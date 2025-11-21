Acesse sua conta
Maíra Cardi presenteia babás com iPhones e alfineta ex-funcionária: 'Nem todo mundo merece'

Influenciadora destacou o cuidado e a dedicação que das cuidadoras têm com a filha recém-nascida

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 17:03

Maíra Cardi compra iPhones de R$ 15 mil para babás e desabafa sobre ex-funcionária Crédito: Reprodução/Redes Sociais 

Maíra Cardi voltou a movimentar as redes sociais ao contar que decidiu presentear as babás de sua filha caçula, Eloáh, com dois iPhones do modelo mais recente, cada um avaliado em cerca de R$ 15.499. Em uma série de vídeos, a influenciadora explicou que os aparelhos são ferramentas importantes para o trabalho diário das cuidadoras, que registram momentos da bebê, escutam músicas infantis e ainda se comunicam com suas famílias.

“Eu gosto de dar telefone para as babás, porque elas usam muito. Elas são tão queridas… Orei para Deus me mandar pessoas assim, com princípios. Elas são demais”, comentou Maíra, visivelmente emocionada ao falar da dedicação da equipe. Ela ainda contou que uma delas chegou a se ajoelhar para orar pela vida da pequena Eloáh, gesto que tocou profundamente a empresária.

A influenciadora explicou que sempre tenta garantir conforto e qualidade de vida às profissionais que ajudam a cuidar de suas filhas. Entre os exemplos, ela relembrou quando presenteou Preta, babá de sua filha mais velha, com um carro para evitar que ela enfrentasse longas horas em transporte público. “Se a pessoa que cuida dos seus filhos não está feliz, seus filhos também não vão ficar felizes”, afirmou.

Maíra também citou a ajuda financeira que deu ao ex-chefe de cozinha da família, que deixou o emprego para abrir o próprio negócio. “A gente deu um dinheiro alto pra ele começar”, contou.

Maíra Cardi

Maíra Cardi e filha por Reprodução/TikTok
Maíra Cardi e filha Sophia por Reprodução
Maíra Cardi por Reprodução
Maíra Cardi por Reprodução / Redes Sociais
Maíra Cardi por Reprdoução
Maíra Cardi se pronuncia após marido postar vídeo de feto abortado por Reprodução / Redes Sociais
Maíra Cardi e Thiago Nigro por Reprodução / Redes Sociais
Sophia Aguiar, Maíra Cardi e Thiago Nigro por Redes sociais
Tiago Nigro e Maíra Cardi por Redes sociais
Maíra Cardi e Thiago Nigro por Redes sociais
Maíra Cardi e Thiago Nigro por Reprodução
1 de 11
Maíra Cardi e filha por Reprodução/TikTok

Mas nem tudo são histórias de gratidão. Sem revelar nomes, Maíra contou que já viveu situações frustrantes ao tentar ajudar pessoas que, segundo ela, “não souberam aproveitar a oportunidade”. A influenciadora relatou ter dado R$ 50 mil a uma ex-funcionária para que ela melhorasse de vida, valor que, de acordo com Maíra, foi gasto rapidamente em festas. “Depois ela ainda pediu dinheiro emprestado para arrumar o carro”, disse.

“Nem todo mundo merece”, desabafou, destacando que aprendeu a lidar com esse tipo de decepção. Mesmo assim, afirma que não deixa de ajudar. “Quando faço, faço porque quero. Não espero nada em troca. Se a pessoa é ingrata, o problema é dela. Eu faço a minha parte.”

Tags:

Presente Bebê Maíra Cardi Iphone

