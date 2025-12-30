Acesse sua conta
Danilo Nascimento se pronuncia após término com Margareth Serrão, mãe de Virginia; confira

Margareth Serrão também se pronunciou sobre o fim do relacionamento

  Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 14:03

Margareth Serrão e Danilo Nascimento
Margareth Serrão e Danilo Nascimento Crédito: Reprodução | Redes Sociais

O sanfoneiro Danilo Nascimento, de 39 anos, se pronunciou nas redes sociais sobre o término com Margareth Serrão, de 61 anos. A publicação vem pouco tempo depois de Margareth ter anunciado o fim do relacionamento nas redes sociais.

Na publicação, feita através dos Stories do Instagram, Danilo agradeceu pelos 11 meses que estiveram juntos. “Quero agradecer pelos 11 meses que vivemos juntos! 11 meses de muitas alegrias, ninguém nunca me fez sorrir como você e tenho certeza que você também foi muito feliz nesse período, não tenho absolutamente nada a reclamar, muito pelo contrário, somente agradecer!”.

“Terminamos de cabeça erguida, com honestidade e transparência! Jesus ilumine seus passos, estarei sempre aqui!”, finalizou. No Instagram, Margareth também agradeceu ao sanfoneiro pelos momentos juntos, e garantiu que o relacionamento terminou de maneira amigável e respeitosa.

“Agradecemos o carinho e o respeito e pedimos respeito e empatia a este momento, afinal, encerrar um relacionamento nunca é fácil. Obrigada, Danilo, família e amigos por tudo, que Deus abençoe e cuide sempre da vida de vocês”, escreveu Margareth.

Publicação de Danilo Nascimento
Publicação de Danilo Nascimento Crédito: Reprodução | Instagram

Danilo e Margareth se conheceram há cerca de dois anos no condomínio onde ela morava com Virginia, em Goiânia (GO), quando o sanfoneiro fazia um show particular. No entanto, apenas dois anos depois, os dois se reaproximaram.

Depois disso, a relação dos dois ficou mais próxima, e Danilo passou a frequentar a mansão da namorada e da filha, como também viajar e a conviver com a influenciadora e os três filhos: Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 1.

Virginia Margareth Serrão E Danilo Nascimento Danilo Nascimento Margareth Serrão

