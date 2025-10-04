Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cantor Leonardo e Poliana Rocha raptaram criança? Entenda a polêmica e veja o que diz a lei

Especialistas explicam por que levar uma criança ou adolescente sem autorização judicial, mesmo por boa intenção, pode ser considerado rapto segundo o ECA

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 4 de outubro de 2025 às 07:09

Poliana Rocha e Leonardo
Poliana Rocha e Leonardo Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O relato de Poliana Rocha, esposa do cantor Leonardo, sobre o dia em que o casal levou um adolescente da Bahia para morar em Goiânia sem o consentimento da família do menor, reacendeu um debate sensível sobre até onde vai o limite entre o acolhimento e o crime. O caso, revelado em entrevista ao programa Sensacional, da RedeTV!, trouxe à tona o que juristas chamam de “adoção informal”, prática comum no país, mas classificada pela lei como subtração de menor.

Cantor Leonardo

Leonardo e neto José Leonardo por Reprodução
Poliana Rocha, Leonardo e Zé Felipe por Reprodução
Ana Castela embarcou em viagem familiar com Zé Felipe e Leonardo por Reprodução/Instagram
Leandro e Leonardo por Reprodução
Leandro e Leonardo por Reprodução
Leandro e Leonardo por Reprodução
Leandro e Leonardo por Reprodução
Leandro e Leonardo por Reprodução
Leandro e Leonardo por Reprodução
Zé Felipe, Virginia Fonseca e Leonardo por Reprodução/Instagram
Ana Maria Braga e Leonardo por Reprodução
Poliana Rocha e Leonardo por Reprodução
Poliana Rocha e Leonardo por Reprodução
Poliana Rocha e Leonardo por Reprodução
Poliana Rocha e Leonardo por Reprodução
1 de 15
Leonardo e neto José Leonardo por Reprodução

Na entrevista, Poliana contou que o episódio ocorreu há cerca de 17 anos, durante férias em Ilhéus. “O Leonardo falou: ‘Você quer conhecer Goiânia?’ E ele disse: ‘Quero sim, depois ligo pra minha mãe e aviso’”, relatou. A influenciadora afirmou que cuidou do jovem durante o período em que ficou com a família. “Fiz progressiva, cuidei do menino totalmente. Era como se fosse um irmão para o Zé Felipe”, disse. Segundo ela, o garoto voltou à Bahia depois de um mês e meio, e o casal manteve apoio financeiro por cerca de um ano.

Poliana Rocha e Leonardo

Poliana Rocha e Leonardo por Reprodução
Poliana Rocha e Leonardo por Reprodução
Poliana Rocha e Leonardo por Reprodução
Poliana Rocha e Leonardo por Reprodução
Poliana Rocha e Leonardo por Reprodução
Poliana Rocha e Leonardo por Reprodução
Poliana Rocha e Leonardo por Reprodução
1 de 7
Poliana Rocha e Leonardo por Reprodução

A história viralizou nas redes sociais e foi alvo de críticas. Em reação, Poliana afirmou nos stories que está sendo alvo de ataques e distorções. “Realmente foi uma história linda que vivemos com o João. Eu acolhi ele da melhor maneira possível, mas agora estão me pintando como vilã, uma pessoa sem coração”, disse.

Leia mais

Imagem - Greige? Nova cor de esmalte vira tendência e promete aposentar o nude clássico nas unhas

Greige? Nova cor de esmalte vira tendência e promete aposentar o nude clássico nas unhas

Imagem - Tarot do Dia: carta do Eremita pede silêncio interior e paciência neste sábado (4)

Tarot do Dia: carta do Eremita pede silêncio interior e paciência neste sábado (4)

Imagem - Anjo da Guarda alerta signos de Virgem, Touro e Aquário para escolhas decisivas neste dia 4 de outubro

Anjo da Guarda alerta signos de Virgem, Touro e Aquário para escolhas decisivas neste dia 4 de outubro

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), retirar uma criança ou adolescente de sua família sem autorização dos responsáveis e sem decisão judicial configura o crime de subtração de menor, previsto no artigo 237. A pena é de dois a seis anos de reclusão. O Código Penal, no artigo 249, também tipifica a subtração de incapaz, com pena de até dois anos.

