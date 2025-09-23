Mulher que dava hambúrgueres a Cristiano Ronaldo de graça quando ele passava fome revela: 'Ele era o mais tímido'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 23 de setembro de 2025 às 08:20
Muito antes de se tornar um dos melhores jogadores do mundo, Cristiano Ronaldo passou por dias de aperto. O astro revelou que, quando ainda era adolescente, longe da família e sem dinheiro, recorria a um McDonald’s para matar a fome após os treinos da base do Sporting. Ele e outros jovens pediam hambúrgueres que sobravam e eram ajudados por funcionárias da lanchonete. Uma delas afirmou, inclusive, que o astro era o mais tímido do grupo.
"Eles apareciam na frente do quiosque, como quem não quer nada, e quando sobravam hambúrgueres, a nossa gerente autorizava a gente a oferecer. Um deles era o Cristiano Ronaldo, que por acaso era o mais tímido. Isso acontecia quase todas as noites da semana", disse Paula Leça, em entrevista à rádio portuguesa Rádio Renascença.
"Ronaldo tímido? Sim, naquela época. Ele nem sempre era quem pedia [os hambúrgueres], geralmente ficava mais para trás", completou.
Edna dava hambúrgueres pra CR7
Ronaldo relembrou a história em entrevistas. Na época, ele só recordava o nome da supervisora, Edna. "Quando era miúdo, com uns 12 anos, não tínhamos dinheiro. E vivíamos juntamente com outros jovens jogadores provenientes de outras zonas do país. Era um período complicado, sem a família por perto. Tínhamos fome e havia um McDonald's por perto. Pedíamos os hambúrgueres que sobravam e uma senhora chamada Edna, mais outras duas raparigas, davam aquilo que sobrava", falou, em conversa com o canal britânico ITV.
"Espero que esta entrevista ajude a encontrá-las. Queria convidá-las a jantar comigo, em Turim ou em Lisboa. Quero poder devolver aquilo que fizeram por mim. Nunca me esqueci desse momento", seguiu.
Cristiano Ronaldo
Paula Leça disse que perdeu contato com Edna, mas ficou feliz com a lembrança de Cristiano Ronaldo. "Ainda acho graça disso. Já tinha contado essa história para o meu filho... que achava que era mentira, porque dizia que a mãe dele nunca na vida teria dado um hambúrguer para o Cristiano Ronaldo. Meu marido já sabia, ele ia algumas vezes me buscar à noite e também viu", comentou.
"É engraçado poder voltar no tempo... Mostra a humildade dele. Só falta mesmo chegar o convite para o jantar? [risos] Bom, se chegar, chegou. Pelo menos as pessoas sabem que isso não foi invenção. Se o convite vier, estarei lá com certeza. A primeira coisa será agradecer e, durante o jantar, teremos tempo para relembrar aquela época", finalizou.