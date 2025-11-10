Virginia diz que é 'mãe solteira de 3' e levanta rumores de término com Vini Jr.

Acesse sua conta
Virginia Fonseca causou burburinho nas redes sociais na manhã desta segunda-feira (10) ao publicar um Story em que mencionava ser "mãe solteira de 3”. A publicação foi apagada pouco tempo depois, mas capturas de tela circularam pela web e levantaram rumores de término com o namorado, o jogador Vini Jr.

A postagem em questão mostrava uma amiga da empresária, Duda Freire, comprando produtos da sua marca de cosméticos e escreveu: "Que bom que ela apoia a amiga mãe solteira de três", escreveu Virginia.

