Saiba detalhes do reencontro de Cristiano Ronaldo com funcionária do McDonald’s que lhe dava hambúrgueres quando ele passava fome

Astro português revelou que encontrou mulher no aeroporto: 'A vida é uma caixinha cheia de surpresas, eu nunca esperava por este momento'

Giuliana Mancini

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 10:18

Cristiano Ronaldo Crédito: Reprodução/Instagram

Um dos maiores nomes da história do futebol, Cristiano Ronaldo revelou em entrevista um reencontro emocionante com uma das funcionárias do McDonald's que o ajudavam quando ele era adolescente. O astro, que hoje defende o Al-Nassr, disse que estava no aeroporto quando, de forma inesperada, reconheceu a mulher. O momento foi detalhado pelo atleta em conversa com o jornalista Piers Morgan.

A história inicial se passa há mais de 20 anos, quando Cristiano tinha 13 anos e integrava as categorias de base do Sporting. Na época, ele e seu amigo José Semedo, companheiro de academia, costumavam ir ao McDonald's e recebiam hambúrgueres de graça, dados por funcionárias que os viam chegar famintos após os treinos.

O reencontro aconteceu no aeroporto de Lisboa, após uma viagem de Cristiano Ronaldo com sua família saindo de Riad, na Arábia Saudita. O jogador contou que reconheceu a mulher imediatamente.

"Foi uma história engraçada. Eu aterrissei em Lisboa e um dos meus amigos disse: 'Cristiano, olha quem está ali'. Sabe quando você vê alguém depois de muitos anos e reconhece a pessoa imediatamente? Vinte anos depois. Eu estava com a minha família e dei um grande abraço na moça. Meus filhos até me perguntaram: 'Pai, o que você está fazendo?'. Até a Gio (Georgina Rodríguez, noiva do jogador) olhou para mim. Eu lhes contei a história depois. A vida é uma caixinha cheia de surpresas, eu nunca esperava por este momento", contou.

O atacante revelou que a funcionária, que não teve o nome revelado, ficou surpresa com a reação: "Ela ficou um pouco em choque. Não esperava que eu a reconhecesse. Ela pensou que eu talvez não falasse com ela. Ela me disse que, sempre que eu vinha a Portugal, ela sabia porque trabalhava nos bastidores do aeroporto. Sempre tentava me ver, mas era barrada pela segurança. Dessa vez, ela estava lá para substituir uma colega. Fiquei tão feliz e pensei que é isso que é a vida. É tudo sobre momentos, capítulos", continuou Ronaldo.

O craque assegurou que pretende retribuir a generosidade que recebeu na adolescência. "Peguei o número dela, e quando tiver tempo, vou fazer algo lindo e especial para essas pessoas que me ajudaram nesse período. Falei com amigos, estamos tentando encontrar as pessoas e muito em breve vou fazer algo especial. Quando eu prometo, eu cumpro. Uma das pessoas era aquela moça", afirmou o astro.