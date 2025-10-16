VIOLÊNCIA

'Ele puxou o meu cabelo e me jogou no chão', contou Gracyanne sobre assalto com arma na cabeça

Ex-mulher do cantor Belo teve o carro de R$ 800 mil levado pelos bandidos

A influenciadora fitness Gracyanne Barbosa foi assaltada quando voltava do ensaio da União da Ilha do Governador, na região da Barra Olímpica, no Rio de Janeiro, no fim da noite desta quarta-feira (15). Rainha de bateria da escola, ela estava acompanhada da irmã mais velha, Bárbara Jacobina, quando foram rendidas na Avenida Abelardo Bueno e os criminosos levaram o carro em que elas estavam, uma Land Rover Defender 110, avaliada em R$ 800 mil.

“Ele colocou a arma na minha cabeça. Estava dentro do carro esperando a minha irmã. Ele puxou o meu cabelo e me jogou no chão. Eu, sem conseguir andar. Fud@# o meu joelho”, disse a ex-mulher do cantor Belo ao G1. Ela precisou passar por uma cirurgia no joelho há cerca de 15 dias, após se lesionar durante os ensaios da Dança dos Famosos.

Uma testemunha que presenciou a ação contou que três criminosos armados renderam Gracyanne e a irmã quando elas pararam em um posto de combustível para comprar remédios em uma farmácia. A irmã dirigia o veículo e Gracyanne estava no banco de trás. Imagens que circulam nas redes sociais mostram Gracyanne e a irmã sentadas na calçada em frente ao posto após o assalto. Elas deixaram o local em um carro de aplicativo e foram registrar a ocorrência na 42ª Delegacia (Recreio). O caso será encaminhado à 32ª Delegacia (Taquara), que é responsável pela área onde ocorreu o crime.

Em depoimento, Bárbara contou que foi rendida por dois homens armados com pistolas quando voltava para o veículo. Os criminosos ordenaram que as duas saíssem do veículo. Ainda segundo Bárbara, um terceiro homem em outro veículo dava cobertura aos comparsas. Os três fugiram em direção à Transolímpica. Ela contou à polícia que os criminosos têm cor parda.

Titular da 32ª DP, o delegado Marcos Buss informou que um inquérito foi instaurado para apurar o caso e identificar os responsáveis pelo roubo. Imagens de câmeras de segurança da região serão analisadas para ajudar na investigação. “O registro inicial foi feito na 42ª DP, mas como o fato ocorreu na área da 32ª, estamos assumindo o caso. Vamos buscar imagens de câmeras de segurança para identificar e qualificar os autores. A equipe está concentrada na apuração dos fatos”, afirmou o delegado.