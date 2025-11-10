APAGOU PUBLICAÇÃO

Virginia diz que é 'mãe solteira de 3' e levanta rumores de término com Vini Jr.

Frase publicada por influenciadora repercutiu rapidamente; após gafe, ela postou foto com o jogador

Giuliana Mancini

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 12:12

Vini Jr. e Virginia Fonseca Crédito: Reprodução

Virginia Fonseca causou burburinho nas redes sociais na manhã desta segunda-feira (10) ao publicar um Story em que mencionava ser "mãe solteira de 3”. A publicação foi apagada pouco tempo depois, mas capturas de tela circularam pela web e levantaram rumores de término com o namorado, o jogador Vini Jr.

A postagem em questão mostrava uma amiga da empresária, Duda Freire, comprando produtos da sua marca de cosméticos e escreveu: "Que bom que ela apoia a amiga mãe solteira de três", escreveu Virginia.

Mas o casal segue junto. Depois da pequena confusão, a própria influenciadora ajudou a esfriar os rumores sobre um possível fim de relacionamento, ao publicar uma foto em que aparece ao lado do astro do Real Madrid e Seleção Brasileira. "Já começando a semana com muita saudade". A apresentadora do 'Sabadou', do SBT, voltou recentemente ao Brasil após passar uma temporada com os filhos em Madri, na Espanha.

Em uma outra postagem nesta segunda-feira (10), ela fez uma declaração aos filhos. Ao compartilhar uma foto de Maria Alice, de 4 anos, e Maria Flor, de 3, andando a caminho do jatinho particular da família, a influenciadora falou o quando as meninas e o filho, José Leonardo, de 1, são importantes em sua vida.

"Minhas princesas, sou muito grata por ter vocês e o José!!! Vocês são os amores da minha vida pra todo sempre", escreveu. Os três são fruto do casamento com Zé Felipe, que chegou ao fim em maio deste ano. Atualmente, o cantor sertanejo vive um relacionamento com Ana Castela.