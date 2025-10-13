Acesse sua conta
9 Famosos que você jurava que eram brasileiros mas nasceram em outros países

De Carmen Miranda a Sophie Charlotte, conheça artistas que cresceram no Brasil, mas nasceram no exterior

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 16:09

Valentina Francavilla
Valentina Francavilla Crédito: Reprodução

Sabia que tem muita celebridade que a gente jura de pés juntos que é brasileira… mas na verdade nasceu lá fora? Alguns artistas desembarcaram no país ainda crianças e acabaram conquistando o público com o sotaque, o carisma e o talento, tanto que quase ninguém desconfia que eles não sejam brasileiros. 

  • Confira a lista de famosos que nasceram fora do Brasil:

  • Valentina Francavilla
    Atriz, apresentadora e influenciadora, Valentina Francavilla nasceu em Roma, na Itália, e se mudou para o Brasil ainda pequena. Apaixonada pelas artes desde os 6 anos, ganhou destaque como assistente de palco no Programa do Ratinho e participou de A Fazenda 13. Hoje é naturalizada brasileira e segue brilhando na TV e nas redes sociais.

  • Carmen Miranda
    A icônica Carmen Miranda, conhecida como a “Pequena Notável”, nasceu em Marco de Canaveses, Portugal, e chegou ao Brasil com apenas um ano de idade. Foi aqui que construiu sua carreira e se tornou um dos maiores símbolos da cultura brasileira -mesmo tendo nascido do outro lado do Atlântico! Neste ano, inclusive, completam-se 68 anos de sua morte.

  • Giselle Itié
    Nascida na Cidade do México, Giselle Itié veio para o Brasil aos 4 anos de idade, após um terremoto atingir a capital mexicana. Filha de mãe brasileira e pai mexicano, ela construiu sua carreira aqui e se tornou um dos rostos mais conhecidos da TV, com papéis marcantes em novelas e filmes nacionais.

  • Luiz Gustavo
    Pouca gente sabe, mas o querido ator Luiz Gustavo nasceu em Gotemburgo, na Suécia, filho de pais espanhóis. Ele veio para o Brasil ainda na infância e fez história na televisão com personagens marcantes, como o Vavá de Sai de Baixo. O ator faleceu em 2021, deixando um legado enorme na teledramaturgia.

  • Elke Maravilha
    Nascida em Leutkirch im Allgäu, na Alemanha, Elke Maravilha chegou ao Brasil em 1949 com a família, que fugia das consequências da Segunda Guerra Mundial. Modelo, atriz e jurada irreverente, ela se naturalizou brasileira, mas chegou a perder a cidadania por se posicionar contra a ditadura militar. Elke sempre será lembrada por sua autenticidade e carisma únicos.

  • Sophie Charlotte
    Nascida em Hamburgo, Alemanha, Sophie Charlotte é filha de mãe alemã e pai brasileiro. Ela veio para o Brasil com 8 anos e se apaixonou pela atuação, tornando-se um dos nomes mais marcantes da TV. Estrelou novelas como Malhação, Fina Estampa e Os Dias Eram Assim.

  • Sérgio Hondjakoff
    O inesquecível Cabeção, de Malhação, é na verdade nova-iorquino! Sérgio Hondjakoff nasceu em Nova York, em 1984, e se mudou para o Brasil ainda criança. O ator possui dupla nacionalidade e ficou marcado por um dos personagens mais queridos da televisão brasileira.

  • Giulia Gam
    A talentosa atriz Giulia Gam nasceu em Perugia, na Itália, enquanto seus pais brasileiros estavam lá a trabalho. Criada em São Paulo, ela só retornou à cidade natal aos 21 anos. Famosa por papéis em Ti Ti Ti e Fina Estampa, Giulia é mais uma estrangeira que adotou o Brasil de corpo e alma.

  • Christine Fernandes
    Muita gente não sabe, mas Christine Fernandes é norte-americana, nascida em Chicago. Ela chegou ao Brasil com apenas 3 anos de idade e iniciou a carreira como modelo antes de migrar para a atuação. Ganhou destaque em novelas como Quatro por Quatro, Páginas da Vida e Orgulho e Paixão.

E aí, qual desses famosos te surpreendeu mais?

