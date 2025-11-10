Acesse sua conta
Saiba detalhes do reencontro de Cristiano Ronaldo com funcionária do McDonald’s que lhe dava hambúrgueres quando ele passava fome

Astro português revelou que encontrou mulher no aeroporto: 'A vida é uma caixinha cheia de surpresas, eu nunca esperava por este momento'

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 10:18

Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo Crédito: Reprodução/Instagram

Um dos maiores nomes da história do futebol, Cristiano Ronaldo revelou em entrevista um reencontro emocionante com uma das funcionárias do McDonald's que o ajudavam quando ele era adolescente. O astro, que hoje defende o Al-Nassr, disse que estava no aeroporto quando, de forma inesperada, reconheceu a mulher. O momento foi detalhado pelo atleta em conversa com o jornalista Piers Morgan.

A história inicial se passa há mais de 20 anos, quando Cristiano tinha 13 anos e integrava as categorias de base do Sporting. Na época, ele e seu amigo José Semedo, companheiro de academia, costumavam ir ao McDonald's e recebiam hambúrgueres de graça, dados por funcionárias que os viam chegar famintos após os treinos.

Paula Leça dava hambúrgueres a Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo e Paula Leça por Reprodução
Cristiano Ronaldo e Paula Leça por Reprodução
Paula Leça por Reprodução
Paula Leça por Reprodução
Paula Leça por Reprodução
Paula Leça por Reprodução
Paula Leça por Reprodução
Paula Leça por Reprodução
Paula Leça por Reprodução
1 de 9
Cristiano Ronaldo e Paula Leça por Reprodução

O reencontro aconteceu no aeroporto de Lisboa, após uma viagem de Cristiano Ronaldo com sua família saindo de Riad, na Arábia Saudita. O jogador contou que reconheceu a mulher imediatamente.

"Foi uma história engraçada. Eu aterrissei em Lisboa e um dos meus amigos disse: 'Cristiano, olha quem está ali'. Sabe quando você vê alguém depois de muitos anos e reconhece a pessoa imediatamente? Vinte anos depois. Eu estava com a minha família e dei um grande abraço na moça. Meus filhos até me perguntaram: 'Pai, o que você está fazendo?'. Até a Gio (Georgina Rodríguez, noiva do jogador) olhou para mim. Eu lhes contei a história depois. A vida é uma caixinha cheia de surpresas, eu nunca esperava por este momento", contou.

O atacante revelou que a funcionária, que não teve o nome revelado, ficou surpresa com a reação: "Ela ficou um pouco em choque. Não esperava que eu a reconhecesse. Ela pensou que eu talvez não falasse com ela. Ela me disse que, sempre que eu vinha a Portugal, ela sabia porque trabalhava nos bastidores do aeroporto. Sempre tentava me ver, mas era barrada pela segurança. Dessa vez, ela estava lá para substituir uma colega. Fiquei tão feliz e pensei que é isso que é a vida. É tudo sobre momentos, capítulos", continuou Ronaldo.

Os carros de Cristiano Ronaldo

Lamborghini Aventador por Reprodução
Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse por Reprodução
Rolls-Royce Cullinan por Reprodução
Ferrari 599 GTO por Reprodução
Bugatti Centodieci por Reprodução
Ferrari Purosangue por Reprodução
BMW XM por Reprodução
1 de 7
Lamborghini Aventador por Reprodução

O craque assegurou que pretende retribuir a generosidade que recebeu na adolescência. "Peguei o número dela, e quando tiver tempo, vou fazer algo lindo e especial para essas pessoas que me ajudaram nesse período. Falei com amigos, estamos tentando encontrar as pessoas e muito em breve vou fazer algo especial. Quando eu prometo, eu cumpro. Uma das pessoas era aquela moça", afirmou o astro.

Cristiano ainda fez questão de elogiar a lealdade do amigo José Semedo, que o acompanhava nas idas ao McDonald's. "Ele é um homem muito interessante, você deveria entrevistá-lo. Ele não é CEO do Al Nassr por causa de mim. Ele tem muito potencial e tem uma qualidade essencial: lealdade. Essas pessoas são muito raras no mundo, especialmente no futebol e com muito dinheiro por perto. Essas pessoas não se compram. Sou um homem de sorte pela família e amigos que eu tenho", concluiu.

