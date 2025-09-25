Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 25 de setembro de 2025 às 19:43
Mudanças inesperadas no corpo podem levantar dúvidas sobre a saúde. Esses sinais não devem ser ignorados, já que muitas vezes estão ligados a fatores que exigem investigação detalhada. Nessas situações, o olhar clínico de um profissional de saúde e exames são essenciais para direcionar cada caso de forma individualizada.
O médico José Ricardo Scalise, coordenador do curso de Medicina da Uniderp Ponta Porã, explica que, frente a alguns sintomas, há exames específicos que auxiliam no diagnóstico preciso para início imediato do tratamento, quando necessário.
“Ao perceber qualquer sintoma incomum no corpo, é ideal buscar orientação médica. O primeiro passo é marcar uma consulta com um clínico geral ou especialista, que fará uma avaliação inicial. Com base na análise dos sintomas, histórico de saúde e exame físico, o profissional poderá solicitar exames laboratoriais ou de imagem para investigar mais a fundo as possíveis causas e confirmar o diagnóstico”, explica.
A seguir, José Ricardo Scalise lista 6 exames indicados para avaliar sintomas fora do comum!
Fadiga constante, fraqueza muscular, dores no corpo, imunidade baixa, tristeza e desânimo que sugerem leve depressão.
Formigamento nas mãos, pés ou pernas, memória fraca, dificuldade de foco e concentração, sensação de fraqueza.
Presença de parasitas no organismo, disbiose intestinal (desequilíbrio da flora), alergias ou intolerâncias alimentares escondidas. Queda de cabelo , unhas fracas ou quebradiças, cansaço frequente, tonturas ao levantar-se ou ao longo do dia podem indicar falta de ferro, também apontada no hemograma.
Aumento do risco cardiovascular, déficit de memória e cognição, ansiedade e quadros depressivos leves.
Também solicitado em casos de aumento do risco cardiovascular, déficit de memória e cognição, ansiedade e quadros depressivos leves.
Ganho de peso sem explicação, fadiga mesmo com boas noites de sono, constipação intestinal, sensação de frio em excesso.
Os exames são indicados conforme a natureza dos sintomas e devem ser prescritos por especialistas médicos . Por isso, consulte um profissional ao notar os sinais listados.
Por Camila Crepaldi