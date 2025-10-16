Acesse sua conta
Gracyanne Barbosa vive romance com galã de 'Vale Tudo'; saiba quem é o novo amor da musa fitness

Segundo fontes, a musa teria recebido um buquê de flores misterioso após o acidente que a tirou da Dança dos Famosos

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 16:50

Gracyanne Barbosa Crédito: Reprodução/Redes Sociais 

Gracyanne Barbosa parece ter reencontrado o amor! De acordo com informações obtidas pelo colunista Lucas Pasin, do Metrópoles, os dois se aproximaram após uma festa na casa de Luciano Huck. Desde então, Gracyanne e João têm sido vistos juntos com frequência e, segundo pessoas próximas, a influenciadora não esconde o quanto está encantada.

A musa fitness, que recentemente se separou do cantor Belo, estaria vivendo um romance com João Vicente de Castro, o galã que interpreta Renato na novela “Vale Tudo”, da Globo.

“Ela fala dele o tempo todo, está realmente envolvida. Gracyanne está feliz e aberta para viver essa nova fase”, contou uma fonte à coluna.

Apesar de ainda não terem oficializado publicamente o relacionamento, o clima entre os dois é de romance assumido. Inclusive, Gracyanne teria recebido um buquê de flores misterioso após o acidente que a tirou da Dança dos Famosos, presente que, segundo rumores, seria do próprio João Vicente.

Gracyanne Barbosa

Gracyanne Barbosa por Reprodução/Instagram
Gracyanne Barbosa e Belo se separaram em abril de 2024 por Reprodução/Instagram
Gracyanne Barbosa e bebê reborn por Reprodução/Instagram
Gracyanne Barbosa por Reprodução
Gracyanne Barbosa mostra mudanças no corpo após BBB 25 por Reprodução / Redes Sociais
Gracyanne Barbosa brinca ao descobrir preço dos ovos: “Não tenho culpa” por Reprodução
Gracyanne Barbosa bateu papo com Ana Maria Braga nesta quarta (19) por Reprodução / TV Globo
Gracyanne Barbosa por Reprodução
Gracyanne Barbosa no Quarto-Secreto por Reprodução / Gshow
Gracyanne Barbosa por Reprodução
Gracyanne Barbosa por Reproduçào
Gracyanne Barbosa por Reprodução
Gracyanne Barbosa por Reprodução/Instagram
1 de 13
Gracyanne Barbosa por Reprodução/Instagram

“Posso dizer que recebi de alguém muito especial. Muito mesmo. Alguém que mudou a concepção de vida”, declarou a musa na época, sem revelar o nome do remetente.

Procurada, Gracyanne preferiu despistar: “Não estou namorando”. Já João Vicente brincou ao ser questionado sobre o assunto: “Posso afirmar que nunca beijei ela. Acho fofíssima.”

João Vicente de Castro

Renato (João Vicente de Castro): dono da agência Tomorrow por Reprodução/TV Globo
Gilda Midani é mãe do ator João Vicente de Castro por Reprodução/Instagram
Gilda Midani é mãe do ator João Vicente de Castro por Reprodução/Instagram
Fernanda Paes Leme relembra mágoa ao descobrir romance de João Vicente com Sabrina Sato por Reprodução
João Vicente é seguido por Ricky Martin, mas não o segue de volta por Reprodução/Instagram
Gregório Duvivier e João Vicente de Castro por Reprodução
João Vicente de Castro interpreta Renato felipeli por Reprodução/TV Globo
Alice Wegmann e João Vicente são colegas de elenco em 'Vale Tudo" por Reprodução/Instagram
Resposta de João Vicente por Redes sociais
Gegório Duvivier e João Vicente de Castro em Portátil por Daniel Barboza/divulgação
Ator João Vicente de Castro também decidiu virar o ano na Bahia por Divulgação
1 de 11
Renato (João Vicente de Castro): dono da agência Tomorrow por Reprodução/TV Globo

No entanto, a relação entre os dois parece ir além da amizade, segundo o jornalista Leo Dias, que revelou no programa Melhor da Tarde, da Band, que o casal deve aparecer junto na festa de encerramento de Vale Tudo.

O ator, que já se relacionou com Cleo Pires e Sabrina Sato, vem sendo apontado como o novo amor da influenciadora. O clima de romance já repercute nas redes sociais, e o público está curioso para saber se o casal vai finalmente assumir o relacionamento em público.

