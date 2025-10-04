Acesse sua conta
Veja como ficou o corpo de Gracyanne Barbosa após ganhar 20 kg em uma semana: 'Tomei um susto'

Musa fitness contou que o aumento repentino de peso foi causado por corticoide e retenção após operação no joelho, feita depois de deixar o Dança dos Famosos

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 4 de outubro de 2025 às 08:01

Gracyanne Barbosa ganhou 20kg
Gracyanne Barbosa ganhou 20kg Crédito: Reprodução

Gracyanne Barbosa surpreendeu os seguidores ao revelar ter ganhado cerca de 20 quilos em menos de uma semana após passar por uma cirurgia no joelho. A musa fitness, que precisou deixar o Dança dos Famosos por causa de uma lesão, explicou que o aumento de peso foi resultado de efeitos clínicos comuns ao pós-operatório, e não de mudança na alimentação.

A operação, realizada no domingo (29 de setembro), tratou um rompimento no tendão patelar. Seis dias depois, Gracyanne mostrou nas redes sociais que havia subido de 72 kg para 91,3 kg. “Postei pra explicar que não engordei 20 kg, isso realmente seria impossível em três dias”, escreveu. “Com a cirurgia tive muita retenção, por conta do corticoide, soro, edema, alteração metabólica, tudo dentro do esperado. Claro que quando pesei tomei um susto e mostrei pra vocês.”

Durante as seis semanas em que participou do quadro de dança, Gracyanne contou ter perdido 14 quilos por causa da rotina intensa de ensaios. Após a lesão e o procedimento, os efeitos do tratamento provocaram o aumento rápido do peso. Em vídeo publicado na última quinta-feira (1º), a ex-participante apareceu subindo na balança e reagiu com espanto. “Que isso, gente? Eu tava com 72 kg. Será?”, disse.

De acordo com especialistas, variações bruscas de peso após cirurgias são comuns, especialmente em pacientes submetidos ao uso de corticoides e à administração de soro intravenoso. A retenção de líquidos e o inchaço decorrente do trauma cirúrgico podem provocar aumento temporário do peso corporal.

Gracyanne, que recebeu alta hospitalar no dia 30 de setembro, deve permanecer afastada dos treinos e da competição por ao menos seis meses. Mesmo diante das mudanças físicas, ela afirmou que o momento é de paciência e autocuidado. “Meu foco é recuperação, estar bem mentalmente, minimizar as perdas profissionais e estar bem pra compartilhar tudo com vocês”, declarou.

