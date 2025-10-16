Acesse sua conta
Morre Kanchha Sherpa, último sobrevivente da primeira expedição ao topo do Everest, aos 92 anos

Montanhista nepalês integrou a equipe que levou Edmund Hillary e Tenzing Norgay ao cume do Everest em 1953 e alertava sobre o respeito à montanha sagrada

  • Foto do(a) author(a) Flavia Azevedo

  • Flavia Azevedo

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 13:54

Monte Everest
Monte Everest Crédito: Reprodução

Morreu na manhã desta quinta-feira (16), aos 92 anos, Kanchha Sherpa, último membro sobrevivente da equipe que conquistou o Monte Everest pela primeira vez, em 1953. A informação foi confirmada pela Associação de Montanhismo do Nepal. Kanchha deixa esposa, quatro filhos, duas filhas e netos.

Kanchha integrou a equipe de 35 membros que colocou o neozelandês Edmund Hillary e o guia Tenzing Norgay no topo do pico de 8.849 metros, em 29 de maio de 1953. Ele foi um dos três sherpas — povo do Himalaia conhecido por sua habilidade como guias de montanha — a chegar ao acampamento final antes da histórica escalada ao cume.

“Ele faleceu em paz em sua residência”, disse Phur Gelje Sherpa à Associated Press, informando que Kanchha estava doente há algum tempo. “Um capítulo da história do montanhismo desapareceu com ele.”

Monte Everest

Monte Everest por Reprodução
Monte Everest por Shutterstock
Monte Everest por Shutterstock
Acampamento base para os alpinistas que subirão o Monte Evereste, em Kathmandu, no Nepal. por PRAKASH MATHEMA/AFP
Alpinistas e moradores caminham numa das trilhas do Monte Everest, cerca de 140 km de Kathmandu, no Nepal. por PRAKASH MATHEMA/AFP
O alpinista chinês Boyu Xia, que perdeu ambas as pernas durante a primeira tentativa de escalar o Everest, recebe atenção médica, após retornar de uma escalada bem sucedida ao cume do Monte em Kathmandu por PRAKASH MATHEMA/AFP
1 de 6
Monte Everest por Reprodução

Nascido em 1933, em Namche Bazar, vila que serve de porta de entrada para o Everest, Kanchha começou a praticar montanhismo aos 19 anos e permaneceu ativo em expedições até completar 50.

Em entrevista concedida à Associated Press em março de 2024, ele expressou preocupação com a superlotação e o acúmulo de lixo no Everest, pedindo que os alpinistas tratem a montanha com reverência.

“Seria melhor para a montanha reduzir o número de alpinistas”, afirmou.

Entre os sherpas, o Everest é reverenciado como Qomolangma, ou “deusa-mãe do mundo”. A comunidade realiza rituais religiosos antes das escaladas, em respeito à montanha sagrada.

Siga no Instagram: @flaviaazevedoalmeida

Por Flavia Azevedo, com agências

