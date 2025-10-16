SAÚDE

Estudo descobre que fruta queridinha dos brasileiros melhora a visão

Pesquisa mostra que o consumo diário da fruta melhora indicadores da saúde ocular e ajuda a evitar danos ligados à idade

Agência Correio

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 13:00

Comer uvas todos os dias pode proteger a visão e retardar efeitos do envelhecimento Crédito: Freepik

Doce, prática e rica em antioxidantes, a uva acaba de ganhar mais um motivo para ser incluída na rotina. Um novo estudo revelou que o consumo diário da fruta ajuda a preservar a visão e a retardar os efeitos do envelhecimento ocular.

A pesquisa, publicada na revista científica Food & Function, acompanhou adultos mais velhos que consumiram cerca de uma xícara e meia de uvas por dia, durante quatro meses. O resultado foi uma melhora significativa na saúde dos olhos e nos níveis de pigmento macular — substância essencial para a visão e normalmente associada ao consumo de frutas e vegetais ricos em cor.

A autora do estudo, Jung Eun Kim, destacou a descoberta como “animadora, especialmente diante do envelhecimento da população”. Segundo ela, a uva é uma fruta acessível e fácil de incluir no cardápio diário, com benefícios visíveis em quantidades moderadas.

Por que a uva faz bem aos olhos

Com o passar dos anos, o organismo acumula compostos conhecidos como AGES, formados pela combinação de gorduras ou proteínas com açúcar no sangue. Esses elementos prejudicam a retina e favorecem a perda gradual da visão.

As uvas, por outro lado, são ricas em antioxidantes e compostos fenólicos que combatem esse processo. Eles ajudam a proteger as células oculares e fortalecem a Densidade Óptica do Pigmento Macular (MPOD), indicador-chave da saúde da retina.

Mais do que um alimento funcional, a uva é uma aliada natural da longevidade. Repleta de vitamina C e antioxidantes com ação anti-inflamatória, ela atua na prevenção do envelhecimento precoce e de doenças degenerativas.