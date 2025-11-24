Acesse sua conta
Vai jogar na loteria? Veja os números mais poderosos para o seu signo nesta segunda (24) podem virar o jogo

Lua em Capricórnio e Sol em Sagitário criam um dia ideal para clareza, estratégia e um empurrãozinho extra na sorte

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 12:06

Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia
Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia Crédito: Reprodução

A segunda-feira (24) chega com uma mistura interessante no céu: de um lado, a Lua em Capricórnio, prática, séria e disciplinada; do outro, o Sol em Sagitário, expansivo, otimista e cheio de visão. Essa combinação traz um clima perfeito para quem quer começar a semana com foco, mas sem engessar os sonhos.

Hoje, você pode sentir mais clareza emocional, mais vontade de organizar a vida e até aquele “start” para tomar decisões que estavam guardadas na gaveta. É um bom dia para conversas honestas, para resolver pendências e para dar nome ao que você realmente quer. No amor, maturidade; no trabalho, estratégia; e no espiritual, atenção aos sinais, porque eles estão mais fáceis de perceber.

Confira os números da sorte de cada signo:

  • Áries (21/03 a 20/04)
    Números da sorte: 9, 13, 24
    Mensagem: A semana abre com você determinado(a) e com a cabeça no lugar. A Lua em Capricórnio melhora sua disciplina, então aproveite para organizar o que estava bagunçado. No amor, evite agir no impulso, uma boa conversa resolve tudo.

  • Touro (21/04 a 20/05)
    Números da sorte: 4, 16, 31
    Mensagem: O dia pede decisões pensadas, sem correria. No trabalho, pendências se resolvem com mais facilidade. No amor, quanto mais calma, melhor. Dinheiro pede atenção.

  • Gêmeos (21/05 a 20/06)
    Números da sorte: 5, 22, 47
    Mensagem: A segunda traz conversas importantes, daquelas que mexem com o emocional e realinham relações. No trabalho, parcerias ficam mais produtivas. O amor flui com cumplicidade.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

  • Câncer (21/06 a 21/07)
    Números da sorte: 2, 18, 59
    Mensagem: Com a Lua oposta ao seu signo, sentimentos ficam mais sensíveis, mas isso ajuda você a enxergar o que é real. No trabalho, responsabilidade em alta. No amor, acordos fortalecem a relação.

  • Leão (22/07 a 22/08)
    Números da sorte: 1, 10, 28
    Mensagem: O dia favorece metas, rotina e novos projetos. Você acorda inspirado. No amor, boas vibrações aumentam a conexão.

  • Virgem (23/08 a 22/09)
    Números da sorte: 6, 15, 33
    Mensagem: Você organiza ideias com facilidade e consegue transformar inspiração em ação concreta. No amor, diálogos leves fortalecem vínculos.

  • Libra (23/09 a 22/10)
    Números da sorte: 7, 19, 44
    Mensagem: A energia do dia favorece ajustes domésticos, decisões importantes e foco. No amor, trocas mais profundas aproximam.

  • Escorpião (23/10 a 21/11)
    Números da sorte: 8, 26, 50
    Mensagem: Você consegue se expressar com clareza, o que melhora relações e oportunidades de trabalho. No amor, uma conversa franca resolve conflitos.

  • Sagitário (22/11 a 21/12)
    Números da sorte: 3, 12, 21
    Mensagem: Com o Sol no seu signo, você começa a semana confiante. Finanças pedem cuidado extra. No amor, naturalidade aproxima.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock

  • Capricórnio (22/12 a 20/01)
    Números da sorte: 11, 20, 60
    Mensagem: A Lua no seu signo amplifica sua autoridade, foco e clareza. No amor, mostrar vulnerabilidade aproxima. No trabalho, produtividade máxima.

  • Aquário (21/01 a 19/02)
    Números da sorte: 17, 29, 41
    Mensagem: A segunda pede recolhimento e silêncio. É no intervalo das coisas que você encontra respostas importantes. No amor, sensibilidade marca o dia.

  • Peixes (20/02 a 20/03)
    Números da sorte: 25, 37, 55
    Mensagem: O dia traz encontros produtivos e notícias que chegam na hora certa. No amor, empatia e união. No trabalho, colaboração rende frutos.

A segunda-feira vem com uma energia madura e inspiradora. A Lua em Capricórnio te chama para a responsabilidade, enquanto o Sol em Sagitário impulsiona o entusiasmo. Aproveite essa mistura para organizar a vida, ouvir sua intuição e dar passos firmes rumo ao que você realmente quer: seja na rotina, no amor, no trabalho ou até naquela fezinha na loteria.

