6 exames indicados para avaliar sintomas fora do comum

Ao perceber qualquer desconforto incomum, é ideal buscar orientação médica

Portal Edicase

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 19:43

Sintomas persistentes ou inesperados merecem atenção e avaliação profissional adequada Crédito: Imagem: Syda Productions | Shutterstock

Mudanças inesperadas no corpo podem levantar dúvidas sobre a saúde. Esses sinais não devem ser ignorados, já que muitas vezes estão ligados a fatores que exigem investigação detalhada. Nessas situações, o olhar clínico de um profissional de saúde e exames são essenciais para direcionar cada caso de forma individualizada.

O médico José Ricardo Scalise, coordenador do curso de Medicina da Uniderp Ponta Porã, explica que, frente a alguns sintomas, há exames específicos que auxiliam no diagnóstico preciso para início imediato do tratamento, quando necessário.

“Ao perceber qualquer sintoma incomum no corpo, é ideal buscar orientação médica. O primeiro passo é marcar uma consulta com um clínico geral ou especialista, que fará uma avaliação inicial. Com base na análise dos sintomas, histórico de saúde e exame físico, o profissional poderá solicitar exames laboratoriais ou de imagem para investigar mais a fundo as possíveis causas e confirmar o diagnóstico”, explica.

A seguir, José Ricardo Scalise lista 6 exames indicados para avaliar sintomas fora do comum!

1. Vitamina D

Fadiga constante, fraqueza muscular, dores no corpo, imunidade baixa, tristeza e desânimo que sugerem leve depressão.

2. Vitamina B12

Formigamento nas mãos, pés ou pernas, memória fraca, dificuldade de foco e concentração, sensação de fraqueza.

O hemograma completo contribui para compreender sintomas como fraqueza, fadiga persistente e unhas frágeis Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

3. Hemograma completo

Presença de parasitas no organismo, disbiose intestinal (desequilíbrio da flora), alergias ou intolerâncias alimentares escondidas. Queda de cabelo , unhas fracas ou quebradiças, cansaço frequente, tonturas ao levantar-se ou ao longo do dia podem indicar falta de ferro, também apontada no hemograma.

4. Eletrocardiograma

Aumento do risco cardiovascular, déficit de memória e cognição, ansiedade e quadros depressivos leves.

5. Teste ergométrico

Também solicitado em casos de aumento do risco cardiovascular, déficit de memória e cognição, ansiedade e quadros depressivos leves.

6. TSH

Ganho de peso sem explicação, fadiga mesmo com boas noites de sono, constipação intestinal, sensação de frio em excesso.

Consulta médica é sempre necessária

Os exames são indicados conforme a natureza dos sintomas e devem ser prescritos por especialistas médicos . Por isso, consulte um profissional ao notar os sinais listados.