Morre Roque Fonseca, vocalista da banda Brasilian Boys, nesta quinta-feira (16)

Cantor estava internado em hospital na Bahia para tratar uma infecção e não resistiu

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 16:05

O mundo da seresta está de luto. Roque Fonseca, vocalista da banda Brasilian Boys, morreu nesta quinta-feira (16) no Hospital Geral de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (BA). O artista estava internado para tratar uma infecção pulmonar grave, mas teve o quadro de saúde agravado nos últimos dias.

De acordo com informações publicadas nas redes sociais do grupo, Roque foi entubado na quarta-feira (14), após apresentar piora significativa. A morte do cantor foi confirmada pela assessoria da banda nesta manhã:

“É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Roque Fonseca”, dizia a nota oficial, acompanhada de uma foto do músico.

A notícia chega apenas um dia depois da morte de Álvaro Elias Capinam, o Alvinho, ex-integrante da Brasilian Boys, o que intensificou o clima de tristeza entre os fãs e companheiros de palco.

Com mais de 10 álbuns gravados e cerca de 9 mil ouvintes mensais nas plataformas de streaming, a Brasilian Boys se tornou uma das referências da seresta romântica baiana, estilo conhecido por suas letras sentimentais sobre amor, saudade e traição, acompanhadas por arranjos suaves de violão e flauta.

Entre os maiores sucessos da banda estão “Não Se Vá”, “Numa Praia Deserta”, “Não Tive Culpa” e “Mariana”. O grupo também marcou presença em eventos tradicionais como o Festival de Samba Junino de Itapuã e o Carnaval do Pelourinho, em Salvador.

Nas redes sociais, fãs e colegas de profissão lamentaram a perda de Roque, destacando sua voz marcante e o legado deixado na música popular baiana.