Semana em 'Êta Mundo Melhor!' tem destino de Candinho por um fio (24 a 29 de novembro)

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 23 de novembro de 2025 às 16:00
A semana promete em Êta Mundo Melhor! entre os dias 24 e 29 de novembro. A trama escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção artística de Amora Mautner, mergulha em um turbilhão de conflitos, segredos e um incêndio que coloca a vida de Candinho em risco.
Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.