tudo': Polícia encontra digitais de Celina e Heleninha em arma que matou Odete Roitman
Imagem - Conheça as versões econômicas dos perfumes importados mais amados do mundo

Conheça as versões econômicas dos perfumes importados mais amados do mundo

MAIS LIDAS

Imagem - Instituto Federal abre concurso com salários de até R$ R$ 8.058,29
01

Instituto Federal abre concurso com salários de até R$ R$ 8.058,29

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 80 vagas e salários de até R$ 10,3 mil
02

Prefeitura abre concurso público com 80 vagas e salários de até R$ 10,3 mil

Imagem - Ônibus pega fogo em Salvador após vazamento de óleo; veja
03

Ônibus pega fogo em Salvador após vazamento de óleo; veja

Imagem - Litoral Norte ganha novo shopping com mais de 80 lojas em outubro
04

Litoral Norte ganha novo shopping com mais de 80 lojas em outubro