NOVELA DAS 6

Semana em 'Êta Mundo Melhor!' tem destino de Candinho por um fio (24 a 29 de novembro)

Confira o resumo da trama escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de novembro de 2025 às 16:00

Candinho (Sergio Guizé) e Samir (Davi Malizia) em Êta Mundo Melhor! Crédito: TV Globo/Reprodução

A semana promete em Êta Mundo Melhor! entre os dias 24 e 29 de novembro. A trama escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção artística de Amora Mautner, mergulha em um turbilhão de conflitos, segredos e um incêndio que coloca a vida de Candinho em risco.

Confira o resumo dos próximos capítulos:

Segunda-feira, 24 de novembro

O clima começa esquentando. Ernesto faz de tudo para impedir que Candinho reconheça Sandra, enquanto Manoela admite a Margarida que ficou mexida com a aproximação de Lúcio. Haydée descobre um poema no diário da mãe e confronta o empresário, abrindo espaço para revelações importantes.

Cunegundes esconde uma esmeralda que encontrou, enquanto Candinho jura ter visto o “fantasma” de Sandra. Na Casa dos Anjos, Samir tenta fugir para ir à festa de Júnior, mas acaba punido por Zulma. A situação pega fogo mesmo quando Lauro estranha o resultado negativo do teste de gravidez de Sônia e, em paralelo, Estela e Túlio descobrem que o teste de Zulma deu positivo.



Terça-feira, 25 de novembro

Estela teme a reação de Dita ao saber do teste “positivo” de Zulma, enquanto Celso tenta convencer Candinho a esquecer a história do suposto fantasma. Zulma comemora a falsa gravidez, e na festa das crianças, Candinho é agradecido com carinho pelos pequenos. Só que a noite termina mal: Dita deixa a casa de Candinho, profundamente abalada.

Enquanto isso, Samir vai à fábrica atrás de um amuleto que ganhou de Candinho. É aí que se desenha o grande plano da semana: Sandra e Ernesto se preparam para incendiar a fábrica.



Quarta-feira, 26 de novembro

E o pior acontece: o fogo começa a se espalhar na fábrica de biscoitos. Samir e Picolé entram em desespero, e Candinho, ao saber da situação, corre para tentar salvar o menino, sem imaginar que está caindo em uma armadilha cruel. Do lado de fora, todos acompanham com preocupação, enquanto Sandra e Ernesto celebram o próprio crime. Candinho, disposto a tudo, encara as chamas para tirar Samir de lá.



Quinta-feira, 27 de novembro

A notícia de que Candinho e Samir estão presos na fábrica deixa todos em choque. Dita, tomada pelo desespero, teme perder o grande amor de sua vida. Candinho consegue salvar Samir, e o ato heroico emociona a todos. Mas o alívio dura pouco: Candinho passa mal e seu estado inspira cuidados sérios. Para piorar, Celso descobre que a fábrica não tinha seguro e encontra Olga ao lado de Ernesto e Sandra, aumentando as suspeitas. A situação do protagonista é grave, e todos se mobilizam.



Sexta-feira, 28 de novembro

O clima é de tristeza e apreensão. Dita se desespera enquanto Candinho luta pela vida. Samir oferece ao herói seu amuleto da sorte, em uma cena emocionante. Celso ameaça denunciar Olga, Ernesto e Sandra pelo incêndio. Enquanto isso, novos conflitos surgem: Sônia pede para refazer o teste de gravidez e Estela desconfia que Zulma falsificou o exame. Ernesto ainda tenta impedir Dita de gravar sua música e Sandra, mostrando seu lado mais sombrio, pensa em eliminar Candinho de vez.



Sábado, 29 de novembro

A emissora anunciou que o capítulo de sábado não será exibido, o que só aumenta a expectativa para a continuação da história.

