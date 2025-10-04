Tarot do Dia: carta do Eremita pede silêncio interior e paciência neste sábado (4)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 4 de outubro de 2025 às 00:01
Neste sábado (4), a carta que rege o Tarot do Dia é O Eremita, um dos arcanos maiores mais simbólicos quando o assunto é pausa, reflexão e sabedoria. A energia do momento não favorece impulsividade, e sim a escolha consciente de olhar para dentro e encontrar respostas no silêncio.
Tarot
O Eremita lembra que há situações que não podem ser resolvidas na pressa ou no calor das emoções. Pelo contrário, a paciência será o caminho mais seguro para se chegar a decisões consistentes. O arcano traz a lanterna como símbolo da luz interior, que guia mesmo em momentos de escuridão, indicando que a resposta que se procura já existe dentro de cada um.
Para o campo emocional, a carta aconselha cautela em relações. É hora de observar mais do que falar, evitando julgamentos apressados. No trabalho, o recado é claro: análise e planejamento devem vir antes da ação. Nada de decisões precipitadas que possam comprometer estruturas futuras.
O lado espiritual do Eremita reforça a necessidade de meditação, oração ou qualquer prática que leve ao autoconhecimento. O sábado pede recolhimento e escuta da própria intuição, confiando que a sabedoria está disponível para quem se permite pausar.