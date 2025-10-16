Acesse sua conta
Morre Roque Fonseca, vocalista da banda Brasilian Boys, nesta quinta-feira (16)

Cantor estava internado em hospital na Bahia para tratar uma infecção e não resistiu

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 16:05

Vocalista da banda Brasilian Boys morre na Bahia Crédito: Reprodução

O mundo da seresta está de luto. Roque Fonseca, vocalista da banda Brasilian Boys, morreu nesta quinta-feira (16) no Hospital Geral de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (BA). O artista estava internado para tratar uma infecção pulmonar grave, mas teve o quadro de saúde agravado nos últimos dias.

De acordo com informações publicadas nas redes sociais do grupo, Roque foi entubado na quarta-feira (14), após apresentar piora significativa. A morte do cantor foi confirmada pela assessoria da banda nesta manhã:

“É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Roque Fonseca”, dizia a nota oficial, acompanhada de uma foto do músico.

A notícia chega apenas um dia depois da morte de Álvaro Elias Capinam, o Alvinho, ex-integrante da Brasilian Boys, o que intensificou o clima de tristeza entre os fãs e companheiros de palco.

Com mais de 10 álbuns gravados e cerca de 9 mil ouvintes mensais nas plataformas de streaming, a Brasilian Boys se tornou uma das referências da seresta romântica baiana, estilo conhecido por suas letras sentimentais sobre amor, saudade e traição, acompanhadas por arranjos suaves de violão e flauta.

Vocalista da banda Brasilian Boys morre na Bahia

Vocalista da banda Brasilian Boys morre na Bahia por Reprodução
Capa do CD Brasilian Boys por Reprodução
Vocalista da banda tinha 73 anos e tratava uma infecção pulmonar por Reprodução
Com mais de 10 álbuns gravados e cerca de 9 mil ouvintes mensais nas plataformas de streaming, a Brasilian Boys se tornou uma das referências da seresta romântica baiana por Reprodução
Roque Fonseca, vocalista da banda Brasilian Boys, morreu nesta quinta-feira (16) no Hospital Geral de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (BA) por Reprodução
Vocalista da banda Brasilian Boys morre na Bahia por Reprodução
Nota informando o falecimento de Roque Fonseca, integrante da Brasilian Boys por Reprodução
Nota informando o falecimento de Álvaro Elias Capinam, o Alvinho, ex-integrante da Brasilian Boys por Reprodução
Nota com informações sobre o velório e sepultamento de Álvaro Elias Capinam, o Alvinho, ex-integrante da Brasilian Boys por Reprodução
1 de 9
Vocalista da banda Brasilian Boys morre na Bahia por Reprodução

Entre os maiores sucessos da banda estão “Não Se Vá”, “Numa Praia Deserta”, “Não Tive Culpa” e “Mariana”. O grupo também marcou presença em eventos tradicionais como o Festival de Samba Junino de Itapuã e o Carnaval do Pelourinho, em Salvador.

Nas redes sociais, fãs e colegas de profissão lamentaram a perda de Roque, destacando sua voz marcante e o legado deixado na música popular baiana.

Ainda não foram divulgadas informações sobre o velório e o sepultamento.

