Café da manhã de domingo: 3 receitas deliciosas e fáceis de preparar

Publicado em 23 de novembro de 2025 às 09:04
Nada combina mais com o domingo do que um café da manhã caprichado — melhor ainda quando ele é fácil de preparar. Afinal, além de deixar a mesa bonita, o ideal é ter tempo de sobra para curtir as primeiras horas do dia, apreciar a companhia da família e transformar a manhã em um verdadeiro ritual de aconchego.
Pensando nisso, selecionamos 3 receitas irresistíveis para você incluir no seu cardápio de domingo. Confira!
Molho bechamel
Sanduíche
Em uma panela, derreta a manteiga e adicione a farinha de trigo, mexendo bem por 1 minuto. Acrescente o leite aos poucos, mexendo sempre até engrossar. Tempere com sal, noz-moscada e pimenta-do-reino. Reserve.
Passe uma camada fina de bechamel em duas fatias de pão. Adicione o queijo e o presunto. Feche com as outras fatias. Em uma panela, derreta a manteiga em fogo médio e doure os dois lados do sanduíche até começar a derreter o queijo interno. Após, coloque os sanduíches em uma assadeira e cubra com uma camada de molho bechamel e queijo ralado. Leve ao forno preaquecido a 220 °C por 10 minutos. Sirva em seguida.
Em um liquidificador, coloque o leite, o óleo e a cenoura e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, o açúcar e o fermento químico e misture. Adicione a mistura do liquidificador e o vinagre e mexa até obter uma massa uniforme. Reserve.
Unte uma frigideira com óleo vegetal e leve ao fogo baixo para aquecer. Coloque uma concha de massa sobre ela e espalhe para formar um disco de panqueca. Doure e vire para dourar o outro lado. Repita o processo com o restante da massa. Sirva em seguida.
Bolo
Calda
Em um liquidificador, bata os ovos com o óleo, o suco de laranja e a erva-cidreira até triturar bem as folhas. Reserve. Em um recipiente, misture a farinha de trigo com o açúcar. Acrescente a mistura reservada e as raspas de laranja e, com um fouet, bata até obter uma massa homogênea.
Por último, coloque o fermento químico e misture delicadamente. Despeje a massa em uma forma redonda com furo central untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Retire do forno, aguarde esfriar e desenforme com cuidado. Reserve.
Em uma panela em fogo médio, aqueça o suco de laranja com o açúcar até começar a engrossar levemente. Desligue o fogo, aguarde amornar e despeje a calda sobre o bolo. Finalize com as folhas de erva-cidreira e sirva em seguida.