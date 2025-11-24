Vai jogar na loteria? Veja os números mais poderosos para o seu signo nesta segunda (24) podem virar o jogo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 24 de novembro de 2025 às 12:06
A segunda-feira (24) chega com uma mistura interessante no céu: de um lado, a Lua em Capricórnio, prática, séria e disciplinada; do outro, o Sol em Sagitário, expansivo, otimista e cheio de visão. Essa combinação traz um clima perfeito para quem quer começar a semana com foco, mas sem engessar os sonhos.
Hoje, você pode sentir mais clareza emocional, mais vontade de organizar a vida e até aquele “start” para tomar decisões que estavam guardadas na gaveta. É um bom dia para conversas honestas, para resolver pendências e para dar nome ao que você realmente quer. No amor, maturidade; no trabalho, estratégia; e no espiritual, atenção aos sinais, porque eles estão mais fáceis de perceber.
