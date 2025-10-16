Morre Kanchha Sherpa, último sobrevivente da primeira expedição ao topo do Everest, aos 92 anos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Flavia Azevedo
Publicado em 16 de outubro de 2025 às 13:54
Morreu na manhã desta quinta-feira (16), aos 92 anos, Kanchha Sherpa, último membro sobrevivente da equipe que conquistou o Monte Everest pela primeira vez, em 1953. A informação foi confirmada pela Associação de Montanhismo do Nepal. Kanchha deixa esposa, quatro filhos, duas filhas e netos.
Kanchha integrou a equipe de 35 membros que colocou o neozelandês Edmund Hillary e o guia Tenzing Norgay no topo do pico de 8.849 metros, em 29 de maio de 1953. Ele foi um dos três sherpas — povo do Himalaia conhecido por sua habilidade como guias de montanha — a chegar ao acampamento final antes da histórica escalada ao cume.
“Ele faleceu em paz em sua residência”, disse Phur Gelje Sherpa à Associated Press, informando que Kanchha estava doente há algum tempo. “Um capítulo da história do montanhismo desapareceu com ele.”
Monte Everest
Nascido em 1933, em Namche Bazar, vila que serve de porta de entrada para o Everest, Kanchha começou a praticar montanhismo aos 19 anos e permaneceu ativo em expedições até completar 50.
Em entrevista concedida à Associated Press em março de 2024, ele expressou preocupação com a superlotação e o acúmulo de lixo no Everest, pedindo que os alpinistas tratem a montanha com reverência.
“Seria melhor para a montanha reduzir o número de alpinistas”, afirmou.
Entre os sherpas, o Everest é reverenciado como Qomolangma, ou “deusa-mãe do mundo”. A comunidade realiza rituais religiosos antes das escaladas, em respeito à montanha sagrada.
