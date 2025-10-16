MORTE NATURAL

Morre Kanchha Sherpa, último sobrevivente da primeira expedição ao topo do Everest, aos 92 anos

Montanhista nepalês integrou a equipe que levou Edmund Hillary e Tenzing Norgay ao cume do Everest em 1953 e alertava sobre o respeito à montanha sagrada

Flavia Azevedo

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 13:54

Monte Everest Crédito: Reprodução

Morreu na manhã desta quinta-feira (16), aos 92 anos, Kanchha Sherpa, último membro sobrevivente da equipe que conquistou o Monte Everest pela primeira vez, em 1953. A informação foi confirmada pela Associação de Montanhismo do Nepal. Kanchha deixa esposa, quatro filhos, duas filhas e netos.

Kanchha integrou a equipe de 35 membros que colocou o neozelandês Edmund Hillary e o guia Tenzing Norgay no topo do pico de 8.849 metros, em 29 de maio de 1953. Ele foi um dos três sherpas — povo do Himalaia conhecido por sua habilidade como guias de montanha — a chegar ao acampamento final antes da histórica escalada ao cume.

“Ele faleceu em paz em sua residência”, disse Phur Gelje Sherpa à Associated Press, informando que Kanchha estava doente há algum tempo. “Um capítulo da história do montanhismo desapareceu com ele.”

Monte Everest 1 de 6

Nascido em 1933, em Namche Bazar, vila que serve de porta de entrada para o Everest, Kanchha começou a praticar montanhismo aos 19 anos e permaneceu ativo em expedições até completar 50.

Em entrevista concedida à Associated Press em março de 2024, ele expressou preocupação com a superlotação e o acúmulo de lixo no Everest, pedindo que os alpinistas tratem a montanha com reverência.

“Seria melhor para a montanha reduzir o número de alpinistas”, afirmou.

Entre os sherpas, o Everest é reverenciado como Qomolangma, ou “deusa-mãe do mundo”. A comunidade realiza rituais religiosos antes das escaladas, em respeito à montanha sagrada.

Siga no Instagram: @flaviaazevedoalmeida