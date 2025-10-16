A FILA ANDOU?

Gracyanne Barbosa vive romance com galã de 'Vale Tudo'; saiba quem é o novo amor da musa fitness

Segundo fontes, a musa teria recebido um buquê de flores misterioso após o acidente que a tirou da Dança dos Famosos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 16:50

Gracyanne Barbosa Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Gracyanne Barbosa parece ter reencontrado o amor! De acordo com informações obtidas pelo colunista Lucas Pasin, do Metrópoles, os dois se aproximaram após uma festa na casa de Luciano Huck. Desde então, Gracyanne e João têm sido vistos juntos com frequência e, segundo pessoas próximas, a influenciadora não esconde o quanto está encantada.

A musa fitness, que recentemente se separou do cantor Belo, estaria vivendo um romance com João Vicente de Castro, o galã que interpreta Renato na novela “Vale Tudo”, da Globo.

“Ela fala dele o tempo todo, está realmente envolvida. Gracyanne está feliz e aberta para viver essa nova fase”, contou uma fonte à coluna.

Apesar de ainda não terem oficializado publicamente o relacionamento, o clima entre os dois é de romance assumido. Inclusive, Gracyanne teria recebido um buquê de flores misterioso após o acidente que a tirou da Dança dos Famosos, presente que, segundo rumores, seria do próprio João Vicente.

“Posso dizer que recebi de alguém muito especial. Muito mesmo. Alguém que mudou a concepção de vida”, declarou a musa na época, sem revelar o nome do remetente.

Procurada, Gracyanne preferiu despistar: “Não estou namorando”. Já João Vicente brincou ao ser questionado sobre o assunto: “Posso afirmar que nunca beijei ela. Acho fofíssima.”

No entanto, a relação entre os dois parece ir além da amizade, segundo o jornalista Leo Dias, que revelou no programa Melhor da Tarde, da Band, que o casal deve aparecer junto na festa de encerramento de Vale Tudo.