Casada com bilionário, Franciny Ehlke revela se fez divisão de bens após cerimônia milionária na Itália

Influenciadora respondeu perguntas sobre o casamento luxuoso com Tony Maleh em suas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 11:30

Franciny Ehlke, influenciadora digital, de 26 anos, se casa com o empresário bilionário Tony Maleh, de 36
Franciny Ehlke com o empresário bilionário Tony Maleh Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora Franciny Ehlke, de 26 anos, voltou a chamar atenção nas redes sociais após o casamento luxuoso com o empresário Tony Maleh, de 36, realizado no último sábado (11), na Itália. A cerimônia milionária foi o terceira celebração do casal que já havia oficializado a união no civil e celebrado em Las Vegas, nos Estados Unidos.

No domingo (12), Franciny abriu uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram para interagir com os seguidores e esclarecer curiosidades sobre a cerimônia e o relacionamento com o marido bilionário. Usando a brincadeira de responder apenas com “verdade” ou “mentira”, ela acabou revelando detalhes sobre o momento especial.

A influenciadora confirmou que amou o vestido de noiva, que chorou muito durante o casamento e que viveria tudo novamente. Também disse que teve convidados que não gostaram do look, que a festa não teve permutas comerciais e que considera o filho de Tony, de um relacionamento anterior, como seu próprio filho.

Franciny ainda afirmou que tem planos de ser mãe em breve, mas negou que tenha feito qualquer mudança estética apenas para agradar o marido. “Gente, bebi sexta, sábado e domingo. Até postei Stories bebinha pra vocês hahaha. Vocês estão doidas???”, brincou.

Veja fotos inéditas do casamento de Franciny Ehlke com bilionário Tony Maleh

Franciny Ehlke no casamento em Ravello, na Itália por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke, influenciadora digital, de 26 anos, se casa com o empresário bilionário Tony Maleh, de 36 por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke, influenciadora digital, de 26 anos por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke fechou hotel para convidados por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke, influenciadora digital, de 26 anos, se casa com o empresário bilionário Tony Maleh, de 36 por Reprodução/Instagram
Fran mostrou sua entrada para o altar junto com o pai, Gilberto Ehlke por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke, influenciadora digital, de 26 anos, se casa com o empresário bilionário Tony Maleh, de 36 por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke com o empresário bilionário Tony Maleh por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke se prepara para grande dia por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke com o empresário bilionário Tony Maleh por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke, influenciadora digital, de 26 anos, se casa com o empresário bilionário Tony Maleh, de 36 por Reprodução/Instagram
A cerimônia luxuosa aconteceu na deslumbrante Villa Cimbrone, em Ravello, na Itália por Reprodução/Instagram
Influenciadora compartilhou os registros do casamento por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke, influenciadora digital, de 26 anos, se casa com o empresário bilionário Tony Maleh, de 36 por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke com o empresário bilionário Tony Maleh por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke no casamento em Ravello, na Itália por Reprodução/Instagram

Um dos pontos mais comentados pelos seguidores foi sobre o regime de bens do casal. A influenciadora confirmou que não se casou em comunhão parcial de bens, mas não detalhou se houve um pacto antenupcial.

Franciny também fez questão de reforçar que o casamento não foi forçado, destacando que tudo aconteceu como ela sonhou: “Era nosso sonho casar. Eu escolhi o lugar e a data. Ele só fez acontecer do jeito que eu queria — até melhor do que eu sonhava”, explicou.

