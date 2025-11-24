Acesse sua conta
Sessão da Tarde exibe história emocionante de jovem que enfrentou a pobreza e ganhou o mundo jogando xadrez nesta segunda-feira (24 de novembro)

Filme é exibido após a “Edição Especial” de “Terra Nostra”

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 11:00

Sessão da Tarde exibe história tocante
Sessão da Tarde exibe história tocante Crédito: Reprodução

Se as pessoas naturalmente precisarem se esforçar para alcançar seus objetivos na vida, quando se trata de pessoas negras e pobres, a dificuldade se torna pior. Os marcadores sociais dificultam não apenas chegar nesses lugares, mas até mesmo o acesso ao percurso que torne a jornada mais leve, pois muitas vezes, ela tem que ser dura.

Rainha de Katwe

Esse é o caso de Phiona Mutesi, uma jovem nascida em Uganda que faz de tudo para alcançar seu objetivo de se tornar uma das melhores jogadoras de xadrez do mundo. Órfã de pai e moradora de uma região bem pobre, Mutesi foi obrigada a deixar a escola por falta de dinheiro, mas está decidida a enfrentar todos os obstáculos para tornar seu sonho realidade.

A história emocionante será exibida na Sessão da Tarde nesta segunda-feira (24), após a “Edição Especial” de “Terra Nostra”.

