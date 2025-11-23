Acesse sua conta
Semana em 'Êta Mundo Melhor!' tem destino de Candinho por um fio (24 a 29 de novembro)

Confira o resumo da trama escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de novembro de 2025 às 16:00

Candinho (Sergio Guizé) e Samir (Davi Malizia) em Êta Mundo Melhor!
Candinho (Sergio Guizé) e Samir (Davi Malizia) em Êta Mundo Melhor! Crédito: TV Globo/Reprodução

A semana promete em Êta Mundo Melhor! entre os dias 24 e 29 de novembro. A trama escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção artística de Amora Mautner, mergulha em um turbilhão de conflitos, segredos e um incêndio que coloca a vida de Candinho em risco.

  • Confira o resumo dos próximos capítulos:

  • Segunda-feira, 24 de novembro
    O clima começa esquentando. Ernesto faz de tudo para impedir que Candinho reconheça Sandra, enquanto Manoela admite a Margarida que ficou mexida com a aproximação de Lúcio. Haydée descobre um poema no diário da mãe e confronta o empresário, abrindo espaço para revelações importantes.
    Cunegundes esconde uma esmeralda que encontrou, enquanto Candinho jura ter visto o “fantasma” de Sandra. Na Casa dos Anjos, Samir tenta fugir para ir à festa de Júnior, mas acaba punido por Zulma. A situação pega fogo mesmo quando Lauro estranha o resultado negativo do teste de gravidez de Sônia e, em paralelo, Estela e Túlio descobrem que o teste de Zulma deu positivo.

  • Terça-feira, 25 de novembro
    Estela teme a reação de Dita ao saber do teste “positivo” de Zulma, enquanto Celso tenta convencer Candinho a esquecer a história do suposto fantasma. Zulma comemora a falsa gravidez, e na festa das crianças, Candinho é agradecido com carinho pelos pequenos. Só que a noite termina mal: Dita deixa a casa de Candinho, profundamente abalada.
    Enquanto isso, Samir vai à fábrica atrás de um amuleto que ganhou de Candinho. É aí que se desenha o grande plano da semana: Sandra e Ernesto se preparam para incendiar a fábrica.

  • Quarta-feira, 26 de novembro
    E o pior acontece: o fogo começa a se espalhar na fábrica de biscoitos. Samir e Picolé entram em desespero, e Candinho, ao saber da situação, corre para tentar salvar o menino, sem imaginar que está caindo em uma armadilha cruel. Do lado de fora, todos acompanham com preocupação, enquanto Sandra e Ernesto celebram o próprio crime. Candinho, disposto a tudo, encara as chamas para tirar Samir de lá.

  • Quinta-feira, 27 de novembro
    A notícia de que Candinho e Samir estão presos na fábrica deixa todos em choque. Dita, tomada pelo desespero, teme perder o grande amor de sua vida. Candinho consegue salvar Samir, e o ato heroico emociona a todos. Mas o alívio dura pouco: Candinho passa mal e seu estado inspira cuidados sérios. Para piorar, Celso descobre que a fábrica não tinha seguro e encontra Olga ao lado de Ernesto e Sandra, aumentando as suspeitas. A situação do protagonista é grave, e todos se mobilizam.

Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens

Sérgio Guizé como Candinho em "Êta Mundo Melhor" por Divulgação/TV Globo
Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Jeniffer Nascimento (Dita) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Sérgio Guizé (Candinho) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Anderson Di Rizzi (Zé dos Porcos) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Eriberto Leão (Ernesto) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Miguel Rômulo (Quincas) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Dhu Moraes (Manoela) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Rainer Cadete (Celso) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Flávio Tolezani (Dr. Araújo) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Rosane Gofman (Olímpia) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Maria Carol (Olga) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Kenya Costa (Quitéria) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Elizabeth Savalla (Cunegundes) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Marcelo Argenta (Dr. Lauro) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Duio Botta (Tales) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Bianca Bin (Maria) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Cleiton Morais (Tobias) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Ary Fontoura (Quinzinho) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Flávia Alessandra (Sandra) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Gabriel Canella (Vermelho) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Miguel Rômulo como Quincas em Êta Mundo Melhor! por Divulgação/TV Globo
As irmãs Anabela (Isabelly Carvalho) e Estela (Larissa Manoela) em 'Êta mundo melhor!' por Leo Rosário/Rede Globo
Estela (Larissa Manoela) na novela 'Êta mundo melhor!' por Divulgação
Estela (Larissa Manoela) na novela 'Êta mundo melhor!' por Manoella Mello/Rede Globo
Dita (Jeniffer Nascimento) lutará para ser uma cantora de rádio em Êta Mundo Melhor! por Divulgação/Globo
Dita (Jeniffer Nascimento) em Êta Mundo Bom! e em Êta Mundo Melhor! por Divulgação/Globo
Manuela (Dhu Moraes) e Dita (Jeniffer Nascimento) em 'Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Cunegundes (Elizabeth Savalla) e Quinzinho (Ary Fontoura) em 'Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Flavia Alessandra e Eriberto Leão como Sandra e Ernesto em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Zé dos Porcos em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Kenya Costta como Quitéria em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Bianca Bin como Maria em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Rainer Candete como Celso em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Walcyr Carrasco, criador da novela 'Êta mundo melhor!', da TV Globo, ao lado do ator Sérgio Guizé, intérprete do protagonista Candinho por Divulgação/TV Globo/Léo Rosário
1 de 35
Sérgio Guizé como Candinho em "Êta Mundo Melhor" por Divulgação/TV Globo

  • Sexta-feira, 28 de novembro 
    O clima é de tristeza e apreensão. Dita se desespera enquanto Candinho luta pela vida. Samir oferece ao herói seu amuleto da sorte, em uma cena emocionante. Celso ameaça denunciar Olga, Ernesto e Sandra pelo incêndio. Enquanto isso, novos conflitos surgem: Sônia pede para refazer o teste de gravidez e Estela desconfia que Zulma falsificou o exame. Ernesto ainda tenta impedir Dita de gravar sua música e Sandra, mostrando seu lado mais sombrio, pensa em eliminar Candinho de vez.

  • Sábado, 29 de novembro
    A emissora anunciou que o capítulo de sábado não será exibido, o que só aumenta a expectativa para a continuação da história.

Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

