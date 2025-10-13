CASAMENTO LUXUOSO

Casada com bilionário, Franciny Ehlke revela se fez divisão de bens após cerimônia milionária na Itália

Influenciadora respondeu perguntas sobre o casamento luxuoso com Tony Maleh em suas redes sociais

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 11:30

Franciny Ehlke com o empresário bilionário Tony Maleh Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora Franciny Ehlke, de 26 anos, voltou a chamar atenção nas redes sociais após o casamento luxuoso com o empresário Tony Maleh, de 36, realizado no último sábado (11), na Itália. A cerimônia milionária foi o terceira celebração do casal que já havia oficializado a união no civil e celebrado em Las Vegas, nos Estados Unidos.

No domingo (12), Franciny abriu uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram para interagir com os seguidores e esclarecer curiosidades sobre a cerimônia e o relacionamento com o marido bilionário. Usando a brincadeira de responder apenas com “verdade” ou “mentira”, ela acabou revelando detalhes sobre o momento especial.

A influenciadora confirmou que amou o vestido de noiva, que chorou muito durante o casamento e que viveria tudo novamente. Também disse que teve convidados que não gostaram do look, que a festa não teve permutas comerciais e que considera o filho de Tony, de um relacionamento anterior, como seu próprio filho.

Franciny ainda afirmou que tem planos de ser mãe em breve, mas negou que tenha feito qualquer mudança estética apenas para agradar o marido. “Gente, bebi sexta, sábado e domingo. Até postei Stories bebinha pra vocês hahaha. Vocês estão doidas???”, brincou.

Veja fotos inéditas do casamento de Franciny Ehlke com bilionário Tony Maleh 1 de 15

Um dos pontos mais comentados pelos seguidores foi sobre o regime de bens do casal. A influenciadora confirmou que não se casou em comunhão parcial de bens, mas não detalhou se houve um pacto antenupcial.