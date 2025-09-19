NOVELA

Matteo e Giuliana ficam juntos em 'Terra Nostra'? Veja fim do triângulo amoroso cheio de tragédias

Novela passou a ser exibida no Vale A Pena Ver de Novo

Fernanda Varela

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 14:55

Terra Nostra Crédito: Reprodução

Nos capítulos finais de 'Terra Nostra', Matteo (Thiago Lacerda) viveu momentos de tensão e dilemas amorosos que marcaram o triângulo com Giuliana (Ana Paula Arósio) e Rosana (Carolina Kasting). Pressionado por Gumercindo (Antonio Fagundes), o italiano foi forçado a se casar com Rosana, que havia inventado que eles haviam tido relações antes do compromisso, para obrigá-lo ao matrimônio.

Na noite de núpcias, Matteo expôs a verdade sobre Rosana, mostrando lençóis manchados de sangue e revelando que ela era virgem. Mesmo assim, o casamento se tornou um martírio, com Matteo rejeitando a esposa e vivendo um relacionamento marcado pelo desgaste.

Mais adiante, Matteo decide deixar Rosana e procurar Giuliana, seu primeiro amor, mas descobre que ela está casada com Marco Antônio (Marcello Antony) e grávida. Após o parto, a sogra de Giuliana, Janete (Ângela Vieira), leva o bebê para a roda dos enjeitados na Santa Casa de Misericórdia. Desesperada, Giuliana rompe com Marco Antônio e parte em busca do filho.