Para o advogado criminalista Tiago Santos, mesmo quando movida por afeto, a conduta é ilegal. “Não se trata de julgar intenções, mas de respeitar a lei. Qualquer retirada de um menor sem consentimento familiar é uma violação de guarda. No Brasil, casos assim costumam ser amenizados quando envolvem pessoas conhecidas ou com maior poder econômico”, afirmou ao G1.

Zé Felipe

Zé Felipe por Reprodução
Zé Felipe por Reprodução
Zé Felipe mostrou nova mansão por Reprodução/Instagram
Zé Felipe desabafou sobre boatos de traição por Reprodução/Instagram
Zé Felipe está com a agenda shows lotada por Reprodução
Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Virginia e Zé Felipe por Reprodução
1 de 7
Zé Felipe por Reprodução

A advogada e pesquisadora em direitos da infância Lívia Souza, em entrevista ao Metrópoles, explica que o processo de adoção deve ser mediado por órgãos oficiais. “Não existe adoção direta, mesmo quando há vínculo afetivo. O único caminho legal é por meio do Cadastro Nacional de Adoção e de decisão judicial. Fora disso, é considerado subtração”, disse.

Segundo a promotora Renata Oliveira, do Fórum Nacional da Infância e Juventude, o episódio serve de alerta. “O acolhimento de uma criança não é um gesto privado, é uma questão de Estado. É o Estado quem garante a segurança e o direito à convivência familiar. O afeto nunca pode ser usado para justificar a ilegalidade”, afirmou em entrevista à Folha de S.Paulo.

Embora o caso de Leonardo e Poliana tenha ocorrido há mais de uma década e esteja sujeito à prescrição penal, especialistas reforçam que histórias como essa continuam acontecendo em várias partes do país, especialmente em contextos de vulnerabilidade social.

“O problema é estrutural. A pobreza faz com que famílias aceitem ou sequer percebam que seus filhos foram levados de forma irregular. O afeto não apaga o fato de que isso é uma violação legal”, pontuou o advogado Rafael Dantas, da Associação Brasileira de Juristas pela Infância.

O episódio, que começou como um relato nostálgico, acabou se transformando em um alerta sobre os riscos da informalidade e da desigualdade em situações que envolvem menores de idade. No entendimento dos especialistas, o caso reforça a necessidade de fiscalização, transparência e respeito aos trâmites legais sempre que o cuidado com uma criança estiver em jogo.

Tags:

zé Felipe Poliana Rocha E Leonardo Leonardo

Mais recentes

Imagem - Veja como ficou o corpo de Gracyanne Barbosa após ganhar 20 kg em uma semana: 'Tomei um susto'

Veja como ficou o corpo de Gracyanne Barbosa após ganhar 20 kg em uma semana: 'Tomei um susto'
Imagem - Medeia descobre disfarce de Asdrúbal em 'Êta Mundo Melhor!' deste sábado (4)

Medeia descobre disfarce de Asdrúbal em 'Êta Mundo Melhor!' deste sábado (4)
Imagem - Tarot do Dia: carta do Eremita pede silêncio interior e paciência neste sábado (4)

Tarot do Dia: carta do Eremita pede silêncio interior e paciência neste sábado (4)

MAIS LIDAS

Imagem - Desbancou Fernando de Noronha: conheça a praia brasileira que foi eleita a mais bonita do mundo
01

Desbancou Fernando de Noronha: conheça a praia brasileira que foi eleita a mais bonita do mundo

Imagem - Anjo da Guarda alerta 4 signos para despedidas dolorosas e separações neste 3 de outubro
02

Anjo da Guarda alerta 4 signos para despedidas dolorosas e separações neste 3 de outubro

Imagem - Veja dicas de como evitar que o esmalte descasque lavando louça ou fazendo faxina
03

Veja dicas de como evitar que o esmalte descasque lavando louça ou fazendo faxina

Imagem - Cliente fica 'preso' em estacionamento de shopping após carro clonado entrar no mesmo local
04

Cliente fica 'preso' em estacionamento de shopping após carro clonado entrar no mesmo local