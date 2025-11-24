ASTROLOGIA

Vai jogar na loteria? Veja os números mais poderosos para o seu signo nesta segunda (24) podem virar o jogo

Lua em Capricórnio e Sol em Sagitário criam um dia ideal para clareza, estratégia e um empurrãozinho extra na sorte

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 12:06

Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia Crédito: Reprodução

A segunda-feira (24) chega com uma mistura interessante no céu: de um lado, a Lua em Capricórnio, prática, séria e disciplinada; do outro, o Sol em Sagitário, expansivo, otimista e cheio de visão. Essa combinação traz um clima perfeito para quem quer começar a semana com foco, mas sem engessar os sonhos.

Hoje, você pode sentir mais clareza emocional, mais vontade de organizar a vida e até aquele “start” para tomar decisões que estavam guardadas na gaveta. É um bom dia para conversas honestas, para resolver pendências e para dar nome ao que você realmente quer. No amor, maturidade; no trabalho, estratégia; e no espiritual, atenção aos sinais, porque eles estão mais fáceis de perceber.

Confira os números da sorte de cada signo:

Áries (21/03 a 20/04)

Números da sorte: 9, 13, 24

Mensagem: A semana abre com você determinado(a) e com a cabeça no lugar. A Lua em Capricórnio melhora sua disciplina, então aproveite para organizar o que estava bagunçado. No amor, evite agir no impulso, uma boa conversa resolve tudo.



Touro (21/04 a 20/05)

Números da sorte: 4, 16, 31

Mensagem: O dia pede decisões pensadas, sem correria. No trabalho, pendências se resolvem com mais facilidade. No amor, quanto mais calma, melhor. Dinheiro pede atenção.



Gêmeos (21/05 a 20/06)

Números da sorte: 5, 22, 47

Mensagem: A segunda traz conversas importantes, daquelas que mexem com o emocional e realinham relações. No trabalho, parcerias ficam mais produtivas. O amor flui com cumplicidade.



O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

Câncer (21/06 a 21/07)

Números da sorte: 2, 18, 59

Mensagem: Com a Lua oposta ao seu signo, sentimentos ficam mais sensíveis, mas isso ajuda você a enxergar o que é real. No trabalho, responsabilidade em alta. No amor, acordos fortalecem a relação.



Leão (22/07 a 22/08)

Números da sorte: 1, 10, 28

Mensagem: O dia favorece metas, rotina e novos projetos. Você acorda inspirado. No amor, boas vibrações aumentam a conexão.



Virgem (23/08 a 22/09)

Números da sorte: 6, 15, 33

Mensagem: Você organiza ideias com facilidade e consegue transformar inspiração em ação concreta. No amor, diálogos leves fortalecem vínculos.



Libra (23/09 a 22/10)

Números da sorte: 7, 19, 44

Mensagem: A energia do dia favorece ajustes domésticos, decisões importantes e foco. No amor, trocas mais profundas aproximam.



Escorpião (23/10 a 21/11)

Números da sorte: 8, 26, 50

Mensagem: Você consegue se expressar com clareza, o que melhora relações e oportunidades de trabalho. No amor, uma conversa franca resolve conflitos.



Sagitário (22/11 a 21/12)

Números da sorte: 3, 12, 21

Mensagem: Com o Sol no seu signo, você começa a semana confiante. Finanças pedem cuidado extra. No amor, naturalidade aproxima.



O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase 1 de 12

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Números da sorte: 11, 20, 60

Mensagem: A Lua no seu signo amplifica sua autoridade, foco e clareza. No amor, mostrar vulnerabilidade aproxima. No trabalho, produtividade máxima.



Aquário (21/01 a 19/02)

Números da sorte: 17, 29, 41

Mensagem: A segunda pede recolhimento e silêncio. É no intervalo das coisas que você encontra respostas importantes. No amor, sensibilidade marca o dia.



Peixes (20/02 a 20/03)

Números da sorte: 25, 37, 55

Mensagem: O dia traz encontros produtivos e notícias que chegam na hora certa. No amor, empatia e união. No trabalho, colaboração rende frutos.