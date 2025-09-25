Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

6 exames indicados para avaliar sintomas fora do comum

Ao perceber qualquer desconforto incomum, é ideal buscar orientação médica

  • Foto do(a) author(a) Portal Edicase

  • Portal Edicase

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 19:43

Sintomas persistentes ou inesperados merecem atenção e avaliação profissional adequada (Imagem: Syda Productions | Shutterstock)
Sintomas persistentes ou inesperados merecem atenção e avaliação profissional adequada Crédito: Imagem: Syda Productions | Shutterstock

Mudanças inesperadas no corpo podem levantar dúvidas sobre a saúde. Esses sinais não devem ser ignorados, já que muitas vezes estão ligados a fatores que exigem investigação detalhada. Nessas situações, o olhar clínico de um profissional de saúde e exames são essenciais para direcionar cada caso de forma individualizada.

O médico José Ricardo Scalise, coordenador do curso de Medicina da Uniderp Ponta Porã, explica que, frente a alguns sintomas, há exames específicos que auxiliam no diagnóstico preciso para início imediato do tratamento, quando necessário.

“Ao perceber qualquer sintoma incomum no corpo, é ideal buscar orientação médica. O primeiro passo é marcar uma consulta com um clínico geral ou especialista, que fará uma avaliação inicial. Com base na análise dos sintomas, histórico de saúde e exame físico, o profissional poderá solicitar exames laboratoriais ou de imagem para investigar mais a fundo as possíveis causas e confirmar o diagnóstico”, explica.

A seguir, José Ricardo Scalise lista 6 exames indicados para avaliar sintomas fora do comum!

1. Vitamina D

Fadiga constante, fraqueza muscular, dores no corpo, imunidade baixa, tristeza e desânimo que sugerem leve depressão.

2. Vitamina B12

Formigamento nas mãos, pés ou pernas, memória fraca, dificuldade de foco e concentração, sensação de fraqueza.

O hemograma completo contribui para compreender sintomas como fraqueza, fadiga persistente e unhas frágeis (Imagem: New Africa | Shutterstock)
O hemograma completo contribui para compreender sintomas como fraqueza, fadiga persistente e unhas frágeis Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

3. Hemograma completo

Presença de parasitas no organismo, disbiose intestinal (desequilíbrio da flora), alergias ou intolerâncias alimentares escondidas. Queda de cabelo , unhas fracas ou quebradiças, cansaço frequente, tonturas ao levantar-se ou ao longo do dia podem indicar falta de ferro, também apontada no hemograma.

4. Eletrocardiograma

Aumento do risco cardiovascular, déficit de memória e cognição, ansiedade e quadros depressivos leves.

5. Teste ergométrico

Também solicitado em casos de aumento do risco cardiovascular, déficit de memória e cognição, ansiedade e quadros depressivos leves.

6. TSH

Ganho de peso sem explicação, fadiga mesmo com boas noites de sono, constipação intestinal, sensação de frio em excesso.

Consulta médica é sempre necessária

Os exames são indicados conforme a natureza dos sintomas e devem ser prescritos por especialistas médicos . Por isso, consulte um profissional ao notar os sinais listados.

Por Camila Crepaldi

Mais recentes

Imagem - Em três dias, dois gatos morrem envenenados em condomínio de Salvador

Em três dias, dois gatos morrem envenenados em condomínio de Salvador
Imagem - Moradores protestam após operação da PM com dois mortos em Águas Claras

Moradores protestam após operação da PM com dois mortos em Águas Claras
Imagem - O que é cristofobia? Entenda projeto aprovado pela Câmara de Salvador

O que é cristofobia? Entenda projeto aprovado pela Câmara de Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Abertas inscrições para concurso do Ministério Público com vagas de nível médio e superior
01

Abertas inscrições para concurso do Ministério Público com vagas de nível médio e superior

Imagem - Funcionária de escola é demitida por alimentar crianças que não tinham dinheiro para comer
02

Funcionária de escola é demitida por alimentar crianças que não tinham dinheiro para comer

Imagem - Mistério sobre morte de jovem em motel continua após laudo inconclusivo
03

Mistério sobre morte de jovem em motel continua após laudo inconclusivo

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 40 vagas e salários de até R$ 13 mil
04

Prefeitura abre concurso público com 40 vagas e salários de até R$ 13 mil