GRATIDÃO

Mulher que dava hambúrgueres a Cristiano Ronaldo de graça quando ele passava fome revela: 'Ele era o mais tímido'

Paula Leça diz que filho não acreditava na história: 'Achava que era mentira'

Giuliana Mancini

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 08:20

Cristiano Ronaldo e Paula Leça Crédito: Reprodução

"Eles apareciam na frente do quiosque, como quem não quer nada, e quando sobravam hambúrgueres, a nossa gerente autorizava a gente a oferecer. Um deles era o Cristiano Ronaldo, que por acaso era o mais tímido. Isso acontecia quase todas as noites da semana", disse Paula Leça, em entrevista à rádio portuguesa Rádio Renascença.

"Ronaldo tímido? Sim, naquela época. Ele nem sempre era quem pedia [os hambúrgueres], geralmente ficava mais para trás", completou.

Edna dava hambúrgueres pra CR7 1 de 9

Ronaldo relembrou a história em entrevistas. Na época, ele só recordava o nome da supervisora, Edna. "Quando era miúdo, com uns 12 anos, não tínhamos dinheiro. E vivíamos juntamente com outros jovens jogadores provenientes de outras zonas do país. Era um período complicado, sem a família por perto. Tínhamos fome e havia um McDonald's por perto. Pedíamos os hambúrgueres que sobravam e uma senhora chamada Edna, mais outras duas raparigas, davam aquilo que sobrava", falou, em conversa com o canal britânico ITV.

"Espero que esta entrevista ajude a encontrá-las. Queria convidá-las a jantar comigo, em Turim ou em Lisboa. Quero poder devolver aquilo que fizeram por mim. Nunca me esqueci desse momento", seguiu.

Cristiano Ronaldo 1 de 11

Paula Leça disse que perdeu contato com Edna, mas ficou feliz com a lembrança de Cristiano Ronaldo. "Ainda acho graça disso. Já tinha contado essa história para o meu filho... que achava que era mentira, porque dizia que a mãe dele nunca na vida teria dado um hambúrguer para o Cristiano Ronaldo. Meu marido já sabia, ele ia algumas vezes me buscar à noite e também viu", comentou.