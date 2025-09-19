Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Matteo e Giuliana ficam juntos em 'Terra Nostra'? Veja fim do triângulo amoroso cheio de tragédias

Novela passou a ser exibida no Vale A Pena Ver de Novo

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 14:55

Terra Nostra
Terra Nostra Crédito: Reprodução

Nos capítulos finais de 'Terra Nostra', Matteo (Thiago Lacerda) viveu momentos de tensão e dilemas amorosos que marcaram o triângulo com Giuliana (Ana Paula Arósio) e Rosana (Carolina Kasting). Pressionado por Gumercindo (Antonio Fagundes), o italiano foi forçado a se casar com Rosana, que havia inventado que eles haviam tido relações antes do compromisso, para obrigá-lo ao matrimônio.

Novela 'Terra Nostra'

Ana Paula Arósio e Thiago Lacerda são os protagonistas da trama histórica Terra Nostra, de 1999 por Reprodução
Ana Paula Arósio como Giuliana em ‘Terra Nostra', de 1999 por Reprodução
Ana Paula Arósio e Thiago Lacerda são os protagonistas da trama histórica Terra Nostra, de 1999 por Reprodução
Cenas de Terra Nostra que foram ao ar em 1999 por Reprodução
Benedito Ruy Barbosa, autor de 'Terra Nostra', com a esposa Marilene Barbosa; ao lado, Antonio Calloni, Ana Paula Arósio e Lu Grimaldi na novela de 1999 por Reprodução/Redes sociais/Divulgação/Globo
Antonio Calloni em cena de 'Terra Nostra' por Reprodução/Globoplay
GUMERCINDO (Antonio Fagundes) da trama histórica Terra Nostra, de 1999 por Reprodução
Adriana Lessa interpretou a ex-escravizada Naná em Terra Nostra por Reprodução
Matteo (Thiago Lacerda) da trama histórica Terra Nostra, de 1999 por Reprodução
Ana Paula Arósio e Thiago Lacerda são os protagonistas da trama histórica Terra Nostra, de 1999 por Reprodução
Cenas de Terra Nostra que foram ao ar em 1999 por Reprodução
Ana Paula Arósio e Thiago Lacerda são os protagonistas da trama histórica Terra Nostra, de 1999 por Reprodução
1 de 12
Ana Paula Arósio e Thiago Lacerda são os protagonistas da trama histórica Terra Nostra, de 1999 por Reprodução

Na noite de núpcias, Matteo expôs a verdade sobre Rosana, mostrando lençóis manchados de sangue e revelando que ela era virgem. Mesmo assim, o casamento se tornou um martírio, com Matteo rejeitando a esposa e vivendo um relacionamento marcado pelo desgaste.

Leia mais

Imagem - Coleção completa da 'G Magazine' é vendida por R$ 18 mil; veja quais edições são mais raras

Coleção completa da 'G Magazine' é vendida por R$ 18 mil; veja quais edições são mais raras

Imagem - Revoltada, fã processa Joelma e pede indenização e retratação pública

Revoltada, fã processa Joelma e pede indenização e retratação pública

Imagem - Após vencer sepse, transplantes e UTI, Faustão realizará sonho em casamento intimista

Após vencer sepse, transplantes e UTI, Faustão realizará sonho em casamento intimista

Mais adiante, Matteo decide deixar Rosana e procurar Giuliana, seu primeiro amor, mas descobre que ela está casada com Marco Antônio (Marcello Antony) e grávida. Após o parto, a sogra de Giuliana, Janete (Ângela Vieira), leva o bebê para a roda dos enjeitados na Santa Casa de Misericórdia. Desesperada, Giuliana rompe com Marco Antônio e parte em busca do filho.

Durante a busca, Matteo reencontra Giuliana, e juntos enfrentam os desafios para recuperar a criança. No último capítulo, finalmente encontram o bebê em um orfanato, garantindo o final feliz de Matteo ao lado de Giuliana. Rosana, por sua vez, inicia um relacionamento com Marco Antônio, encerrando sua trama.

Mais recentes

Imagem - 3 signos terão revelações do tarot que vão transformar suas vidas; veja previsões

3 signos terão revelações do tarot que vão transformar suas vidas; veja previsões
Imagem - 'Vale Tudo': Polícia encontra digitais de Celina e Heleninha em arma que matou Odete Roitman

'Vale Tudo': Polícia encontra digitais de Celina e Heleninha em arma que matou Odete Roitman
Imagem - Conheça as versões econômicas dos perfumes importados mais amados do mundo

Conheça as versões econômicas dos perfumes importados mais amados do mundo

MAIS LIDAS

Imagem - Instituto Federal abre concurso com salários de até R$ R$ 8.058,29
01

Instituto Federal abre concurso com salários de até R$ R$ 8.058,29

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 80 vagas e salários de até R$ 10,3 mil
02

Prefeitura abre concurso público com 80 vagas e salários de até R$ 10,3 mil

Imagem - Ônibus pega fogo em Salvador após vazamento de óleo; veja
03

Ônibus pega fogo em Salvador após vazamento de óleo; veja

Imagem - Litoral Norte ganha novo shopping com mais de 80 lojas em outubro
04

Litoral Norte ganha novo shopping com mais de 80 lojas em outubro